Dans ce guide, je vais vous expliquer deux façons de récupérer votre mot de passe sous Windows en fonction du type de compte que vous avez.

Un utilisateur ne peut pas accéder à son ordinateur | Image générée par l’IA avec Bing Chat

Dans ce guide, je vais vous expliquer comment réinitialiser le mot de passe d’un PC sous Windows 11. Il s’agit d’une procédure qui vous aidera avec les comptes dont vous ne vous souvenez pas du mot de passe, que ce soit des comptes associés à un profil Microsoft ou des comptes locaux. Comme d’habitude, mon intention est que cette publication soit accessible à tous les utilisateurs, donc tout est expliqué de manière très simple.

Étapes pour récupérer le mot de passe sous Windows 11

Étapes pour récupérer le mot de passe sous Windows 11

Si vous ne parvenez pas à accéder à votre compte Windows 11 car vous ne vous souvenez pas du mot de passe, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours le réinitialiser et récupérer l’accès à votre ordinateur normalement. Quelles sont les étapes à suivre?

En réalité, cela dépend beaucoup du type de compte que vous avez. Normalement, sous Windows 11, les utilisateurs se connectent avec leur compte Microsoft. Cependant, il est toujours possible de créer des comptes locaux. Si votre compte actuel est de ce type, le système vous a demandé de répondre à trois questions de sécurité à un moment donné.

Dans le cas où vous avez un compte local Windows et que vous vous trouvez sur l’écran de verrouillage, sélectionnez le compte et cliquez sur le lien Réinitialiser le mot de passe.

Ensuite, les questions que vous avez sélectionnées apparaîtront à l’écran. Vous devez entrer la réponse dans chaque champ texte. Il est crucial de se souvenir de ce que vous avez répondu aux questions. Bien que ce soient des questions qui ne peuvent pas avoir de réponses multiples, il n’est pas rare que certains utilisateurs répondent de manière aléatoire pour passer par-dessus la procédure le plus rapidement possible.

Après avoir saisi les réponses correctes, Windows 11 vous permettra de créer un nouveau mot de passe. Notez dans l’image suivante qu’il n’est pas nécessaire de saisir l’ancien mot de passe. Comme le système a déjà validé votre identité à l’aide des questions de sécurité, il ne vous reste plus qu’à définir le nouveau mot de passe.

Une fois terminé, votre compte sera prêt à être utilisé avec le mot de passe réinitialisé.

L’autre possibilité est que vous utilisez un compte associé à un profil Microsoft. Dans ce cas, la connexion se fait à l’aide d’une méthode compatible avec Windows Hello, telle que le code PIN, le déverrouillage facial ou le capteur d’empreintes digitales. Si aucun d’entre eux ne fonctionne pour accéder et que vous ne vous souvenez pas du code PIN, vous devez cliquer sur J’ai oublié mon PIN.

Ensuite, vous devrez vous connecter avec le compte Microsoft associé au compte Windows 11. Si vous ne vous souvenez pas non plus du mot de passe de ce compte, vous aurez l’option Avez-vous oublié votre mot de passe? Dans tous les cas, une fois connecté avec votre compte Microsoft, Windows 11 vous permettra de définir un nouveau code PIN. Vous pouvez utiliser une combinaison de chiffres ou de lettres et de chiffres. L’essentiel est que vous puissiez vous en souvenir pour continuer à accéder à votre appareil.

Et si je ne parviens pas à réinitialiser le mot de passe?

Il est possible que vous ne puissiez pas réinitialiser le mot de passe, que ce soit parce que vous n’avez pas accès à votre compte Microsoft ou que vous ne connaissez pas la réponse aux questions de sécurité. Lorsque vous êtes dans cette situation, vous n’aurez d’autre choix que de réinitialiser votre ordinateur, en supprimant tous les fichiers qui s’y trouvent. C’est un processus très similaire à celui de formater un téléphone Android pour le remettre à neuf.

Je comprends que vous ne vouliez pas perdre les informations contenues dans votre appareil. C’est pourquoi je vous encourage à consulter ces directives pour récupérer vos données, même si vous n’êtes pas en mesure d’accéder à votre compte:

Cloud . Vérifiez sur un autre appareil si votre contenu est synchronisé dans le cloud. Dans ce cas, vous n’avez rien à craindre.

. Vérifiez sur un autre appareil si votre contenu est synchronisé dans le cloud. Dans ce cas, vous n’avez rien à craindre. Disque . Essayez d’extraire le disque de stockage de votre appareil et de le placer dans un autre. Ce n’est pas toujours possible, mais c’est une option, surtout pour les utilisateurs d’un ordinateur de bureau.

. Essayez d’extraire le disque de stockage de votre appareil et de le placer dans un autre. Ce n’est pas toujours possible, mais c’est une option, surtout pour les utilisateurs d’un ordinateur de bureau. Linux. Vous pouvez également essayer une distribution Linux exécutée en direct pour essayer d’accéder au disque de l’ordinateur. Vous devrez probablement y installer un outil pour lire les partitions NTFS.

Pour éviter que cela ne se reproduise, vous voudrez peut-être consulter le guide que nous avons déjà publié sur la façon de supprimer le mot de passe de Windows 11. Bien que certaines raisons pour lesquelles vous ne devriez pas supprimer le mot de passe de votre compte y soient exposées, cela peut être un moyen de ne pas perdre à nouveau l’accès à votre appareil, en particulier si votre ordinateur est généralement situé dans un endroit sûr.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :