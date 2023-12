Comment prendre des photos en RAW avec un smartphone Samsung

Prendre des photos en RAW sur un mobile Samsung est plus simple qu’il n’y paraît. Découvrez comment activer ce mode et comment utiliser ses fonctions.

Samsung dispose d’une application appelée Expert RAW qui permet de prendre des photos dans ce format.

Si quelque chose distingue les mobiles fabriqués par Samsung, du moins ceux de moyenne et haute gamme, c’est la qualité des objectifs des modules photographiques. En proposant des caméras principales de plus de 100 mégapixels, des objectifs ultra grand-angle et parfois même non pas un, mais deux objectifs à zoom optique, capturer des photos est sans aucun doute un véritable plaisir.

Malgré le fait que les paramètres par défaut, le logiciel de traitement des photos et l’automatisation de la prise de vue sont généralement plus que suffisants pour prendre des photos d’une qualité exceptionnelle, la plupart des téléphones Samsung permettent d’obtenir de meilleurs résultats lorsqu’on utilise les caméras arrière.

En réalité, en utilisant le mode RAW, il est possible de réaliser des prises de vue vraiment uniques. Cependant, pour prendre des photos en RAW sur un téléphone Samsung, il faut suivre certaines étapes, car ce mode n’est pas activé par défaut.

Comment activer le mode RAW sur les téléphones Samsung ?

Si vous possédez un téléphone Samsung et que vous souhaitez profiter des fonctions avancées offertes par ce mode, vous devrez suivre chacune des étapes que nous allons vous montrer ci-dessous :

La première étape consiste à ouvrir l’application Appareil photo sur votre téléphone Samsung.

sur votre téléphone Samsung. À l’intérieur, vous devez cliquer sur l’onglet qui dit « Plus ».

Un menu avec plusieurs options s’affiche, vous devrez sélectionner celle qui dit « Pro ».

En quelques secondes, vous accéderez au mode RAW (appelé Pro) à partir duquel vous pourrez configurer différentes options liées à la capture de photos.

Il convient de mentionner que Samsung dispose d’une application spéciale qui permet de prendre des photos en RAW et qui est disponible pour un petit nombre de téléphones spécifiques. Si votre téléphone est compatible avec cette application, vous pourrez la télécharger depuis Galaxy Store.

Galaxy Store | Expert RAW

Comment prendre des photos en RAW avec un téléphone Samsung

Si vous avez déjà activé ce mode sur l’appareil photo de votre téléphone Samsung, ou si vous avez téléchargé l’application Expert RAW, vous pourrez prendre des photos dans ce format sans difficulté. Pour vous familiariser avec les différentes fonctions offertes par ce mode, nous vous montrerons maintenant quels outils vous pourrez utiliser :

ISO : cette option vous permet d’ajuster la sensibilité de l’objectif à la lumière ambiante.

: cette option vous permet d’ajuster la sensibilité de l’objectif à la lumière ambiante. VITESSE : cette fonction vous donne la possibilité d’ajuster la vitesse à laquelle l’obturateur de l’appareil photo se ferme.

: cette fonction vous donne la possibilité d’ajuster la vitesse à laquelle l’obturateur de l’appareil photo se ferme. EV : communément appelée valeur d’exposition, c’est une combinaison de l’ouverture et de la vitesse d’obturation. Vous pourrez choisir la quantité de lumière qui entrera dans l’image que vous souhaitez capturer.

FOCUS : cet outil vous permettra de faire la mise au point manuellement.

: cet outil vous permettra de faire la mise au point manuellement. WB : il s’agit d’un outil qui vous donnera la possibilité d’équilibrer les couleurs principales (RVB).

: il s’agit d’un outil qui vous donnera la possibilité d’équilibrer les couleurs principales (RVB). Équilibrages : depuis la petite roue qui apparaît dans le coin supérieur droit de l’écran, vous pourrez ajuster le contraste, la teinte, la saturation et d’autres aspects.

Enfin, mais non moins important, il n’est pas toujours recommandé de prendre des photos en RAW, car ce type de photos peut parfois être contre-productif. De plus, il peut être difficile de comprendre comment les outils disponibles dans le mode RAW fonctionnent au début. Il est préférable d’interagir avec eux pour savoir quels réglages utiliser afin d’obtenir de meilleurs résultats.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :