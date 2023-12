Comment savoir si vous avez été escroqué sur Shein

Shein est généralement un store en ligne assez sûr, mais vous n’êtes pas complètement à l’abri des escroqueries.

Escrocs avec un t-shirt Shein.

Ces derniers mois, nous avons entendu de nombreuses nouvelles sur les escroqueries avec Bizum ou le phishing par les banques. Mais ce que beaucoup n’ont pas envisagé, c’est la possibilité de s’être fait arnaquer lors de l’achat sur Shein. La boutique en ligne chinoise est devenue l’une des plus populaires dans le monde entier grâce à ses prix bas et à sa grande variété de tailles. Et même si elle est en principe assez sûre, il est important de prendre en compte la possibilité de subir une escroquerie.

Les escroqueries les plus courantes sur Shein proviennent généralement d’articles de mauvaise qualité ou d’escrocs se faisant passer pour du personnel de l’entreprise.

Articles de mauvaise qualité

Un des problèmes les plus courants que l’on peut rencontrer sur Shein est la différence classique entre ce que vous commandez et ce qui vous est livré. En effet, à de nombreuses occasions, ce que nous recevons n’a rien à voir avec ce que nous voyons sur la photo.

Il est important de toujours garder à l’esprit que personne ne donne rien pour rien. Et si les produits que nous achetons sur Shein sont très pas cher, c’est probablement parce que leur qualité n’est pas la même que celle que nous pourrions obtenir en achetant un article beaucoup plus cher. Par conséquent, si vous voyez par exemple une robe de mariée à 50 euros, il est évident qu’elle n’aura pas la même qualité que les robes de plusieurs milliers d’euros proposées par les grandes marques. Peu importe à quel point ils la mettent en valeur sur la photo, si elle est trop pas cher, il y a fort à parier qu’il y a quelque chose de louche.

La manière la plus simple de tenter d’éviter ce type d’escroquerie est de vérifier s’il y a des photos réelles d’autres utilisateurs ayant acheté le produit dans les commentaires. Shein offre des points pouvant être échangés contre des réductions aux personnes qui laissent des commentaires avec des photos réelles des produits, il est donc facile de trouver des images de presque n’importe quoi que vous envisagez d’acheter. Et sur ces photos, nous voyons ce qu’ils ont réellement reçu, et non ce que le vendeur montre sur la photo.

Regarder les vraies photos des utilisateurs est particulièrement important lorsque nous achetons des vêtements. Il est très facile pour une robe de paraître belle sur un mannequin retouché par Photoshop, mais il n’est pas aussi simple qu’elle nous aille bien à nous. Par conséquent, voir les vêtements portés par de vraies personnes dans la section des commentaires est sans aucun doute le meilleur moyen d’éviter de se faire avoir et de recevoir un vêtement qui ne correspond en rien à ce qu’il y avait sur la photo.

Réductions et cartes-cadeaux

La façon dont nous tombons le plus souvent dans les escroqueries sur Shein est par le biais de cartes-cadeaux et de réductions qui s’avèrent ensuite fausses. Le processus est généralement toujours le même. Nous recevons un e-mail ou un message texte nous informant que nous avons gagné une carte-cadeau Shein ou un code de réduction pour obtenir nos achats à un prix moins cher. Et on nous demande de remplir un formulaire avec quelques informations pour pouvoir bénéficier de cette réduction. Mais ensuite, il s’avère que ni cet e-mail n’a été envoyé par Shein ni nous n’obtenons de réduction réelle.

Ceux qui ont envoyé ces e-mails sont des pirates informatiques qui profitent de notre désir de trouver des réductions dans le célèbre store en ligne pour récupérer nos données et les revendre, et ainsi gagner de l’argent à nos dépens.

Parfois, ils vont même plus loin et nous demandent directement nos coordonnées bancaires, leur donnant ainsi accès à notre argent.

Pour éviter de tomber dans ce type d’escroquerie, il est important de bien regarder les e-mails et les messages que nous recevons pour discerner s’ils sont faux.

Si l’expéditeur n’est pas directement Shein mais un autre utilisateur, il est probable qu’il s’agisse de quelqu’un qui essaie de nous escroquer. Et cela ne concerne pas seulement le fait de mettre Shein dans l’e-mail, mais aussi que l’adresse e-mail appartienne à l’entreprise. Il y a aussi des occasions où nous trouvons des fautes d’orthographe ou des messages mal traduits, qui nous aident à voir qu’il s’agit d’une escroquerie. Parfois, nous voyons même que le logo de la société n’est pas exactement le même, ce qui est un signe clair qu’il est faux.

Il est également important de garder à l’esprit que Shein ne nous demandera jamais le code PIN de notre carte de crédit, ni ne nous demandera de fournir des informations bancaires en dehors de l’application ou de son site web. Si on nous demande de donner le numéro de carte ou similaire par e-mail ou SMs, nous devons être clairs que c’est une tentative de vol.

Que faire si vous avez été victime d’une escroquerie sur Shein

Si vous pensez avoir été victime d’une escroquerie dans le célèbre store en ligne, la première chose que nous vous recommandons est de contacter Shein. La société elle-même dispose de ses propres fonctions pour tenter de résoudre ce type de situation, et pourra vous donner les conseils dont vous avez besoin. Vous pouvez les contacter par chat, e-mail ou téléphone, en suivant des étapes très similaires à celles nécessaires pour contacter Temu ou tout autre store en ligne.

Si vous pensez que les pirates informatiques ont eu accès à votre compte bancaire, vous devrez également parler à votre banque. Ils ont généralement des assurances pour ce genre de choses, et si une transaction a été effectuée sans votre consentement, il est possible que vous puissiez récupérer votre argent sans trop de difficultés. Il se peut également que vous ayez besoin d’annuler votre carte et d’en obtenir une nouvelle. En fin de compte, vous devrez vous assurer que les pirates n’ont pas accès à votre compte avec les données qu’ils possèdent.

Si l’escroquerie consiste simplement en ce que le produit que vous avez commandé n’a pas la qualité que vous attendiez, la solution est beaucoup plus simple. La plupart des produits que nous achetons sur Shein ont l’option de retour gratuit, donc le problème aura une solution aussi simple que de le retourner et de recevoir un remboursement. Il est possible que vous mettiez une ou deux semaines à récupérer votre argent sur votre compte, mais le store est sûr et vous obtiendrez à nouveau votre argent sans trop de difficultés.

Si l’escroquerie est de grande envergure, il est également possible que vous ayez besoin de parler à la police pour essayer de trouver une solution. Et bien sûr, soyez attentif pour ne pas retomber dans ce genre d’arnaques.

