ChatGPT devient trop « paresseux ». OpenAI est déjà en train de chercher comment y remédier

OpenAI est conscient des problèmes de ChatGPT et l’un d’entre eux est sa paresse. Oui, le chatbot d’IA de l’entreprise dirigée par Sam Altman n’est pas au mieux de sa forme. Ce comportement est étrange et surtout déconcertant pour un chatbot d’IA qui prétend être un outil capable d’accomplir des tâches complexes.

Jusqu’à présent, en ouvrant une conversation avec ChatGPT, l’intention était de lui fournir certaines informations afin qu’il puisse accomplir une tâche. La situation a complètement changé, maintenant les utilisateurs sont frustrés de devoir eux-mêmes accomplir ces tâches car ils constatent que ChatGPT n’est pas disposé à le faire sans opposer une certaine résistance.

Tant sur X, anciennement Twitter, que sur Reddit, on trouve de nombreux captures d’écran d’utilisateurs se plaignant du fonctionnement actuel du chatbot d’IA d’OpenAI. Parmi leurs principales plaintes figurent l’attitude de ChatGPT lorsqu’il s’agit d’accomplir des tâches complexes, l’outil n’est pas disposé à se compliquer la vie, du moins c’est ce qu’il semble.

En réalité, ce qui est le plus curieux dans cette situation, c’est que ChatGPT ne propose pas de réponses mais des méthodes pour obtenir ces réponses. Oui, il semble que le chatbot ait fini par se lasser de travailler pour les humains. Lorsqu’on lui demande, par exemple, de lister les semaines entre deux périodes de temps, il fournit une estimation.

New prompt engineering trick I found for GPT4 code writing:

The new version of the ChatGPT tries to cut scripts during the wiring with phrases like « /* Repeat for other … / » or « / … rest of your script … */ », which is annoying and requires a lot of copy-pasting.… pic.twitter.com/4TrYvvmRt6

— Denis Shiryaev ???????? (@literallydenis) 15 novembre 2023