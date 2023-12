Comment les pirates informatiques volent-ils les mots de passe : les 5 méthodes les plus utilisées

L’ingénierie sociale, le phishing et la force brute, ce sont seulement quelques-unes des méthodes utilisées par les hackers pour voler des mots de passe.

La méthode la plus utilisée par les hackers pour voler des mots de passe est sans aucun doute le phishing.

Vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les méthodes utilisées par les hackers pour voler des mots de passe ? Eh bien, la réalité est que nous nous sommes tous posé cette question à un moment donné de notre vie. Malheureusement, le vol de mots de passe est de plus en plus courant, car il est actuellement nécessaire d’utiliser un mot de passe pour accéder à un service spécifique.

Si vous avez été victime d’un vol de ce type et que vous voulez éviter à tout prix que cela se reproduise, vous devriez connaître les méthodes les plus utilisées par les hackers pour voler des mots de passe. La connaissance, c’est le pouvoir, et anticiper ce genre de situations est essentiel pour éviter de passer un très mauvais moment.

Voici les méthodes les plus utilisées par les hackers pour voler des mots de passe

Pour accéder à vos données et informations personnelles, les hackers auront toujours besoin de connaître vos identifiants de connexion, c’est-à-dire vos adresses e-mail, noms d’utilisateur et mots de passe. Les méthodes les plus couramment utilisées par ces individus malveillants sont celles que nous vous présenterons ci-dessous.

Vol en personne

Non seulement les cybercriminels exploitent les failles éventuelles d’un système d’exploitation, d’une application ou d’une plateforme, mais les criminels de longue date qui volent des biens peuvent également obtenir nos mots de passe facilement et rapidement.

Quand un ordinateur ou un appareil mobile n’est pas correctement configuré en termes de sécurité, accéder aux mots de passe des comptes de réseaux sociaux ou des comptes bancaires peut être extrêmement facile.

De plus, certains hackers utilisent des espaces publics pour infiltrer les téléphones mobiles et les ordinateurs des personnes qui se connectent à des réseaux Wi-Fi publics.

Ingénierie sociale

Il n’est pas toujours nécessaire d’infecter un appareil avec un virus pour obtenir illégalement des mots de passe, il y a des occasions où les utilisateurs révèlent leurs mots de passe volontairement.

Cette méthode est utilisée par de nombreux hackers lorsque l’accès à distance aux ordinateurs n’est pas possible. En se faisant passer pour une personne de confiance, comme un technicien spécialisé, un membre de la famille ou un ami, ils peuvent obtenir n’importe quel mot de passe en quelques minutes.

Attaques de force brute

Cette technique utilisée par les hackers consiste à essayer des millions de combinaisons de lettres, de chiffres et de symboles en continu. Grâce à l’utilisation de programmes automatisés, les cybercriminels peuvent trouver le mot de passe correct sans même lever le petit doigt.

Il est important de souligner que cette méthode de vol de mot de passe n’est généralement pas la plus efficace, car son succès dépend de la simplicité du mot de passe en question.

Keylogging

Considérée comme la méthode la plus utilisée par les hackers dans le monde, cette méthode consiste à installer une application malveillante sur un ordinateur ou un appareil mobile. Une fois installée avec succès, elle enregistrera tout ce qui est tapé au clavier, y compris bien sûr les mots de passe.

Il est important de souligner que ce programme nécessite que l’appareil soit constamment connecté à Internet, car il envoie les informations volées via des e-mails, des messages ou des liens.

Phishing

Cette méthode consiste à envoyer de faux e-mails qui se font passer pour une entité légitime, telle qu’une banque, un réseau social ou un service en ligne. Il est important de souligner que ces e-mails demandent aux utilisateurs de cliquer sur un lien pour vérifier leurs données, résoudre un problème spécifique ou vérifier leur compte.

