Configurez votre nouveau téléphone Samsung Galaxy en quelques minutes seulement avec ce guide complet.

L’interface de configuration initiale proposée par Samsung est très intuitive.

Vous venez d’acheter un nouveau téléphone Samsung Galaxy ? Vous aurez peut-être besoin d’aide pour le configurer correctement. Bien que cela ne représente généralement aucune difficulté grâce au système de configuration initiale très intuitif de Samsung, il y a certaines choses à prendre en compte pour éviter tout « problème » lors de l’utilisation du téléphone.

En suivant les conseils que nous vous montrerons dans ce bref guide, vous pourrez terminer la configuration de votre nouveau téléphone Samsung Galaxy en moins de 15 minutes.

Voici comment configurer un nouveau téléphone Samsung Galaxy

Avant de commencer à configurer votre téléphone Samsung Galaxy, vous devrez le connecter à votre réseau Wi-Fi domestique. Bien qu’il soit possible d’utiliser les données mobiles (4G ou 5G), nous vous conseillons de ne pas les activer, pourquoi ? Parce que si vous souhaitez transférer des applications et des fichiers, vous pourriez consommer l’intégralité des données de votre forfait de téléphonie mobile.

Désactivez les annonces et les promotions

Après avoir inséré la carte SIM, l’étape suivante consiste à terminer le processus de configuration initiale, qui est généralement très intuitif et ne pose aucune difficulté pour la plupart des utilisateurs.

Ce processus est extrêmement simple, car à mesure que vous suivez les instructions qui apparaissent à l’écran, l’interface d’initialisation de Samsung explique en détail les actions à effectuer pour terminer la configuration.

Cependant, certaines options de configuration, si elles sont laissées par défaut, pourraient affecter l’expérience d’utilisation. Par exemple, Samsung a tendance à afficher des annonces et à envoyer des notifications promotionnelles sur certains de ses téléphones.

Si vous souhaitez éviter ce type d’offres sur votre appareil, vous devrez les désactiver en suivant ces étapes :

Lors de la configuration de votre compte Samsung, décochez les options « Utiliser le service de personnalisation » et « Obtenir des offres spéciales et des nouveautés ».

En décochant ces options, vous éviterez que Samsung envoie des notifications d’offres et de promotions sur votre téléphone.

Transférez toutes les données de votre ancien téléphone Samsung vers le nouveau

Si vous souhaitez que votre nouveau téléphone Samsung ait le même fond d’écran, les mêmes applications et les mêmes configurations que votre ancien téléphone, vous pourrez transférer toutes les données existantes.

Samsung vous offrira différentes méthodes pour transférer toutes les informations d’un téléphone à un autre. Nous vous conseillons d’utiliser un câble de transfert de type USB-C, car le transfert de fichiers, d’applications et de configurations est beaucoup plus rapide avec cette méthode.

N’oubliez pas de personnaliser l’écran d’accueil

Une fois que vous avez terminé de configurer votre nouveau téléphone Samsung Galaxy, vous devrez jeter un coup d’œil à l’écran d’accueil. L’interface One UI de Samsung vous permet d’accéder à de nombreuses options en termes de personnalisation.

En résumé, vous pourrez changer le fond d’écran, ajouter des widgets, placer des raccourcis ou même changer la taille de la grille de l’écran d’accueil. Pour effectuer ces changements, vous devrez maintenir votre doigt appuyé sur l’écran d’accueil à un endroit où il n’y a pas de raccourci.

Configurez la fonction Always On Display

Votre nouveau Samsung Galaxy possède-t-il un écran de type AMOLED ? Il est fort probable qu’il inclue la fonctionnalité appelée Always On Display. Cette fonctionnalité maintient l’écran toujours allumé pour afficher des informations importantes telles que l’heure, la date, les événements du calendrier, les notifications, etc.

L’avoir activé est très utile si vous ne voulez pas allumer constamment l’écran de votre téléphone. Pour l’activer, vous devrez suivre ces étapes :

Accédez aux paramètres de votre téléphone.

de votre téléphone. Accédez à la section appelée Écran de verrouillage .

. Appuyez sur Always On Display .

. Enfin, activez le bouton situé à droite de l’option Désactivé.

Interagissez avec les autres fonctions

Bien qu’il y ait beaucoup d’autres choses à configurer pour que votre nouveau téléphone Samsung Galaxy fonctionne correctement, ce sont des décisions strictement personnelles. Pour avoir une idée à ce sujet, voici quelques éléments que vous pourrez configurer à votre guise :

Utilisation de la batterie adaptative : cette fonction permet à la batterie de votre téléphone de durer beaucoup plus longtemps.

: cette fonction permet à la batterie de votre téléphone de durer beaucoup plus longtemps. Changer le taux de rafraîchissement de l’écran : vous pourrez choisir un taux de rafraîchissement adaptable ou fixe pour profiter d’images beaucoup plus fluides.

Optimiser le téléphone : tous les téléphones Samsung possèdent une fonction appelée « Optimisation automatique » qui efface le cache des applications, libère de l’espace de stockage et améliore les performances de la mémoire RAM.

: tous les téléphones Samsung possèdent une fonction appelée « Optimisation automatique » qui efface le cache des applications, libère de l’espace de stockage et améliore les performances de la mémoire RAM. Configurer les méthodes de sécurité : vous pourrez déverrouiller l’écran de votre téléphone en utilisant votre empreinte digitale, votre visage ou en sélectionnant un schéma de déverrouillage.

À part cela, si vous avez besoin de reconfigurer complètement votre téléphone Samsung, vous pouvez le réinitialiser aux paramètres d’usine et recommencer tout le processus.

