Le laboratoire de tests pour mobiles Xiaomi: comment l’entreprise teste son HyperOS sur près de 2000 smartphones Xiaomi, Redmi et POCO simultanément

Imaginez-vous près de 2000 téléphones allumés en même temps et placés sur des étagères spéciales couvrant deux énormes murs ? C’est ce que vous pourriez voir en personne si vous aviez accès à l’une des zones de test au cœur de Xiaomi, en Chine. Mais nous avons aussi une vidéo, gracieuseté de Xiaomi.

HyperOS est déjà disponible dans sa première version officielle et stable en Chine, et fera bientôt le saut à l’échelle mondiale. Sur le réseau social chinois Weibo, Xiaomi en a profité pour nous montrer comment ils testent leur nouveau système d’exploitation dans une vidéo avec Wang Yibo, acteur, mannequin, pilote de course et membre du groupe de musique sino-coréen Uniq.

Comment Xiaomi teste HyperOS : le laboratoire de stabilité

La vidéo promotionnelle publiée sur Weibo, avec Yibo en vedette, montre plus de 1800 terminaux allumés en même temps, soumis à différents tests de batterie pour vérifier la stabilité de HyperOS. Xiaomi a expliqué comment ils ont testé HyperOS pour la série Redmi K70, qui a été officiellement annoncée il y a trois semaines en Chine, ainsi que pour d’autres appareils comme les Xiaomi 13, les premiers téléphones à être livrés d’usine avec le nouveau système d’exploitation.

Comme nous pouvons le voir, chacun des téléphones est un modèle différent de Xiaomi, POCO et Redmi, placés sur d’énormes étagères connectées à une machine à l’intérieur de l’espace appelé « Laboratoire de stabilité ». Cette machine leur fait passer différents tests pour voir comment les différents smartphones des trois marques Xiaomi réagissent.

Plus de 1800 téléphones Xiaomi allumés en même temps

Il faut rappeler que Xiaomi souhaite que son HyperOS soit disponible non seulement sur les modèles les plus récents de Xiaomi, Redmi et POCO, mais aussi sur de nombreux modèles datant d’un an ou plus. Annoncé de manière surprenante il y a quelques mois, à ce stade, nous devrions parler de MIUI 15 et non de HyperOS. Mais le nouveau système d’exploitation de Xiaomi a certainement été l’une des surprises de cette année 2023.

Le projet le plus ambitieux de 2024, aux côtés de la voiture Mi Car SU7, HyperOS va être le système qui régira tous les appareils intelligents de l’écosystème Xiaomi, qui a commencé par l’implanter sur ses téléphones et tablettes. Il reste encore de nombreux Xiaomi, Redmi et POCO à mettre à jour, mais HyperOS est déjà en cours.