Télécharger l’intégralité de Wikipédia sur votre téléphone portable est possible (et plus utile que vous ne le pensez) : voici comment le faire

Nous vous expliquerons comment télécharger Wikipedia sur votre mobile étape par étape.

Si vous êtes quelqu’un qui passe beaucoup de temps à lire des articles sur Wikipedia, ou si vous aimez simplement la consulter, vous pouvez la télécharger sur votre smartphone. C’est pourquoi nous allons vous expliquer comment télécharger Wikipedia complète sur votre téléphone portable. C’est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît, car il existe une application qui vous permet de le faire.

Comment télécharger Wikipedia avec Kiwix

Kiwix est une application open source disponible pour Android et iPhone qui vous permet de télécharger Wikipedia, ou l’encyclopédie en ligne de votre choix, sur votre mobile. Il existe une version pour ordinateur qui fonctionne pratiquement de la même manière, mais dans cet article, nous nous concentrerons uniquement sur la version mobile.

Télécharger Kiwix

Avant de télécharger Wikipedia, nous allons télécharger Kiwix. Vous pouvez le faire via leurs portails respectifs sur le Play Store, pour Android, ou sur l’App Store, pour iPhone. Il est possible que si vous essayez, vous receviez un message indiquant qu’il s’agit d’une application qui ne fonctionnerait pas correctement sur votre mobile et vous empêcherait de l’installer. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours le télécharger en tant qu’APK. Un APK est un type de fichier qui installe des applications lorsqu’il est exécuté, ne le confondez pas avec d’autres formats.

Télécharger Kiwix pour Android

Télécharger Kiwix pour iPhone

Pour le télécharger en tant qu’APK, rendez-vous sur leur site web. Une fois là-bas, depuis la section des téléchargements (Downloads), sélectionnez Direct APK. En le faisant, un fichier sera téléchargé sur votre mobile. Lorsque le téléchargement sera terminé, ouvrez-le pour que Kiwix s’installe.

Télécharger Kiwix en tant qu’APK

Il se peut que votre mobile ne vous permette pas d’ouvrir le fichier parce que vous n’avez pas donné la permission à votre navigateur d’installer des applications à partir de fichiers (APK). Résoudre ce problème est très simple : ouvrez l’application Paramètres, sélectionnez Gérer les applications, puis choisissez votre navigateur, que ce soit Chrome ou un autre. Appuyez sur l’option Autoriser l’installation d’applications provenant de sources inconnues et donnez-lui la permission.

Si vous avez des doutes sur le processus d’installation des APK, cet article vous propose un guide plus complet. Gardez à l’esprit que l’installation des APK est uniquement possible sur Android, sur iPhone, vous ne pourrez télécharger Kiwix que depuis l’App Store.

Télécharger Wikipedia

Une fois que nous avons Kiwix sur notre mobile, nous pouvons maintenant télécharger Wikipedia. Tout ce que nous avons à faire est d’ouvrir l’application. En bas de l’écran, nous verrons 3 sections, nous devons appuyer sur Télécharger.

Plusieurs encyclopédies que nous pouvons installer sur notre appareil seront affichées. Il vous suffit de toucher la loupe dans le coin supérieur droit et d’écrire « Wikipedia ». Plusieurs versions seront affichées, vous pouvez choisir celle que vous souhaitez, certaines incluent des photos et d’autres non, celles avec des photos occuperont beaucoup plus d’espace.

Sélectionnez celle que vous souhaitez pour commencer le téléchargement. Lorsque celui-ci sera terminé, vous pourrez l’ouvrir depuis la section Bibliothèque, située en bas de l’écran. Pour la lire, allez dans Lecteur, le premier des onglets du menu inférieur.

Comment télécharger des articles depuis Wikipedia

Wikipedia elle-même vous permet de télécharger des articles individuels. Cela est possible sur mobile et sur ordinateur, car dans les deux cas, les informations sont stockées au format PDF.

Sur mobile, accédez à l’article que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur la flèche située dans le coin supérieur droit de l’écran. Vous serez redirigé vers un écran où vous devrez sélectionner Enregistrer au format PDF, en haut de celui-ci. Enfin, appuyez sur l’icône PDF dans le coin supérieur droit. Vous pouvez également configurer l’apparence du téléchargement selon vos préférences.

Si vous vous demandez comment télécharger des articles de Wikipedia depuis un ordinateur, la procédure est pratiquement identique. Accédez à un article et sélectionnez l’option Outils, dans le coin supérieur droit. En le faisant, un menu déroulant s’affichera, dont l’une des dernières options est Télécharger au format PDF. En le sélectionnant, vous serez redirigé vers un autre écran, depuis lequel vous pourrez choisir de télécharger.

Pourquoi télécharger Wikipedia

Si vous êtes arrivé jusqu’à la fin de ce tutoriel sur la façon de télécharger Wikipedia sur mobile, vous vous demandez peut-être pourquoi le faire. Nous allons vous donner 5 raisons :

Économiser des données mobiles : Chaque fois que vous consultez ce site, vous consommez des données mobiles en chargeant la page ou en navigant entre elles. Vous pouvez l’éviter en lisant à partir du fichier téléchargé.

: Chaque fois que vous consultez ce site, vous consommez des données mobiles en chargeant la page ou en navigant entre elles. Vous pouvez l’éviter en lisant à partir du fichier téléchargé. Divertissement sans réseau : Si vous n’avez pas de réseau parce que, par exemple, vous êtes en voyage en avion, vous pouvez lire autant d’articles de Wikipedia que vous le souhaitez.

: Si vous n’avez pas de réseau parce que, par exemple, vous êtes en voyage en avion, vous pouvez lire autant d’articles de Wikipedia que vous le souhaitez. Alternative aux réseaux sociaux : Si vous allez passer du temps sur votre mobile de toute façon, il vaut mieux le faire en lisant Wikipedia pour enrichir votre culture, plutôt que sur un réseau social.

: Si vous allez passer du temps sur votre mobile de toute façon, il vaut mieux le faire en lisant Wikipedia pour enrichir votre culture, plutôt que sur un réseau social. Lire un article par jour : L’une des meilleures façons de se cultiver et de s’améliorer consiste à lire un article de Wikipedia par jour. En le téléchargeant, vous pourrez le faire quand vous le souhaitez.

: L’une des meilleures façons de se cultiver et de s’améliorer consiste à lire un article de Wikipedia par jour. En le téléchargeant, vous pourrez le faire quand vous le souhaitez. Vous pouvez sauver la culture pendant l’apocalypse : Qui récupérera la sagesse humaine pendant l’apocalypse, en cas de catastrophe ? Si vous avez Wikipedia à portée de main, vous pourrez non seulement récupérer les œuvres d’art les plus importantes de l’humanité, mais aussi comprendre le fonctionnement d’un générateur électrique.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :