Comment convertir un texte en majuscules ou minuscules sur Mac

Une ressource pour laquelle seulement quelques touches sont nécessaires

Convertir du texte sur notre Mac est très simple

Nous allons vous énumérer les étapes à suivre pour pouvoir convertir du texte en majuscules ou en minuscules sur Mac, de manière à pouvoir changer le format d’un texte de manière simple, rapide et native, car cela se fait à travers une action que nous pouvons trouver dans la barre de menu de notre ordinateur. Copiez le texte, sélectionnez le format et voilà.

Tout au long de cet article, nous vous expliquerons comment convertir du texte de minuscules en majuscules ou vice versa. Une ressource qui peut nous être très utile si nous avons besoin de modifier un texte qui nous a été envoyé ou qui a été écrit dans un format incorrect par notre part. Heureusement, faire ce processus est très simple avec Mac.

Comment convertir du texte en majuscules ou en minuscules

Convertir du texte de majuscules à minuscules ou vice versa est un processus qui ne pourrait être plus simple. Une ressource qui fonctionne dans toutes les applications où vous pouvez écrire du texte que vous pouvez imaginer. Peu importe que ce soit Pages, Numbers, Keynote, Notes, TextEdit ou Safari, cela fonctionne dans toutes ces applications et vous n’aurez qu’à sélectionner le texte et appuyer sur quelques options dans la barre de menu de Mac. Voici les étapes à suivre:

Sélectionnez le texte auquel vous souhaitez changer le format. Pour plus de rapidité, vous pouvez utiliser la combinaison de touches suivante: commande + A. Dans le menu Édition de la barre de menu de votre Mac, vous devrez sélectionner Transformations. Choisissez entre Tout en majuscules, Tout en minuscules et Majuscules initiales, dans lequel chaque mot commencera par une majuscule.

Et voilà, c’est aussi simple que ça changer le format d’un texte sur notre Mac. Une fois le processus terminé, vous pouvez le copier ou continuer à écrire. Personnellement, j’utilise souvent cette ressource car j’écris souvent en majuscules sans m’en rendre compte et de cette façon, je peux le convertir en minuscules et continuer à écrire au lieu de le réécrire.

Une ressource incroyablement utile de notre Mac qui s’ajoute à d’autres comme le vidage automatique de la corbeille ou les différents modes pour empêcher le Mac de s’endormir sans avoir à utiliser des applications tierces. macOS possède de nombreux paramètres importants à connaître et qui sont parfois cruciaux lors de processus.

