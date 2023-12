Dans ce guide, je vais vous expliquer les principales méthodes pour connaître l’emplacement et la date de prise d’une image que vous avez sur votre téléphone portable ou votre ordinateur.

Dans ce guide, je vais vous expliquer comment connaître l’emplacement d’une photo et quand elle a été prise. Je vais vous présenter les principales méthodes, selon le système d’exploitation de votre appareil, pour découvrir les métadonnées associées à une image. De plus, je vais vous expliquer pourquoi parfois ces informations n’apparaissent pas sur certaines photos, en particulier celles que vous recevez sur WhatsApp ou que vous téléchargez depuis Instagram.

En fin de compte, si vous voulez connaître tous les détails cachés derrière une image, restez jusqu’à la fin. Dans cette publication, je vous fournirai les procédures les plus pratiques pour analyser en détail une collection de photos. Ne le manquez pas !

Pourquoi l’emplacement et la date de prise ne sont-ils pas affichés sur une photo ?

Il existe plusieurs méthodes pour connaître l’emplacement d’une photo. Celles-ci varient en fonction du système d’exploitation que vous utilisez et des applications disponibles dans chaque cas. Ci-dessous, j’analyserai chaque cas en détail et vous fournirai les étapes nécessaires, que vous travailliez sur un ordinateur Windows ou un téléphone Android. Mon conseil est de vous diriger vers la section qui vous intéresse le plus pour découvrir rapidement ce que vous devez faire pour connaître les détails de chaque photo.

Android

Sur Android, la meilleure façon de connaître tous les détails d’une image est d’utiliser l’un des trucs les plus simples de Google Photos. En réalité, il n’est pas rare que cette application serve de galerie par défaut pour la plupart des utilisateurs. Si c’est votre cas, alors c’est la meilleure option.

Une fois que vous êtes dans Google Photos, suivez simplement ces étapes :

Sélectionnez l’image dont vous souhaitez connaître toutes les informations. Faites défiler l’image vers le haut pour ouvrir le menu de Google Photos. Ouvrez complètement le menu inférieur pour voir tous les détails de l’image. Si ces données sont disponibles, vous verrez à la fois la date de prise et l’emplacement de l’image dans cette section.

Concernant cette méthode, il y a deux choses que je dois vous dire :

Dans le cloud et sur l’appareil . Avec Google Photos, vous pouvez savoir où une photo stockée dans le cloud a été prise, mais aussi celle que vous gardez sur votre téléphone.

. Avec Google Photos, vous pouvez savoir où une photo stockée dans le cloud a été prise, mais aussi celle que vous gardez sur votre téléphone. Affichage de la carte. Une autre possibilité est de vous rendre dans la section de recherche pour avoir une vue d’ensemble de vos photos sur une carte. Les emplacements synchronisés entre Google Photos et Google Maps y apparaissent également.

iOS

Sur iOS, Google Photos est également disponible. Cependant, si vous utilisez habituellement l’application native, Apple Photos, vous avez alors une façon très simple de savoir où une image a été prise. Cela vous aidera également à connaître la date de prise.

Voici comment procéder :

Ouvrez une image dans l’application Photos. Faites défiler l’image vers le haut. Consultez toutes les informations associées.

Cette méthode fonctionne avec n’importe quelle image stockée dans la photothèque. Si la photo est dans les fichiers de votre iPhone, la manière la plus simple est de l’enregistrer dans votre bibliothèque de photos pour consulter les métadonnées.

Windows

Si vous êtes sur un PC Windows, vous avez deux options pour voir l’emplacement d’une image :

Explorateur de fichiers . Localisez l’image dans l’explorateur de fichiers, faites un clic droit dessus et sélectionnez Propriétés. Dans la fenêtre contextuelle, vous pourrez voir toutes les données EXIF, y compris la date de prise et les coordonnées de l’emplacement.

. Localisez l’image dans l’explorateur de fichiers, faites un clic droit dessus et sélectionnez Propriétés. Dans la fenêtre contextuelle, vous pourrez voir toutes les données EXIF, y compris la date de prise et les coordonnées de l’emplacement. Application Photos. Windows inclut une application de photos qui vous permet de voir les informations sur vos images, y compris celles qui sont sur votre ordinateur et celles qui sont stockées sur OneDrive.

macOS

Enfin, sur un ordinateur macOS, voici les options que vous avez pour voir les informations d’une image, y compris l’emplacement et la date de prise :

Photos . L’application Photos fonctionne de manière très similaire à celle de l’iPhone. Donc, si vous synchronisez les images entre les appareils en utilisant iCloud, vous pouvez accéder à cette application pour savoir où une image a été prise. Tout comme sur iOS, faites défiler l’image vers le haut pour voir la carte.

. L’application Photos fonctionne de manière très similaire à celle de l’iPhone. Donc, si vous synchronisez les images entre les appareils en utilisant iCloud, vous pouvez accéder à cette application pour savoir où une image a été prise. Tout comme sur iOS, faites défiler l’image vers le haut pour voir la carte. Aperçu. Lorsque vous ouvrez une image depuis le Finder, dans l’application Aperçu, vous avez le bouton i (informations). En cliquant dessus, une petite fenêtre apparaîtra affichant toutes les métadonnées EXIF.

Pourquoi l’emplacement et la date de prise n’apparaissent-ils pas sur une photo ?

Vous avez pu constater que, dans la plupart des cas, découvrir l’emplacement exact de prise d’une image est vraiment simple. Vous n’aurez même pas besoin de télécharger d’application supplémentaire : tout se fait avec les programmes inclus dans chaque système d’exploitation.

Cependant, il est possible que, en suivant les étapes mentionnées, vous ayez remarqué que les informations d’emplacement ne sont pas disponibles. Vous avez peut-être aussi remarqué que la date affichée n’est pas correcte. Pourquoi cela se produit-il ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une image peut être dépourvue des métadonnées correspondantes. Voici les plus courantes :

Photo envoyée par WhatsApp . Lorsque vous envoyez une photo via WhatsApp (et également via Telegram), celle-ci subit une compression pour réduire la taille du fichier. Ce processus fait en sorte que la photo que vous envoyez soit en réalité un nouveau fichier. Un fichier dans lequel toutes les métadonnées sont supprimées. C’est pourquoi les images que vous avez reçues ou envoyées via cette plateforme n’ont pas d’informations d’emplacement et leur date de prise est incorrecte. La seule exception est si vous avez suivi la méthode pour envoyer des images via WhatsApp sans perdre de qualité, ce qui n’est pas la plus courante.

. Lorsque vous envoyez une photo via WhatsApp (et également via Telegram), celle-ci subit une compression pour réduire la taille du fichier. Ce processus fait en sorte que la photo que vous envoyez soit en réalité un nouveau fichier. Un fichier dans lequel toutes les métadonnées sont supprimées. C’est pourquoi les images que vous avez reçues ou envoyées via cette plateforme n’ont pas d’informations d’emplacement et leur date de prise est incorrecte. La seule exception est si vous avez suivi la méthode pour envoyer des images via WhatsApp sans perdre de qualité, ce qui n’est pas la plus courante. Photos sur les réseaux sociaux . Il en va de même pour les images téléchargées sur les réseaux sociaux, comme Instagram. Comme elles subissent un processus de compression, les photos perdent leurs métadonnées et il n’est pas possible de savoir avec précision où elles ont été prises.

. Il en va de même pour les images téléchargées sur les réseaux sociaux, comme Instagram. Comme elles subissent un processus de compression, les photos perdent leurs métadonnées et il n’est pas possible de savoir avec précision où elles ont été prises. Images sans métadonnées. La plupart des images qui circulent sur Internet ne sont pas accompagnées de métadonnées. Beaucoup d’entre elles ont été préalablement compressées ou ne disposaient tout simplement pas d’informations supplémentaires depuis leur origine. D’autre part, il se peut que l’utilisateur qui a pris l’image ait désactivé la géolocalisation ou supprimé complètement les données relatives à la date de prise.

Comme nous l’avons vu, la plupart des images que vous recevez ou voyez sur Internet n’auront pas de métadonnées qui vous permettent de découvrir plus d’informations sur l’emplacement ou la date de prise.

