Comment monter une image ISO sans rien installer sur votre PC

Dans ce guide, je vais vous expliquer les étapes à suivre pour monter une image ISO sur votre PC sans rien installer.

Monter une image ISO sur votre PC vous aidera à effectuer de nombreuses tâches.

Nous vous donnons souvent quelques astuces liées à Windows, comme lorsque nous avons parlé de l’installation des pilotes ADB sur ce système. Dans ce guide, je vais vous expliquer comment monter une image ISO sans rien avoir à installer sur votre ordinateur. De cette façon, vous pourrez manipuler ce type de fichiers comme s’ils étaient sur le lecteur CD ou DVD de votre ordinateur, le tout virtuellement. Même si votre ordinateur ne dispose pas d’un lecteur de disque, ce qui est assez courant de nos jours, l’astuce que je vous explique ici vous permettra d’explorer l’ISO comme s’il s’agissait d’un vrai DVD.

Dans les sections suivantes, nous allons examiner la procédure sur chaque version de Windows. Est-il vraiment possible de monter une ISO sur votre PC sans logiciel tiers ? Voyons quelles sont les possibilités selon la version du système que vous avez installée.

Monter une ISO sur Windows 11

Si vous avez un ordinateur avec Windows 11, vous avez de la chance pour monter une ISO sans rien installer sur votre ordinateur. Le système d’exploitation offre une compatibilité totale avec ces fichiers, permettant de les monter sur un lecteur CD ou DVD virtuel.

Tout ce que vous avez à faire, c’est :

Trouver l’image ISO sur votre ordinateur. Cliquez avec le bouton droit dessus. Cliquez sur Monter. Vous pouvez également cliquer sur la commande Monter qui apparaît en haut de l’explorateur de fichiers. Attendez quelques secondes jusqu’à ce que le lecteur virtuel apparaisse. Accédez aux données de l’ISO ou exécutez le programme qu’elle contient.

Ainsi, vous aurez votre image ISO montée sur votre ordinateur. En faisant cela, vous pourrez utiliser une image de CD, même si vous n’avez pas le lecteur correspondant pour lire ce support.

Et que se passe-t-il lorsque vous avez fini ? Vous voudrez peut-être utiliser une ISO pour installer un nouveau système d’exploitation ou un programme. Dans tous les cas, une fois que vous n’avez plus besoin d’accéder à son contenu, il vous suffit de cliquer sur le lecteur CD ou DVD dans la section Cet ordinateur. Vous verrez l’option Ejecter. Lorsque vous cliquez dessus, le lecteur n’est plus disponible.

Monter une ISO sur Windows 8 et Windows 10

Si votre ordinateur fonctionne avec une version antérieure à Windows 11, vous avez également des possibilités pour monter une ISO sans avoir à installer un logiciel tiers.

Plus précisément, cette fonctionnalité est disponible dans le système d’exploitation Microsoft depuis la version de Windows 8. La procédure est la même que celle que je vous ai déjà expliquée dans la section précédente.

Simplement, localisez l’ISO avec l’explorateur de fichiers, cliquez avec le bouton droit dessus et cliquez sur Monter. Après quelques secondes, dans la section Cet ordinateur ou Mon PC, un nouveau lecteur CD ou DVD apparaîtra. À l’intérieur, vous trouverez le contenu de l’ISO, ainsi que les exécutables correspondants.

N’oubliez pas que vous pouvez utiliser cette méthode pour passer de Windows 8 à une version supérieure. Dans certains cas, vous devrez peut-être acheter une licence Windows pour profiter de toutes les fonctionnalités de votre nouveau système d’exploitation.

Une fois que vous avez terminé avec l’ISO, dans Windows 8, 8.1 et 10, vous disposez de la même option pour éjecter le lecteur virtuel de disques.

Monter une ISO sur Windows 7 ou antérieurs

Si vous utilisez toujours Windows 7, monter une ISO n’est pas aussi facile que dans les versions plus modernes. Dans ce cas, vous aurez besoin d’un logiciel tiers pour le faire. Windows 7 et les versions antérieures ne prennent pas en charge nativement le montage des images ISO.

La solution, comme cela ne pourrait être autrement, est d’utiliser un logiciel développé par des tiers. Dans cette tâche, WinCDEmu vous aidera, une solution gratuite qui fonctionne avec toutes les versions de Windows.

Il vous suffit d’installer ce logiciel sur votre ordinateur pour disposer de l’option de monter l’ISO directement depuis l’explorateur de fichiers. En d’autres termes, grâce à cet outil, vous obtenez la même fonction que dans Windows 8 et versions ultérieures, c’est-à-dire monter une ISO directement depuis le menu contextuel du fichier.

