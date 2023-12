Comment changer les actions effectuées par les bâtonnets des AirPods

Grâce aux réglages des AirPods, nous pouvons personnaliser les actions qu’ils réalisent en appuyant sur leurs tiges.

Les AirPods d’Apple sont également personnalisables

Nous allons vous expliquer comment personnaliser les actions des tiges des AirPods, afin que vous puissiez choisir les différentes tâches effectuées par l’AirPod gauche ou droit lorsque vous les pressez. Que ce soit pour appeler Siri ou changer entre différents modes si vous avez des AirPods Pro de première ou deuxième génération.

Nous allons vous donner les étapes à suivre pour changer les actions des tiges des AirPods lorsqu’elles sont longuement pressées. Les écouteurs ne servent pas seulement à écouter de la musique, ils peuvent également annoncer des notifications ou interagir avec Siri de manière rapide et sans fil.

Nouveautés des AirPods sous iOS 17

Les AirPods, plus précisément les AirPods Pro, ont reçu de nombreuses nouvelles fonctionnalités sous iOS 17. Tout d’abord, nous avons l’audio adaptatif, qui est un mode d’écoute hybride entre la réduction active du bruit et le mode transparence. C’est, disons-le, une ANC un peu plus légère, mais le bruit extérieur ne perturbe pas l’expérience.

Ensuite, les AirPods Pro 2 disposent également d’un volume personnalisable, une fonction qui augmente et diminue automatiquement le volume en fonction du bruit ambiant, afin que les basses et les aigus s’adaptent également à ce qui est diffusé. En augmentant ou en réduisant l’intensité en conséquence.

En troisième lieu, la détection des conversations est également arrivée, une fonctionnalité qui permet de détecter les voix et de baisser le volume des AirPods pour pouvoir entendre si quelqu’un nous parle. Il est vrai que parfois cela ne fonctionne pas parfaitement et détecte une conversation lorsque nous fredonnons.

Enfin, des fonctionnalités sont également arrivées sur les deux modèles d’AirPods:

Mode sombre pour la fenêtre d’appairage.

Améliorations dans le basculement automatique entre les appareils.

Possibilité d’activer ou de désactiver les voix pendant les appels.

Comment personnaliser les actions des tiges des AirPods

En maintenant une pression longue sur les tiges des AirPods, vous pouvez effectuer différentes actions. Par défaut, certaines sont prédéfinies, mais elles peuvent être modifiées facilement en suivant les étapes que nous vous montrons ci-dessous:

Avec les AirPods connectés, ouvrez l’application « Réglages ». Appuyez sur les AirPods qui apparaissent en haut de la liste. Dans le menu, recherchez l’option pour personnaliser les différentes actions. Modifiez les actions selon vos préférences.

Comme vous pouvez le voir, dans le cas des AirPods Pro, vous pourrez choisir entre appeler Siri (bien que vous puissiez également utiliser la commande « Dis Siri ») ou changer le mode audio (réduction de bruit, mode audio adaptatif, mode transparence ou normal). D’autre part, vous pourrez également personnaliser les actions des AirPods lors d’un appel, que ce soit pour y répondre ou le terminer, par exemple.

Enfin, dans cette section des Réglages, vous pourrez modifier tout ce que vous souhaitez sur vos écouteurs pour améliorer considérablement l’expérience d’utilisation, que ce soit pour désactiver le basculement automatique ou contrôler les différentes nouveautés mentionnées précédemment qui sont arrivées avec le lancement d’iOS 17 sur tous les iPhone compatibles. Sans aucun doute, il s’agit d’un menu auquel il faut accorder beaucoup plus d’attention si nous sommes des utilisateurs des AirPods.

