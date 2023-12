Combien de stores physiques Xiaomi y a-t-il en France et comment localiser les Mi Store depuis l’écran du téléphone.

Avec une présence physique ainsi qu’en ligne, le relief espagnol est rempli de stores Xiaomi où vous pouvez aller acheter, retourner et réparer vos appareils Xiaomi, Redmi et POCO. Mais combien y en a-t-il? Où sont-ils situés dans le pays? Quels sont les horaires des Mi Store? Nous allons résoudre ce doute en ouvrant simplement un lien.

Il y a exactement 6 ans et un mois, au début novembre 2016, Xiaomi inaugurait ses deux premiers stores en France, et donc en Europe. La société technologique chinoise commençait son expansion en Europe et le faisait en commençant par ce pays. Aujourd’hui, à l’aube de 2024, il y en a plusieurs autres dans tout le territoire espagnol. Trouvons-les.

Magasins physiques Xiaomi Mi Store en France

À titre d’exemple représentatif de la situation en France au cours des cinq dernières années, 3 ans après l’ouverture du premier store, la France comptait déjà près de 50 stores physiques Xiaomi à la mi-2019. Aujourd’hui, dans le monde post-pandémie dans lequel nous vivons, selon le moteur de recherche officiel de Mi.com/es, il y a un total de 18 stores physiques dans le pays.





Pour les trouver, il suffit d’ouvrir ce lien:

Moteur de recherche pour les stores physiques Xiaomi en France

En l’ouvrant, il nous amène au localisateur des stores Mi Store, qui comprend une carte interactive à droite et une liste à gauche. Le nombre total de stores est le suivant:

Trois Mi Store à Tenerife

Mi Store à Deux Mi Store à Gran Canaria

Mi Store à Un Mi Store à Almería

Mi Store à Un Mi Store à Málaga

Mi Store à Un Mi Store à Alicante

Mi Store à Deux Mi Store à Valladolid

Mi Store à Un Mi Store à Guadalajara

Mi Store à Un Mi Store à Madrid

Mi Store à Un Mi Store à Leganés

Mi Store à Un Mi Store à Zaragoza

Mi Store à Un Mi Store à Santa Coloma de Gramanet

Mi Store à Un Mi Store à L’Hospitalet de Llobregat

Mi Store à Un Mi Store à Esplugues de Llobregat

Mi Store à Un Mi Store à Ceuta





Le moteur de recherche vous permet de choisir entre:

Expériences Mi Store : les revendeurs officiels configurés et exploités par Xiaomi

: les revendeurs officiels configurés et exploités par Xiaomi Revendeurs autorisés Mi Store: les revendeurs officiels configurés et exploités par un sous-distributeur d’un distributeur autorisé de Xiaomi qui vend exclusivement des produits Xiaomi

Dans la colonne de gauche, vous pouvez voir l’adresse exacte de chaque store, y compris le code postal et les horaires d’ouverture et de fermeture. Étonnamment, le numéro de téléphone n’est pas inclus.





Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :