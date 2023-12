Comment vérifier votre Spotify Wrapped pour 2023

Avec le dernier mois de l’année déjà là, c’est à nouveau le moment de l’année. Oui, nous parlons de l’événement annuel de fin d’année de Spotify qui met en valeur vos habitudes d’écoute musicale. Spotify Wrapped 2023 est de retour et il est encore meilleur que l’année dernière. Spotify wrapped s’est beaucoup amélioré et vous montre maintenant des informations intéressantes qui n’ont peut-être jamais traversé votre esprit.

Quoi qu’il en soit, si vous êtes quelqu’un qui utilise Spotify pour écouter de la musique et des podcasts, voici notre guide sur la façon dont vous pouvez consulter votre Spotify Wrapped pour 2023. Commençons.

Avant d’entrer dans les étapes de la façon dont vous pouvez consulter votre Spotify Wrapped pour 2023, nous avons besoin d’un peu d’histoire. Spotify a introduit Spotify Wrapped en 2016 comme moyen d’attirer plus d’utilisateurs en montrant aux utilisateurs de Spotify quels étaient leurs morceaux les plus joués, qui étaient leurs cinq artistes préférés, et aussi combien de minutes ils avaient passées sur Spotify. Depuis lors, chaque année vers la fin novembre, Spotify lance Spotify Wrapped.

En regardant comment Spotify Wrapped est devenu un succès et un buzz temporaire sur les réseaux sociaux pendant une ou deux semaines, Apple Music et YouTube Music ont également suivi avec une fonctionnalité similaire. Mais comme nous nous concentrons actuellement sur Spotify Wrapped, regardons-le.

Que contient Spotify Wrapped pour 2023?

Chaque année, Spotify s’améliore et propose du contenu créatif pour sa vitrine annuelle Spotify Wrapped. Voici une liste des choses que vous pourrez voir dans votre Spotify Wrapped pour 2023.

Vos 5 genres préférés

Ma ville de sons

Votre chanson numéro un (avec la date de la première écoute ainsi que le nombre de lectures)

Les 5 meilleures chansons

Le nombre total de minutes passées à écouter de la musique sur Spotify

L’artiste numéro un

Les 5 meilleurs artistes avec le mois d’écoute le plus important

Les 5 meilleurs artistes

Une carte Luminary unique

Un graphique final avec les 5 meilleurs artistes, les 5 meilleures chansons, le genre le plus écouté et le nombre total de minutes passées à écouter de la musique sur Spotify

Où pouvez-vous consulter Spotify Wrapped pour 2023?

Vous pouvez consulter votre Spotify Wrapped pour 2023 sur l’application Spotify pour Android et iOS. Alternativement, si vous utilisez un navigateur web pour écouter de la musique sur Spotify, vous pourrez consulter votre Spotify Wrapped pour 2023.

Si vous utilisez l’application Spotify sur votre PC Windows, vous pourrez consulter Spotify Wrapped pour 2023 via un navigateur web car l’application Windows ne peut pas lire vos histoires Wrapped.

Comment afficher Spotify Wrapped pour 2023 sur votre téléphone?

La façon la plus logique de consulter Spotify Wrapped pour 2023 est d’utiliser l’application Spotify. Assurez-vous d’avoir téléchargé la dernière version de l’application depuis le store d’applications de votre appareil.

Lancez l’application Spotify sur votre appareil Android ou iOS. Désormais, en haut de l’écran d’accueil de votre application Spotify, vous verrez un nouvel onglet coloré en arc-en-ciel. Appuyez sur l’onglet coloré en arc-en-ciel appelé Wrapped. Une fois que vous avez appuyé dessus, la page Wrapped s’affiche. Vous verrez un bloc de différentes playlists liées à votre Spotify Wrapped 2023 en haut. Pour voir l’histoire de votre Spotify Wrapped 2023, appuyez sur le grand bloc rectangulaire orange. L’histoire de votre Spotify Wrapped 2023 commencera à être diffusée. Vous entendrez également de la musique jouer en arrière-plan de chaque histoire. En haut à droite, vous verrez les boutons de sourdine, de pause et de fermeture pour votre histoire Spotify Wrapped. Dans quelques histoires, vous verrez l’option de partager cette histoire. En appuyant dessus, vous pourrez partager l’histoire sur l’une de vos plateformes de médias sociaux, des services de stockage cloud ou simplement enregistrer l’histoire sur votre appareil.

Comment afficher Spotify Wrapped pour 2023 sur votre PC

Beaucoup d’utilisateurs. Comme moi, je préfère utiliser l’application Spotify pour Windows ou la version web du lecteur en utilisant leur navigateur web préféré. Dans ce cas, vous pouvez consulter votre Spotify Wrapped pour 2023 directement dans le navigateur web lui-même. Tout ce que vous avez à faire est de visiter ce lien Spotify Wrapped.

Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de vérifier votre Spotify Wrapped en utilisant un navigateur basé sur Chromium tel que Google Chrome, Microsoft Edge, ou l’un des nombreux navigateurs web basés sur Chromium.

Foire aux questions

Q. Puis-je télécharger la vidéo Spotify Wrapped 2023 sur mon appareil ?

Non, Spotify ne vous donne pas la possibilité de télécharger la vidéo Spotify Wrapped pour 2023 sur votre appareil. La seule façon d’obtenir la vidéo et de la partager avec d’autres plateformes est d’utiliser la fonction d’enregistrement d’écran intégrée de votre appareil.

Q. Est-il possible de consulter les histoires de Spotify Wrapped des années précédentes ?

Non, vous ne pouvez pas consulter les histoires de votre Spotify Wrapped des années précédentes. Cependant, vous pourrez seulement voir les playlists qui ont été créées pour vous lors des précédents Spotify Wrapped.

Q. Puis-je afficher mon Spotify Wrapped sur ma smart TV ?

Non, l’application Spotify pour votre smart TV ne peut pas afficher et lire votre histoire Spotify Wrapped. Cependant, vous pouvez accéder et voir la playlist créée par Spotify en fonction de votre histoire Spotify Wrapped pour 2023.

Notre avis

Cela conclut le guide sur la façon dont vous pouvez consulter et afficher votre histoire Spotify Wrapped pour 2023 sur votre smartphone et votre PC, ou sur tout appareil disposant d’un navigateur web.

Alors, combien de minutes avez-vous passées à écouter de la musique sur Spotify cette année ? J’ai passé environ 90 000 minutes. Partagez vos minutes d’écoute de musique sur Spotify sur nos réseaux sociaux.

