Comment faire des partitions de disque dur étape par étape sur Windows

Dans ce guide, je vais tout vous expliquer sur les partitions sous Windows. Je vais vous montrer quels types existent et comment en créer une pour mieux gérer vos données.

Divisez votre disque dur pour mieux gérer vos données.

Dans ce guide, je vais vous expliquer comment créer des partitions de disque dur sous Windows 11. C’est une méthode que vous devez connaître si votre ordinateur est livré avec une seule partition et que vous souhaitez séparer vos données personnelles des fichiers système et des applications. En plus de vous montrer la procédure étape par étape, je vais également vous expliquer quels types de partitions existent. Je vais même clarifier quelques concepts de base, comme qu’est-ce qu’une lettre de lecteur ou un système de fichiers.

Quoi qu’il en soit, que vous souhaitiez apprendre à créer des partitions ou simplement en savoir plus à leur sujet, vous devez rester jusqu’à la fin. Dans les deux cas, ce que j’analyse ici vous intéresse beaucoup. Commençons !

Qu’est-ce qu’une partition de disque dur sous Windows ?

Lorsque vous obtenez un nouveau disque dur, vous pouvez le diviser en sections séparées appelées partitions. Chaque partition agit comme une unité indépendante avec son propre espace de stockage et son système de fichiers. Cette division permet d’organiser vos données de manière plus efficace et de séparer différents types de fichiers, tels que le système d’exploitation, les programmes et vos propres documents.

Pour simplifier les choses, imaginez que vous avez un gâteau. Avec un couteau, vous le divisez en un total de huit parts que vous distribuez ensuite à différentes personnes. Bien que toutes les parts fassent partie du même gâteau, chacune est destinée à une personne spécifique. De la même manière, la même unité de stockage, qu’il s’agisse d’un SSD ou d’un disque dur traditionnel, peut être fractionnée, ce qui permet d’allouer un espace spécifique à chaque objectif.

Avoir plusieurs partitions est une technique qui présente des avantages. Cela vous aide, par exemple, à protéger vos données et à les isoler des problèmes éventuels survenant dans d’autres partitions. Bien sûr, disposer de plusieurs de ces compartiments est également idéal pour organiser les informations que vous stockez sur votre disque dur. Cependant, veuillez noter que si l’unité est endommagée, toutes les partitions deviendront inaccessibles. C’est pourquoi, en plus de créer des partitions, de nombreux utilisateurs utilisent un deuxième disque dur.

Vous pourrez les créer à partir de Windows ou de tout autre système de bureau. En ce qui concerne les appareils mobiles, leur stockage compte également des partitions, bien qu’elles soient masquées pour l’utilisateur, qui n’a accès qu’à celle où les données sont stockées. Par exemple, sous Android, nous trouvons les partitions /data, /recovery, /system, etc.

Types de partitions de disque dur

Il existe trois types de partitions. Voici les particularités de chacun :

Partition primaire . C’est dans cette partition que le système d’exploitation Windows est installé. C’est ainsi parce que c’est le type de partition que votre ordinateur détectera au démarrage. Chaque disque peut contenir jusqu’à quatre partitions primaires, et l’une d’entre elles est généralement désignée comme l’unité principale pour le système.

. C’est dans cette partition que le système d’exploitation Windows est installé. C’est ainsi parce que c’est le type de partition que votre ordinateur détectera au démarrage. Chaque disque peut contenir jusqu’à quatre partitions primaires, et l’une d’entre elles est généralement désignée comme l’unité principale pour le système. Partition étendue . La partition étendue sert de conteneur pour créer de nouvelles partitions logiques supplémentaires. Cette approche permet de contourner la limitation des quatre partitions primaires sur un disque. Aucun système d’exploitation ne sera jamais installé dans ce type de partitions.

. La partition étendue sert de conteneur pour créer de nouvelles partitions logiques supplémentaires. Cette approche permet de contourner la limitation des quatre partitions primaires sur un disque. Aucun système d’exploitation ne sera jamais installé dans ce type de partitions. Partition logique. Les partitions logiques résident à l’intérieur de la partition étendue et sont utilisées pour organiser et stocker des données. Vous pouvez créer plusieurs partitions logiques à l’intérieur d’une partition étendue, ce qui offre une flexibilité dans la gestion des fichiers et des programmes.

En plus de cette classification, une autre peut être appliquée en fonction du type de données contenues dans chaque partition. Par exemple, certains fabricants incluent une partition de récupération, ce qui permet de réinitialiser plus facilement l’ordinateur. Il existe également des partitions d’échange, connues en anglais sous le nom de Swap, où le système stocke certains fichiers de la mémoire RAM pour la soulager.

Comment créer une partition sous Windows 11 étape par étape

Maintenant, vous en savez plus sur ce que sont les partitions d’un disque dur et à quoi elles servent. Dans le passé, elles jouaient un rôle important pour sauvegarder l’intégrité des fichiers personnels de l’utilisateur. En ayant deux partitions, dont l’une était dédiée au stockage des informations, si une réinstallation du système d’exploitation était nécessaire, les données restaient intactes. Cette approche a évolué, principalement parce que la plupart des utilisateurs effectuent maintenant une sauvegarde dans l’un des meilleurs services de stockage cloud.

Cependant, il est possible que vous souhaitiez toujours conserver un espace local plus sûr en cas de problèmes tels qu’une infection virale ou une corruption du système. Comment faire ? Dans le cas où votre disque dur ne comporte qu’une seule partition système (et éventuellement d’autres partitions masquées), utilisez l’outil de partitionnement. Il vous suffit de rechercher le mot « partition » dans la recherche de Windows. Sélectionnez le premier résultat, qui sera « Créer et formater des partitions de disque dur ».

Localisez la partition du système. Faites un clic droit dessus et sélectionnez Réduire le volume. Gardez à l’esprit que vous devez disposer d’un espace libre suffisant pour effectuer cette opération.

Dans la fenêtre contextuelle, choisissez la taille de l’espace que vous souhaitez retirer de la partition d’origine. Windows établira un maximum que vous ne pourrez pas dépasser, en tenant compte de la répartition des fichiers sur le lecteur. Vous devez l’écrire en Mo. Pour vous faciliter la tâche, utilisez cette équivalence : 100 000 = 100 Go.

Une fois que vous avez terminé le processus de réduction, vous verrez que la partition d’origine est maintenant plus petite. De plus, un espace non alloué de couleur noire apparaîtra. Cliquez dessus et appuyez sur Nouveau volume simple.

Appuyez sur Suivant dans l’assistant de création du nouveau volume simple.

Choisissez la taille de la nouvelle partition. Vous pouvez utiliser la même équivalence précédente pour vous aider à choisir. La taille maximale de la partition sera la même que celle de l’espace non alloué.

Ensuite, vous devez attribuer une lettre à l’unité. C’est l’option recommandée, bien que vous puissiez également monter la partition dans un dossier vide. Je ne vous recommande pas cette option car cela compliquerait l’organisation de vos fichiers. Il vaut mieux que la nouvelle partition ait une lettre et apparaisse comme une unité distincte dans l’explorateur de fichiers.

A l’étape suivante, choisissez les options de formatage. Vous pouvez en effet avoir une partition formatée, mais cela vous empêchera de l’utiliser. C’est pourquoi il est préférable de choisir la deuxième option, qui dit Formater ce volume avec la configuration suivante. Le système de fichiers recommandé est NTFS. Vous ne devez pas toucher au deuxième paramètre, et dans Étiquette du volume, vous pouvez donner un nom à la nouvelle unité. Enfin, maintenez la procédure de formatage rapide et appuyez sur Suivant.

Pour terminer, appuyez sur Terminer. Le processus démarrera en fonction des paramètres sélectionnés.

Une fois terminé, accédez à l’explorateur de fichiers. Allez dans la section Ce PC et vous verrez que vous avez maintenant deux unités distinctes. Vous avez réussi à séparer une partie de la partition principale pour séparer vos données personnelles du système.

A partir de maintenant, vous pourrez mieux organiser les informations que vous stockez sur votre ordinateur et ne vous inquiéterez pas si vous devez réinstaller Windows à un moment donné.