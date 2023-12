Comment activer automatiquement le mode de faible consommation sur l’iPhone

Le mode économie d’énergie peut être automatisé sur l’iPhone.

Comment automatiser le mode économie d’énergie sur l’iPhone

Nous allons vous énumérer les étapes à suivre pour activer le mode économie d’énergie automatiquement sur l’iPhone, afin que vous puissiez activer cette option d’économie de batterie sur l’iPhone lorsque votre appareil atteint un pourcentage de batterie spécifique. Une façon rapide d’automatiser un processus et de ne plus s’en préoccuper du tout.

Tout au long de cet article, nous allons vous expliquer ce qu’il faut faire pour activer le mode économie d’énergie sur l’iPhone automatiquement afin d’économiser de la batterie en cas de besoin et de choisir le pourcentage de batterie auquel nous voulons que ce mode s’active. En effet, nous allons utiliser l’application native Raccourcis pour cela.

Qu’est-ce que le mode économie d’énergie

Le mode économie d’énergie de l’iPhone est une fonction qui nous aide à prolonger la durée de vie de la batterie lorsque le niveau de charge est faible. Lorsqu’il est activé, certaines modifications sont apportées à notre iPhone pour réduire la consommation d’énergie. Des modifications qui impliquent la réduction des fonctionnalités sur l’iPhone et qui dégradent l’expérience, mais tout cela dans le but d’économiser de la batterie.

Il est important de souligner que l’activation du mode économie d’énergie a des implications. Sur les iPhone compatibles, elle désactive la 5G, et sur les autres appareils, elle active également le verrouillage automatique après 30 secondes, réduit la luminosité de l’écran et limite le taux de rafraîchissement de l’écran à 60 Hz sur les modèles ProMotion.

De plus, il faut également prendre en compte le fait que certains effets visuels sont réduits, la synchronisation des photos iCloud est mise en pause, les téléchargements automatiques et la fonction de recherche des e-mails sont désactivés, et les mises à jour en arrière-plan sont désactivées.

Comment activer automatiquement le mode économie d’énergie sur l’iPhone

Pour activer le mode économie d’énergie sur l’iPhone, nous devrons créer une automatisation à travers l’application Raccourcis. Tout comme nous l’avons fait pour économiser de la batterie sur l’iPhone en fin de journée, mais ceci est une autre option. Les étapes à suivre sont les suivantes :

Ouvrir l’application Raccourcis sur notre iPhone. Appuyer sur Automatisation en bas de l’écran. Faire défiler jusqu’à la section Niveau de batterie. Choisir le niveau de batterie auquel nous voulons que le mode économie d’énergie s’active. Appuyer sur Suivant. Dans la barre de recherche des actions, rechercher Mode économie d’énergie. Appuyer sur Suivant. Choisir d’exécuter immédiatement.

Voilà. Grâce à cette automatisation, le mode économie d’énergie s’activera automatiquement sur notre iPhone lorsque le pourcentage de batterie indiqué sera atteint. De cette façon, nous pourrons économiser de la batterie et ne plus nous soucier de l’activer manuellement. Une ressource assez utile qui peut nous être d’une grande aide dans certaines occasions.

Et comme celle-ci, de nombreuses autres automatisations peuvent être créées. Il existe de nombreuses conditions que nous pouvons exploiter pour que notre téléphone effectue des actions lorsque quelque chose se produit. Tout comme ce que nous exposons ici, activer automatiquement le mode économie d’énergie lorsque l’iPhone atteint un pourcentage spécifique de batterie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :