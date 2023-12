Comment effacer le cache de mémoire de votre téléphone portable Xiaomi

Nous vous présentons deux méthodes très simples pour vider le cache de votre smartphone Xiaomi et le rendre plus fluide.

Découvrez comment vider le cache de votre Xiaomi pour libérer de l’espace et améliorer ses performances / Photo : David Freire

À mesure que vous installez et utilisez des applications sur votre terminal Android, celui-ci se remplit d’une série de fichiers temporaires qui affectent les performances de l’appareil. Ces fichiers sont appelés « cache » et si vous possédez un téléphone Xiaomi, vous n’aurez pas besoin d’applications tierces pour vous débarrasser de ces fichiers inutiles.

C’est possible grâce à MIUI, la surcouche personnalisée des smartphones Xiaomi, Redmi et POCO, qui dispose d’un ensemble d’outils vous permettant de vider le cache de manière facile et rapide.

Deux méthodes très simples pour vider le cache de votre téléphone Xiaomi

Tout d’abord, sachez que le cache est composé d’une série de fichiers temporaires ou résiduels dont la principale mission est d’accélérer le fonctionnement des applications, en évitant de télécharger à nouveau tous les fichiers et les données d’une application à chaque ouverture.

Bien que ces fichiers améliorent initialement les performances du smartphone, à mesure que nous utilisons et téléchargeons plus d’applications, ils occupent de plus en plus d’espace de stockage et finissent par ralentir le terminal.

Il est important de savoir que lorsqu’on vide le cache d’une application, ni les données de l’application ni aucun fichier important ne sont supprimés, seuls les fichiers temporaires sont supprimés et l’application les régénérera lorsque cela sera nécessaire.

MIUI vous donne la possibilité de vider le cache de toutes les applications en une seule fois ou de supprimer uniquement celui d’une application spécifique**.

Ainsi, pour vider le cache de toutes les applications de votre téléphone Xiaomi, vous devez simplement suivre ces étapes :

Ouvrez l’application Sécurité de votre téléphone Xiaomi

de votre téléphone Xiaomi Cliquez sur l’option Nettoyeur

Laissez le système analyser tous les fichiers temporaires

Enfin, une fois l’analyse terminée, cliquez sur le bouton Nettoyer X Go qui apparaît en bas de l’écran

En effectuant cette opération, le cache de toutes les applications de votre téléphone Xiaomi sera supprimé, libérant ainsi de l’espace de stockage et améliorant ses performances générales.

Mais si vous préférez supprimer les fichiers résiduels d’une application spécifique, comme par exemple ceux de Facebook, qui est l’une des applications qui consomment le plus de cache sur Android, il suffit de suivre ces étapes simples :

Accédez à l’application Paramètres sur votre téléphone Xiaomi

sur votre téléphone Xiaomi Ouvrez la section Applications

Une fois à l’intérieur, cliquez sur l’option Gérer les applications

Sélectionnez l’application dont vous souhaitez vider le cache (dans notre exemple, Facebook)

Cliquez sur le bouton Effacer les données situé dans le coin inférieur droit

situé dans le coin inférieur droit Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur l’option Effacer le cache

Enfin, cliquez sur le bouton OK pour supprimer les fichiers résiduels de l’application sélectionnée

