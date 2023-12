Comment changer la police d’écriture d’Instagram pour la bio et le profil

Dans ce guide, je vais vous expliquer les étapes à suivre pour changer la typographie de votre bio et de votre profil Instagram.

La police d’Instagram peut être modifiée facilement, si vous savez comment faire.

Vous savez déjà qu’Instagram ne vous permet pas de personnaliser votre profil de manière avancée. Les options sont limitées et similaires à celles des autres utilisateurs. C’est pourquoi beaucoup recherchent des alternatives à Linktree afin de personnaliser le seul lien autorisé sur la plateforme. Dans cette optique, il est normal que vous vous demandiez ce que vous pouvez faire pour vous démarquer.

Je vais maintenant vous donner quelques astuces pour donner une touche unique à votre profil. Je me concentrerai principalement sur le changement de police pour la biographie d’Instagram, mais ces astuces vous aideront également à changer la police sur WhatsApp ou Telegram.

Lisez la suite pour découvrir la meilleure application pour changer le type de police et la typographie dans des sections telles que la biographie ou les commentaires d’Instagram. Grâce aux procédures mentionnées ici, vous pourrez rendre votre compte et vos interactions sur ce réseau social uniques et personnels. Ne les manquez pas !

Changer la police d’Instagram avec Fonts Keyboard

Je vais commencer par vous parler de l’une des meilleures applications que vous pouvez utiliser pour des polices stylées sur Instagram. Il s’agit de Fonts Keyboard, un clavier qui propose de nombreuses polices compatibles avec divers réseaux sociaux et applications.

La première étape consiste à installer l’application. Une fois que vous l’avez fait, suivez ces instructions :

Ouvrez Fonts Keyboard sur votre appareil. Cliquez sur le bouton « Commencer ». Entrez votre date de naissance. Personnalisez les options de confidentialité. Cliquez sur « Activer le clavier Fonts ». Activez le clavier dans le menu des paramètres. Retournez maintenant à l’application Fonts Keyboard et appuyez sur « Changer en Fonts ». De cette façon, vous commencerez à utiliser le clavier de polices plutôt que celui par défaut du système.

N’oubliez pas que vous pouvez changer de clavier à tout moment. Il vous suffit de cliquer sur la notification qui apparaît lorsque vous écrivez dans n’importe quel champ de texte.

Ma recommandation est de profiter de Fonts Keyboard comme clavier auxiliaire, uniquement lorsque vous souhaitez saisir du texte avec un aspect spécial. Pour un usage quotidien, un clavier conventionnel reste plus approprié. En réalité, vous pouvez consulter les meilleures astuces pour Gboard et ainsi tirer le meilleur parti du clavier par défaut d’Android.

Quoi qu’il en soit, maintenant que vous avez Fonts Keyboard sur votre téléphone, il est temps de personnaliser l’apparence de votre profil. Comment faire ? Il vous suffit de suivre ces étapes :

Ouvrez Instagram et accédez à votre profil. Modifiez ensuite la biographie. Si vous avez correctement sélectionné Fonts Keyboard, il apparaîtra dans la partie inférieure de l’écran. En haut du clavier, vous verrez un sélecteur de polices. Défilez horizontalement pour trouver celle qui vous plaît le plus. En la sélectionnant, l’apparence du clavier changera. Maintenant, saisissez le texte de votre biographie. Vous verrez que la typographie sélectionnée est appliquée dans le champ de texte.

En ce qui concerne cette procédure, gardez à l’esprit les points suivants :

Caractères spéciaux . La plupart des polices de Fonts Keyboard ne prennent pas en charge les caractères spéciaux tels que les lettres avec accent, á, ñ ou ç. De plus, les chiffres ne sont pas non plus pris en charge. Savoir cela à l’avance vous aidera à composer des textes appropriés.

. La plupart des polices de Fonts Keyboard ne prennent pas en charge les caractères spéciaux tels que les lettres avec accent, á, ñ ou ç. De plus, les chiffres ne sont pas non plus pris en charge. Savoir cela à l’avance vous aidera à composer des textes appropriés. Fonctionne dans d’autres sections et applications . Vous pouvez profiter des capacités du clavier dans pratiquement n’importe quel champ de texte. Cela signifie que vous pouvez commenter avec de belles polices différentes de celles des autres utilisateurs sur Instagram, mais aussi envoyer des messages via WhatsApp avec un style unique.

. Vous pouvez profiter des capacités du clavier dans pratiquement n’importe quel champ de texte. Cela signifie que vous pouvez commenter avec de belles polices différentes de celles des autres utilisateurs sur Instagram, mais aussi envoyer des messages via WhatsApp avec un style unique. Pas seulement du texte. Fonts Keyboard propose également des options supplémentaires pour concevoir des textes attrayants, tels que des figures ASCII ou des symboles avancés.

Changer la police de la biographie sur Instagram sans applications

Fonts Keyboard est une excellente option. Cependant, ce n’est pas la seule. En réalité, pour changer la typographie de la bio d’Instagram, vous n’avez même pas besoin d’installer une application. Il vous suffit d’accéder à un site web spécialisé, comme Piliapp ou LetrasYFuentes.

Prenons l’exemple du premier site web. Voici les instructions pour obtenir un texte totalement personnalisé :

Rendez-vous sur Piliapp (utilisez le lien ci-dessus) et allez dans sa section dédiée à Instagram. Saisissez un texte dans le champ supérieur. Repérez la police qui vous plaît le plus. Appuyez dessus pour la copier. Lorsque vous avez envoyé le texte avec la police personnalisée dans le presse-papiers, allez sur Instagram. Modifiez la biographie. Collez le texte.

Comme il s’agit d’une police différente, le format est conservé tout au long de ce processus. Vous pouvez répéter ces étapes autant de fois que vous le souhaitez pour rendre votre profil unique sur Instagram.

