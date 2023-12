Comment se connecter à un réseau Wi-Fi caché avec un smartphone

Voulez-vous vous connecter à un réseau WiFi caché ? Nous vous montrons les étapes à suivre.

Smartphone se connectant à un réseau WiFi

Avez-vous essayé de vous connecter à un réseau WiFi mais il n’apparaît pas dans la liste des réseaux disponibles ? Cela peut être dû au fait qu’il est caché. Mais même si cela peut sembler difficile, se connecter à un réseau WiFi caché depuis un appareil mobile est plus facile qu’il n’y paraît. Il vous suffit de suivre quelques étapes qui sont un peu cachées, mais qui ne sont pas du tout compliquées et pour lesquelles vous n’aurez pas besoin de connaissances avancées en matière de réseaux.

Ainsi, si vous avez utilisé une application pour trouver des réseaux WiFi gratuits dans la rue ou si vous savez qu’un réseau existe mais que vous ne pouvez pas vous y connecter, vous devez simplement connaître quelques étapes simples.

Étapes pour se connecter à un réseau WiFi caché sur un téléphone Android

Si votre téléphone utilise le système d’exploitation Android, le processus pour vous connecter à un réseau caché est assez simple. Si le réseau auquel vous souhaitez vous connecter n’apparaît pas dans la liste, suivez ces étapes :

Accédez au menu Paramètres de votre smartphone. Allez dans la section Internet et réseaux. Appuyez sur WiFi. Cliquez sur l’option Ajouter un réseau. Entrez le nom du réseau WiFi caché auquel vous souhaitez vous connecter. Si le réseau est le vôtre, il est possible que vous souhaitiez avoir des idées de noms originaux pour votre réseau WiFi. Appuyez sur l’option Options avancées. Vous verrez apparaître un menu avec plusieurs options. Vous devrez choisir celle qui indique Réseau caché. Sélectionnez l’option qui indique Oui. Appuyez sur le bouton Enregistrer pour que votre téléphone Android puisse détecter ce réseau WiFi à partir de maintenant.

Une fois que vous avez suivi toutes ces étapes, vous verrez que le réseau caché auquel vous essayiez de vous connecter apparaît dans la liste avec les autres réseaux auxquels votre appareil a accès. Par conséquent, tout ce qu’il vous reste à faire, c’est de vous connecter de la même manière que vous le feriez pour un réseau non caché. C’est-à-dire que vous devrez simplement appuyer sur le réseau pour que votre appareil lance le processus de connexion.

Notez qu’il est possible que le réseau dispose d’un mot de passe. Dans ce cas, vous devrez l’ajouter pour pouvoir vous connecter. En principe, cette procédure ne vous permet pas de voir le mot de passe WiFi sur Android ou de vous connecter à un réseau sans le connaître. Si le réseau est sécurisé et que vous n’avez pas le mot de passe, vous n’aurez pas la possibilité de vous connecter.

Étapes pour se connecter à un réseau WiFi sur un iPhone

Les étapes que nous avons expliquées jusqu’à présent ne vous seront utiles que si vous utilisez généralement un téléphone Android. Mais si vous avez un iPhone, les étapes seront totalement différentes. Étant donné qu’il s’agit du même processus, les étapes sont similaires, mais nous savons que lorsque vous changez de système d’exploitation, vous rencontrez toujours de petits changements qui peuvent vous rendre fou lorsque vous essayez de faire quelque chose qui sort de l’ordinaire. Par conséquent, si vous souhaitez connecter un appareil iOS, nous vous recommandons d’oublier tout ce qui précède et de suivre ces étapes :

Ouvrez le menu Paramètres de votre iPhone. Accédez à la section WiFi. Appuyez sur Sélectionner un réseau. Vous verrez la liste de tous les réseaux disponibles en ce moment. Mais comme vous ne voulez pas vous connecter à eux mais à celui qui est caché, vous devez cliquer sur Autre. Sur l’écran suivant, entrez toutes les données relatives au réseau caché. Vous devez inclure son nom exact, le type de sécurité (WEP, WPA, WPA2 Enterprise, etc.) et, le cas échéant, le mot de passe pour vous connecter au réseau. Appuyez sur Connecter.

Une fois que vous avez suivi toutes ces étapes, vous êtes déjà connecté au réseau que vous souhaitez et vous pouvez naviguer sur Internet sans problème. Le processus est légèrement plus simple que celui que l’on trouve sur Android, mais nous avons besoin de connaître un plus grand nombre de données. Mais une fois que nous sommes connectés, le fonctionnement sera exactement le même.

A quoi sert un réseau caché

Il est possible que vous vous demandiez pourquoi parfois les réseaux WiFi sont cachés. La réalité est que c’est un processus de sécurité. Il s’agit simplement de rendre le processus de connexion plus complexe pour dissuader les personnes qui essaieraient de « voler » notre réseau. Mais bien qu’il présente l’avantage de la sécurité, il a également l’inconvénient de rendre la procédure de connexion un peu plus compliquée, ce qui peut être un peu ennuyeux.

Si vous avez un réseau WiFi à la maison, il est probablement inutile de le cacher. Mais si vous pensez qu’il est facile pour des personnes extérieures de s’y connecter, c’est un moyen d’éviter des compagnons indésirables sur votre connexion.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :