Comment agrandir une image créée par une IA sans en perdre la qualité

Vous avez créé une image par IA mais elle est trop petite ? Nous vous expliquons toutes les options pour l’agrandir.

Dimensions de la taille d’une image réalisée par IA.

Les applications et sites web pour créer des images avec IA sont devenus l’une des avancées technologiques les plus utilisées ces dernières années. Cependant, elles présentent encore certaines limitations. La plupart d’entre elles permettent uniquement de créer des images d’une taille spécifique, généralement de 1024×1024 pixels. Mais il se peut que pour une raison quelconque, nous ayons besoin d’une image plus grande, et c’est là que nous devons faire appel à des tiers pour l’obtenir.

Heureusement, il existe de nombreux sites web gratuits et en ligne pour changer la taille des images qui nous permettent également d’agrandir et de modifier la taille des images que nous avons créées avec l’aide de l’intelligence artificielle. Nous vous présentons ci-dessous 6 d’entre eux.

Upscayl

La première option dont nous allons parler n’est pas un site web mais une application de bureau, que vous pouvez télécharger via ce lien. Il s’agit d’un logiciel gratuit et open source d’agrandissement d’images, disponible aussi bien pour Windows que pour Linux ou Mac. Il propose plusieurs options pour changer la taille de vos images sans perdre en qualité, vous pouvez ainsi l’augmenter jusqu’à 16 fois. Ensuite, vous pourrez l’enregistrer sur votre ordinateur et la partager ou l’utiliser selon vos besoins.

En fonction de l’option que vous avez choisie, le changement peut prendre quelques secondes à quelques minutes. Une fois que la taille de l’image a été modifiée, vous pouvez voir une comparaison avec l’originale pour vous assurer qu’il n’y a pas de perte de qualité.

Let’s Enhance

Cet outil offre des résultats similaires au précédent, nous permettant d’agrandir les images jusqu’à 16 fois sans perte de qualité. Et pour cela, il n’est pas nécessaire de télécharger quoi que ce soit, il vous suffit de vous rendre sur ce site et de commencer le processus. Vous aurez bien sûr besoin d’une connexion internet. La procédure est assez simple. Il vous suffit de vous inscrire gratuitement sur le site et de télécharger les images que vous souhaitez agrandir. Ensuite, sélectionnez la nouvelle taille que vous souhaitez pour vos photos et en quelques secondes, elles seront prêtes à être utilisées.

Il est important de noter que nous ne pouvons agrandir gratuitement que jusqu’à 10 images créées par IA. Si vous souhaitez redimensionner plus de photos, vous devrez souscrire à un plan payant.

Image UpScaler

Si vous souhaitez utiliser cette alternative pour agrandir la taille des images générées par IA, il vous suffit de vous rendre sur ce site.

Ce service présente certaines limitations, car il ne nous permet pas d’agrandir des images d’une taille supérieure à 5 Mo et les dimensions maximales que nous pouvons demander comme résultat sont de 2500 pixels. Mais la réalité est que la plupart du temps, nous avons besoin de redimensionner une photo qui correspond à ces limites, donc nous n’aurons pas trop de problèmes.

En échange de ces limitations, nous bénéficions de l’avantage qu’il n’y a pas de limite au nombre d’images que nous pouvons redimensionner, vous pouvez donc utiliser cet outil autant de fois que vous le souhaitez. Cela en réalité une option totalement gratuite.

Vance AI

Cette application nous permet d’agrandir la taille des images créées par IA jusqu’à 800% par rapport à leur taille d’origine. Elle utilise également l’intelligence artificielle pour obtenir un résultat presque parfait sans perte de qualité. Et comme dans les deux options précédentes, il n’est pas nécessaire de télécharger quoi que ce soit, il vous suffit de vous rendre sur ce site. Il s’agit de l’un des outils les plus rapides et les plus précis du marché, et il est particulièrement intéressant lorsque nous avons besoin que les images que nous avons créées soient prêtes à être imprimées.

En plus de nous permettre de modifier la taille des images, cette application dispose également d’une fonctionnalité nous permettant de mettre en valeur les détails et les couleurs réels. Ainsi, même si elles ont été créées par l’intelligence artificielle, les images auront un aspect totalement réel.

Sticker Mule

Dans le site Sticker Mule, vous trouverez une fonction très intéressante appelée Upscale, que vous pouvez trouver sur ce site. Il s’agit d’un outil conçu pour agrandir la taille de vos images jusqu’à 8 fois sans perte de qualité.

En principe, cette fonction n’est pas spécifiquement destinée aux images créées par intelligence artificielle, mais nous pouvons agrandir la taille de n’importe quelle photo que nous voulons pour mieux voir les petits détails. Mais si l’image avec laquelle vous travaillez a été créée par IA, le résultat peut être tout aussi positif. Les développeurs assurent que le résultat final des photos que nous agrandissons grâce à cet outil est bien meilleur que celui obtenu même avec des outils professionnels comme Photoshop. Étant un outil gratuit, cela vaut la peine de lui donner une chance.

GigaPixel AI

GigaPixel AI est à l’origine un outil payant, qui coûte environ 100 euros. Mais si vous souhaitez occasionnellement agrandir la taille d’une image créée par intelligence artificielle, vous pouvez utiliser sa version d’essai, que vous pouvez trouver sur ce site. Avec cette version, vous pourrez agrandir la taille des images jusqu’à 600%, sans perte de qualité en chemin. De plus, pour que le résultat final corresponde exactement à ce que vous voulez, il dispose de plusieurs modes différents : Standard, Art & CG, HQ, Lignes, Basse résolution et Très compressé, parmi lesquels vous pouvez choisir celui que vous préférez.

Il ne s’agit pas d’un simple outil en ligne, mais d’un programme de bureau que vous devrez télécharger pour en profiter. Il est disponible pour Windows et Mac, vous n’aurez donc pas de problèmes liés au système d’exploitation.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :