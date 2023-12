Comment convertir un fichier Word en PDF avec ton téléphone Android sans avoir à installer des applications tierces

Nous expliquons, étape par étape, comment vous pouvez utiliser Google Drive pour convertir des documents Word en fichiers PDF en quelques secondes.

Découvrez comment convertir facilement vos fichiers Word en documents PDF en utilisant une application déjà préinstallée sur votre smartphone Android.

Il est très probable que vous ayez déjà téléchargé un fichier Word sur votre téléphone Android pour le modifier et que lorsque vous l’envoyez à quelqu’un, vous ayez utilisé des outils en ligne pour le convertir en PDF, car c’est le format le plus utilisé actuellement pour partager tous types de documents.

C’est précisément pour cette raison que nous vous expliquons aujourd’hui comment vous pouvez convertir un fichier Word en document PDF directement avec votre smartphone et sans avoir besoin d’installer des applications tierces.

Google Drive cache une fonction qui vous permet de convertir des documents Word en PDF rapidement

Google Drive est l’une des applications de Google qui est préinstallée sur la plupart des téléphones Android du marché et qui vous permet non seulement de stocker tous types de fichiers, mais qui dispose également d’un certain nombre d’outils cachés qui sont très utiles pour gérer des documents.

Une de ces fonctions secrètes de Google Drive est un convertisseur de formats intégré grâce auquel vous pourrez exporter un document Word vers différents formats tels que PDF, ODT, TXT, RTF, HTML ou EPUB.

Comme le format que vous utilisez le plus sera probablement le PDF, nous allons maintenant vous indiquer les étapes à suivre pour convertir un fichier Word en fichier PDF.

La première chose à faire pour pouvoir travailler avec un fichier Word depuis Google Drive est de le charger sur votre compte et pour cela, vous devez simplement ouvrir l’application de stockage de Google sur votre téléphone, appuyer sur le bouton « + Nouveau » qui se trouve dans le coin inférieur droit, toucher l’option « Charger » et toucher le document que vous souhaitez charger.

Une fois cela fait, pour convertir ce document Word en fichier PDF, vous devez simplement suivre les étapes suivantes :

Accédez à l’application Google Drive sur votre téléphone Android

Appuyez sur le fichier Word que vous venez de charger pour l’ouvrir

Cliquez sur le bouton des trois points verticaux situé en haut à droite pour ouvrir le menu contextuel

Cliquez sur l’option » et exporter »

Appuyez sur le bouton « Enregistrer sous »

Sélectionnez la deuxième option « Document PDF (.pdf) » et cliquez sur « Accepter »

Enfin, sélectionnez l’emplacement de votre compte Google Drive où vous souhaitez enregistrer le fichier et cliquez sur le bouton « Enregistrer » situé en haut à droite de l’application

De plus, vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité de Google Drive pour convertir des fichiers de texte de Libreoffice au format .odt en format de Microsoft Word qui est le .docx et pour cela, vous devez simplement charger le document en question sur votre compte Drive, le convertir en un fichier de Google Docs, puis en suivant les étapes ci-dessus, après avoir appuyé sur le bouton « Enregistrer sous », sélectionnez la première option « Word (.docx) » et cliquez sur « Accepter » pour l’enregistrer sur votre compte Drive dans le nouveau format.

