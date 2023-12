Comment empêcher Instagram de fouiller vos recherches web et les applications que vous utilisez

Utilisez cette astuce simple pour empêcher Instagram de savoir tout ce que vous faites avec votre téléphone portable.

Instagram a accès à tout ce que vous faites avec votre téléphone portable, mais vous offre une fonction pour l’empêcher.

Vous cherchez des informations sur le téléviseur intelligent que vous voulez acheter ou sur la destination que vous voulez visiter dans votre navigateur web. Une fois terminé, vous allez sur Instagram et, surprise, vous voyez apparaître de la publicité pour exactement ce que vous recherchiez. Si vous utilisez le réseau social de photos, il est normal que cela vous soit déjà arrivé. Pourquoi est-ce le cas ? Eh bien, tout cela est dû au fait qu’Instagram a accès à vos recherches sur le web et à l’utilisation des applications de votre téléphone portable.

Même si vous n’en êtes pas conscient, il y a des applications et des sites web qui envoient à Instagram des informations sur vos interactions avec eux. Sur la base de ces données, le réseau social peut personnaliser votre expérience, par exemple, en sélectionnant les publicités qu’il vous montre. Heureusement, Instagram vous offre un outil avec lequel vous pouvez empêcher le suivi de votre activité sur le web et de votre utilisation d’autres applications. Voyons comment vous pouvez l’utiliser pour protéger votre vie privée.

Comment empêcher Instagram de suivre votre activité sur le web

L’utilisation des réseaux sociaux implique souvent de céder l’accès à une grande partie de nos informations privées. Des plateformes comme Instagram savent quelles sont nos recherches sur le web et quelles sont les applications que nous utilisons le plus fréquemment, des informations que les entreprises et organisations que nous utilisons en dehors de l’univers Meta leur envoient. Si vous ne voulez pas qu’Instagram en sache autant sur votre utilisation du téléphone portable, vous avez une façon de l’empêcher.

Il faut chercher longtemps pour la trouver, mais le réseau social de photos dispose d’un outil qui vous permet de mettre fin au suivi qu’Instagram effectue sur vos données « en dehors des technologies de Meta ». De plus, cette fonction vous montre quelles sont ces entreprises qui fournissent leurs données à la plateforme, ainsi que efface l’historique précédent. Voici comment vous pouvez empêcher Instagram de connaître vos recherches sur le web et les applications que vous utilisez, étape par étape :

Ouvrez l’application Instagram et appuyez sur votre photo de profil dans le coin inférieur droit. Une fois dans votre profil, appuyez sur le bouton des trois lignes horizontales dans le coin supérieur droit. Accédez à « Paramètres et confidentialité« . Maintenant, appuyez sur « Centre des comptes« . Accédez à « Vos informations et autorisations« . Continuez avec « Votre activité en dehors des technologies de Meta« . Appuyez sur « Gérer l’activité future« . Sélectionnez « Déconnecter l’activité en dehors« .

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d’étapes à suivre pour déconnecter les informations que les entreprises et organisations avec lesquelles vous interagissez envoient à Instagram. Cependant, une fois que vous aurez sélectionné « Déconnecter l’activité en dehors », ce suivi sera terminé. De plus, cette modification implique également la suppression du suivi précédent, comme l’explique Instagram lui-même.

Si vous voulez savoir toutes les informations sur votre utilisation que cette plateforme avait à votre sujet, il vous suffit d’accéder à la section « Activité récente ». Dans notre cas, elle savait que nous avions utilisé TikTok et que nous avions effectué des recherches sur plusieurs sites web de vêtements. De plus, Instagram offre également la possibilité de désactiver directement toute l’activité précédente et de déconnecter uniquement certaines activités spécifiques.

Si vous voulez avoir plus de confidentialité lorsque vous utilisez votre téléphone portable et Instagram, vous devriez certainement envisager d’appliquer cette astuce simple. Si elle n’est pas encore disponible pour vous, il vous suffit simplement d’attendre les futures mises à jour de l’application.

