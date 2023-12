Comment résumer un texte avec ChatGPT, les meilleurs astuces et conseils

Voici un guide qui vous montre les meilleurs conseils et astuces pour résumer des textes avec ChatGPT comme un professionnel.

ChatGPT peut vous aider à résumer un texte facilement.

Dans ce guide, je vais vous expliquer les étapes à suivre pour résumer un texte avec ChatGPT. Bien sûr, demander un résumé à ce chatbot est très simple. Il suffit de lui demander quelque chose comme « Résume ce texte ». C’est pourquoi dans cette publication, je vais un peu plus loin et vous donner des suggestions pour faire des résumés avancés. Tout ce que je vais vous montrer ici vous permettra d’exploiter au maximum ChatGPT pour simplifier, réduire et résumer des textes très longs.

Comment résumer des textes étape par étape avec ChatGPT

Résumé de textes avec ChatGPT: exemples pratiques

Avant d’analyser différents exemples de comment traduire des textes avec ChatGPT, je partage avec vous les étapes qui vous permettront d’accomplir cette tâche avec le chatbot d’OpenAI.

Tout ce que vous avez à faire est le suivant :

Ouvrez ChatGPT sur votre PC ou votre téléphone mobile. Connectez-vous ou créez un compte. Démarrer une nouvelle conversation. Écrivez la commande suivante « Résume ce texte ». Avant d’envoyer cette demande, copiez et collez le texte ci-dessous. Attendez que les résultats s’affichent à l’écran.

Cette tâche est disponible à la fois sur GPT-3.5, le modèle gratuit, et sur GPT-4, le modèle avancé inclus dans l’abonnement ChatGPT Plus. La seule différence entre les deux est la quantité de texte que vous pouvez envoyer au chatbot. Voici les limites :

GPT-3.5 (ChatGPT gratuit) : jusqu’à 3000 mots.

GPT-4 : (ChatGPT Plus) : jusqu’à 25 000 mots.

GPT-4 Turbo : (Uniquement via l’API) : environ 96 000 mots.

Les grands modèles de langage sont devenus l’une des technologies émergentes les plus intéressantes actuellement. Nombreux sont ceux qui essaient de gagner de l’argent avec ChatGPT, que ce soit en améliorant leur productivité ou en déléguant certaines de leurs tâches entièrement à l’IA. Bien qu’il ait encore un long chemin à parcourir et de nombreuses améliorations à apporter, ChatGPT est capable de résumer des textes avec une grande précision.

Pour résumer un texte, il suffit de lui demander ceci :

Résume ce texte : [coller le texte].

Cependant, tout comme lors de la traduction de textes avec ChatGPT, les commandes que vous envoyez au chatbot peuvent être beaucoup plus complexes et inclure différents paramètres. Cela vous permet d’obtenir des résultats complets, adaptés à vos besoins.

Dans les sections suivantes, je vais vous montrer différentes façons de demander à ChatGPT de résumer des textes. Je vais lancer toutes les commandes dans une nouvelle conversation pour éviter que le contexte n’influe sur les résultats. De plus, dans tous les cas, j’utiliserai le texte de la section Histoire de l’article Wikipédia sur Google.

Résumés de longueurs spécifiques

Demander à ChatGPT de résumer un texte de manière à ce que le résultat ait un nombre spécifique de mots est très simple. Il suffit d’utiliser cette commande :

Résume ce texte pour qu’il contienne uniquement 100 mots

Le résultat est le suivant :

Larry Page et Sergey Brin ont fondé Google en tant que projet universitaire en 1996 à l’Université de Stanford. Initialement appelé BackRub, ils ont changé le nom en Google en 1997, inspirés par le terme mathématique « googol ». En 1998, ils ont lancé la société Google LLC et leur moteur de recherche. Au fil des années, ils ont introduit des produits tels que AdWords, Google Actualités, Gmail, Google Maps et Android. En 2004, Google est entré en bourse et en 2006, ils ont acquis YouTube. En 2007, ils ont lancé Android et en 2011, Larry Page est devenu PDG. Google a continué à se développer, en acquérant des entreprises comme Motorola Mobility et en présentant des projets tels que Google Glass. En 2014, ils ont acquis Skybox Imaging.

Que devez-vous prendre en compte ? Laisser ChatGPT déterminer quels sont les points clés fait que certains détails importants sont perdus dans le texte résumé. Vous pouvez lui indiquer d’inclure des éléments spécifiques du texte original.

Obtenez une explication simplifiée

Une autre fonction intéressante de ChatGPT est la possibilité de simplifier un texte au point qu’il soit compréhensible par un enfant de 5 ans. Comment faire ? Voici la commande recommandée :

Simplifie ce texte pour qu’il puisse être compris par un enfant de 5 ans

Le résultat est le suivant :

Larry Page et Sergey Brin étaient deux amis qui ont commencé Google quand ils étaient à l’université. Ils voulaient organiser beaucoup d’informations sur Internet. En 1998, ils ont créé la société Google et lancé leur moteur de recherche. Au fil du temps, ils ont ajouté différents services, comme Gmail pour envoyer des e-mails, Google Maps pour voir des cartes et Google Earth pour explorer le monde. Ils ont aussi créé des téléphones et des lunettes spéciales. Ils ont acheté d’autres entreprises, comme YouTube, pour avoir encore plus de choses géniales. Google continue à grandir et à faire de nouvelles choses pour aider les personnes à apprendre et s’amuser sur Internet. Google est très grand et a beaucoup de choses intéressantes !

Transformez un texte en une liste de points simplifiée

Il est également possible de convertir un texte très long en une liste de points. Cela vous permet d’organiser de grandes quantités d’informations. J’y suis parvenu en envoyant la demande suivante à ChatGPT :

Transforme ce texte en une liste des points principaux. Organise-le en trois niveaux en fonction de l’importance des informations

Quel est le résultat ? Sans aucun doute, un résultat très éclairant :

Histoire de Google

Début en tant que projet universitaire Larry Page et Sergey Brin ont lancé Google en tant que projet universitaire en janvier 1996 à l’Université de Stanford.

Nom original du moteur de recherche : BackRub. Changement de nom et fondation de la société : Changement de nom pour Google en 1997, inspiré du terme mathématique « googol ».

Fondation de Google LLC le 4 septembre 1998.

Lancement du moteur de recherche le 27 septembre 1998. Développement et expansion (1998-2004) : 2000 : Lancement d’AdWords et de la barre Google.

2001 : Acquisition de Deja News et lancement de Google Groups.

2002 : Lancement de Google Search Appliance.

2003 : Acquisition de Pyra Labs (Blogger) et lancement de Google Grants et de Google Print (plus tard Google Livres).

2004 : Lancement du réseau social Orkut et acquisition de Keyhole.

Évidemment, le résultat inclut tous les points principaux du texte original.

Résumé et traduction directe

En plus de résumer un texte, vous pouvez demander à ChatGPT de vous présenter le résultat dans la langue de votre choix. J’ai essayé différentes formes, mais la plus simple est celle-ci :

Résume ce texte. Le résultat doit contenir uniquement 100 mots et doit être traduit en anglais.

Voici ce que ChatGPT m’a présenté :

Larry Page et Sergey Brin ont lancé Google en tant que projet universitaire en janvier 1996 lors de leurs études de troisième cycle en informatique à l’Université Stanford. À l’origine appelé BackRub, ils l’ont changé en Google en 1997, inspiré par le terme mathématique « googol », qui représente 10 élevé à la puissance de 100, symbolisant leur objectif d’organiser l’immense quantité d’informations web. Le 4 septembre 1998, ils ont fondé Google LLC et ont lancé le moteur de recherche le 27 septembre. Google a dépassé AltaVista, son concurrent contemporain, en 2000. Au fil des ans, Google a étendu ses services, en introduisant des produits tels que AdWords, Gmail, Google Maps, YouTube, Android et de nombreuses acquisitions, marquant son évolution en tant que géant technologique.

Comme vous pouvez l’imaginer, vous pouvez également lui demander de traduire dans n’importe quelle langue que ChatGPT comprend. Gardez à l’esprit que la qualité de la traduction peut diminuer considérablement pour les langues moins répandues.

Transformez un texte lourd en une histoire amusante

Le texte de l’histoire de Google que j’utilise pour élaborer ce guide est très intéressant. Cependant, tel qu’il est écrit sur Wikipédia, il est un peu lourd. Pourquoi ne pas demander à ChatGPT de le transformer en un conte facile à lire ? J’ai utilisé la commande suivante :

Résume ce texte comme s’il s’agissait d’un conte des frères Grimm

Voici comment commence notre conte :

Il était une fois, à l’Université Stanford, deux jeunes étudiants en troisième cycle en informatique nommés Larry Page et Sergey Brin. Dans un froid janvier 1996, ils ont commencé un projet universitaire qui changerait l’histoire de la technologie. Leur création, initialement appelée BackRub, se transformerait en un moteur de recherche qui repousserait les limites connues.

Un jour, inspirés par le terme mathématique « googol », qui représente le nombre 10 élevé à la puissance de 100, ils ont décidé de changer le nom de leur moteur de recherche. C’est ainsi que Google est né, avec pour mission d’organiser la vaste quantité d’informations sur le web.

Résumer un texte en ajoutant des informations supplémentaires

La dernière astuce que je vous montre vous permet de résumer des textes tout en ajoutant de nouvelles informations au résultat. Par exemple, j’ai essayé cela avec l’extrait de Wikipédia que j’ai sélectionné :

Résume ce texte pour qu’il contienne 200 mots. De plus, ajoute des informations sur la fondation d’autres entreprises, comme Amazon ou Microsoft.

En le faisant, après le résumé du texte principal, ChatGPT a ajouté ces informations complémentaires :

De plus, d’autres entreprises technologiques notables ont également eu des débuts intéressants. Amazon a été fondée par Jeff Bezos en 1994 en tant que librairie en ligne, et Microsoft a été fondée par Bill Gates et Paul Allen en 1975 pour développer des logiciels pour l’industrie naissante des ordinateurs personnels. Ces entreprises, tout comme Google, ont laissé une empreinte significative dans l’histoire de la technologie et ont influencé notre manière d’interagir avec le monde numérique.

