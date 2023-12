Effacer votre empreinte numérique sur Internet est possible : voici comment le faire en 8 simples étapes

On peut effacer 99,4% de notre empreinte digitale sur Internet en huit étapes, où Google Console est impliqué.

L’empreinte digitale est la trace que nous laissons en naviguant sur Internet

Lorsque nous naviguons sur Internet, publions des photos sur les réseaux sociaux ou introduisons des données personnelles sur un site web ou une application qui les demande, nous compromettons notre vie privée et notre sécurité. Bien que presque tout le monde pratique ces activités de nos jours, il est également bon de savoir que vous pouvez effacer votre trace sur Internet très facilement.

Qu’est-ce que l’empreinte digitale ?

Le simple fait de créer un profil sur un réseau social et d’entrer votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail ou votre date de naissance, fait déjà partie de l’empreinte digitale. Et bien sûr, il en va de même lorsque vous effectuez un achat sur un site de commerce en ligne et ajoutez votre adresse, vos données bancaires ou vos préférences en tant que consommateur. Autrement dit, que celui qui n’a jamais fait cela jette la première pierre.

En fin de compte, l’empreinte digitale est la trace que nous laissons en naviguant sur Internet lorsque nous interagissons avec des pages web, des plateformes ou des applications. Cependant, la plus dangereuse est l’empreinte digitale passive que nous laissons également, car la plupart du temps nous n’en sommes pas conscients. Nous parlons des sites web qui traquent l’adresse IP de notre ordinateur et des marques qui, parce que nous nous sommes inscrits sur leur site ou que nous nous sommes abonnés à leur newsletter, remplissent notre boîte de réception de courriels.

Le problème avec cela est que nous pouvons devenir des cibles pour les cybercriminels, car les cas de phishing : une technique qui escroque les personnes en usurpant leur identité de marques, d’entreprises ou d’organismes sont de plus en plus fréquents. De plus, il y a quelques jours, la police nationale a mis en garde contre deux nouveaux types de cyberattaques et comment les éviter.

8 étapes pour effacer votre empreinte digitale sur Internet

Selon un post de @forgoodcode sur Instagram, un utilisateur qui écrit sur la technologie et qui compte plus de 1,7 million de followers, on peut effacer 99,4% de notre empreinte digitale sur Internet. Pour le faire, il faut suivre les étapes suivantes :

Tout d’abord, passez en revue tous les e-mails que vous avez pu utiliser au cours des 10 dernières années, car vous vous êtes très probablement inscrit sur un site web avec chacun d’entre eux. Si vous avez oublié le mot de passe, demandez sa récupération. La prochaine étape consiste à supprimer les anciens comptes de services oubliés. Pour ce faire, utilisez l’outil de recherche de votre boîte e-mail et entrez des mots-clés tels que « S’inscrire » ou « Bienvenue ». Connectez-vous à chaque service qui apparaît et cherchez une option « Supprimer le compte ». Si vous ne le trouvez pas, faites une recherche rapide sur Google en tapant « Supprimer le compte » + « nom du service », et si vous ne trouvez pas non plus, localisez un courriel de support et demandez-le. Certains services vous demanderont si vous voulez effacer tout le contenu et les messages avant de supprimer le compte. Il est important d’en être conscient, car vous risquez de laisser le compte « archivé » et qu’un pirate informatique accède à ces informations ultérieurement. Vérifiez si vos informations ont été compromises. Pour cela, faites une liste de tous les noms d’utilisateur, services et plateformes que vous avez pu utiliser, et recherchez sur Google des informations sur les fuites de données qui les ont affectés. Avez-vous supprimé votre compte Facebook, mais des résultats continuent d’apparaître lorsque vous saisissez votre nom et votre emplacement dans Google ? C’est tout à fait possible, c’est pourquoi vous devez vous rendre sur Google Console et demander la suppression des informations vous concernant de tous leurs moteurs de recherche, ce que vous pouvez faire en envoyant les liens correspondants. Si vous souhaitez vous protéger du pistage de Google, même si la plupart d’entre eux sont légaux, allez dans les Paramètres de Google et désactivez toutes les autorisations qui sont activées. Enfin, il est toujours recommandé de protéger votre connexion Internet. C’est aussi simple que d’utiliser un VPN, ou réseau privé virtuel, pour sauvegarder notre identité en ligne lorsque nous nous connectons à des services publics. Cependant, nous ne devons pas l’utiliser lorsque nous accédons à des services confidentiels, comme notre banque.

Le processus d’effacement de votre empreinte digitale peut être fastidieux, mais il est extrêmement simple et vous évitera de devenir victime d’une cyberattaque. Nous devons être prudents, même sur les endroits d’Internet que nous considérons comme sûrs, car la société de cybersécurité Kaspersky a chiffré à 600 millions les téléchargements de logiciels malveillants à partir de Google Play en 2023.



