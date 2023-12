Comment changer automatiquement le fond d’écran de l’iPhone chaque jour

Avec Photos aléatoires, vous pouvez changer automatiquement l’arrière-plan de votre écran tous les jours.

Un nouvel arrière-plan chaque jour, automatiquement

Nous allons vous expliquer comment vous pouvez changer automatiquement l’arrière-plan de votre iPhone chaque jour, de sorte que vous puissiez avoir un nouveau look sur votre appareil tous les jours. Parce que oui, le fond d’écran est l’un des aspects les plus importants de notre téléphone et le changer nous donne également une sensation de nouveauté, ainsi qu’une bonne esthétique.

Il est vrai que, dans les versions précédentes, il était possible de faire cela avec l’application Raccourcis. Cependant, ce n’est plus nécessaire car c’est le système lui-même qui le fait grâce à une fonction appelée Photos Aléatoires qui est arrivée avec iOS 16, mais qui a été améliorée avec iOS 17.1 en permettant de choisir l’album comme source des fonds d’écran. Pour le configurer, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Déverrouillez votre iPhone et maintenez votre doigt appuyé sur l’écran de verrouillage. Appuyez sur le « + » de couleur bleue en bas à droite. Choisissez Photos aléatoires en haut. Choisissez si vous souhaitez inclure ou non des photos de personnes, de la nature, de villes, d’animaux de compagnie… Dans la fréquence, choisissez Chaque jour. Appuyez sur Utiliser les photos mises en avant pour utiliser la sélection que Siri a faite ou Sélectionner les photos manuellement, puis Ajouter pour les choisir nous-mêmes. Si vous le souhaitez, ajoutez des widgets ou personnalisez le reste des options de l’écran d’accueil. Appuyez sur OK.

Il est donc facile de configurer les Photos Aléatoires pour que notre iPhone change de fond d’écran tous les jours. Il convient également de noter qu’à l’étape numéro 5, nous pouvons également choisir Au toucher, À l’activation ou Toutes les heures, en plus de Chaque jour que nous avons choisi, ce qui offre de nombreuses options en fonction des préférences de chacun.

Comme vous l’avez vu, il est extrêmement simple de faire en sorte que l’arrière-plan de notre iPhone change aléatoirement tous les jours. Un changement que nous pouvons apprécier en ayant un nouveau look sur notre téléphone tous les jours. Il suffit de suivre les étapes ci-dessus pour y parvenir.

