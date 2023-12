Instagram lance les « notes vidéo » d’une durée de deux secondes maximum : voici comment elles fonctionnent

Les notes vidéo ont une durée maximale de deux secondes et remplacent temporairement la photo de profil de l’utilisateur.

Instagram vient de lancer les notes vidéo dans son application

Après le peu de succès des Notes de texte sur Instagram, la plateforme Meta tente sa chance avec les notes vidéo, également situées dans l’onglet des messages directs. Découvrons ce en quoi consiste cette nouvelle fonction, qui aura une durée limitée de deux secondes et remplacera la photo de profil de l’utilisateur.

Instagram a lancé les Notes en France en début d’année, une fonctionnalité qui se trouvait en haut des messages directs et dont l’intention était que les utilisateurs partagent leurs pensées avec leurs followers. Comment ? À travers des états de texte limités à 60 caractères, à la manière de l’ancien Twitter.

Les notes vidéo arrivent sur Instagram

Désormais, lorsque vous appuierez sur votre avatar de profil dans la section Notes, vous pourrez créer une vidéo en boucle qui sera ajoutée à votre note pendant 24 heures. Cependant, elle doit être très courte car Instagram autorise une durée maximale de deux secondes. La vidéo que vous enregistrez remplacera votre photo de profil, mais temporairement et seulement en haut de la boîte de réception.

Par ailleurs, le fonctionnement des Notes Instagram reste exactement le même qu’avant : vous avez toujours la possibilité d’ajouter du texte et une chanson si vous le souhaitez, bien que vous deviez sélectionner un extrait de 30 secondes. De plus, vous pourrez partager votre note vidéo avec les followers que vous suivez ou avec votre liste de meilleurs amis, et ceux-ci pourront répondre par un message qui ira directement dans la boîte de réception des messages directs.

Et ce n’est pas tout, car Instagram a également introduit de nouvelles façons de répondre aux notes de vos amis : il est maintenant possible de répondre avec une photo, une vidéo, un audio, un sticker et même un GIF. Peu importe le type de réponse, celle-ci apparaîtra dans l’onglet des messages directs de l’utilisateur, comme nous l’avons dit.

Si vous n’avez pas encore accès à cette fonctionnalité, vérifiez si vous avez la dernière version d’Instagram installée. Dans le cas contraire, mettez à jour l’application, redémarrez-la et reconnectez-vous.

