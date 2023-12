WhatsApp pour iPhone vous permet désormais d’envoyer des photos et des vidéos en haute résolution : voici comment faire

WhatsApp améliore les possibilités d’envoi de photos et de vidéos sur iOS.

WhatsApp continue à s’améliorer pour offrir un service de meilleure qualité aux utilisateurs d’Apple

WhatsApp, dans son objectif d’améliorer continuellement l’expérience utilisateur de toutes les personnes utilisant ses services dans l’écosystème iOS, permet désormais l’envoi de photos et de vidéos en résolution complète. Vous avez peut-être initialement du mal à comprendre comment le faire, mais la façon de le faire est plus simple que vous ne le pensez, et vous pourrez le faire depuis l’application elle-même.

Envoyer des photos et des vidéos sans perdre en qualité

L’un des problèmes les plus courants de WhatsApp pour de nombreux utilisateurs était la perte de qualité des photos et des vidéos lorsqu’ils étaient envoyés via WhatsApp. C’est pourquoi ils ont également mis en place le bouton HD, grâce auquel, au minimum, les fichiers conservent une résolution HD de 720p. Mais maintenant, sur iPhone, après quelques mois de test de cette fonctionnalité, il est possible d’envoyer des vidéos sans compresser leur qualité en les envoyant en tant que « documents ».

En effet, si vous attachez une photo ou une vidéo depuis l’icône « documents », au lieu de l’icône exclusive des photos et des vidéos, vous pourrez envoyer ce type de fichiers en résolution complète sans aucune perte de qualité. Il est fort probable que cette fonctionnalité arrive également sur Android dans les prochains jours ou semaines, puisqu’elle était également testée dans les versions bêta de WhatsApp pour Android.

Les récents changements sur WhatsApp

Ce n’est pas la seule modification récemment apportée par WhatsApp, car ils disposent de dizaines de fonctionnalités qu’ils testent en permanence. En réalité, une autre des nouveautés sur lesquelles ils travaillent, par exemple, est la possibilité de donner une durée de vie limitée aux statuts de texte de WhatsApp, une mesure plus impopulaire que d’autres, mais qui vise à augmenter l’activité sur ces espaces. Cependant, ceux qui ont conservé le même statut depuis des années ne considèrent pas cette fonctionnalité comme nécessaire, mais plutôt le contraire.

Mais ce ne sont pas tous des changements impopulaires, bien au contraire, puisque par exemple, les utilisateurs de WhatsApp pour ordinateur peuvent enfin profiter de l’ouverture des photos et des vidéos avec l’autodestruction, une fonctionnalité qui avait été privée aux personnes utilisant WhatsApp sur leur ordinateur, bien qu’elle soit disponible depuis plus de deux ans sur les appareils mobiles. De plus, en écoutant la communauté, WhatsApp a également implémenté plusieurs méthodes de connexion sur iPhone.

