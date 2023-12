Les Game Awards 2023 : comment voter pour le GOTY et les autres nominés dans les autres catégories

La nuit du 7 au 8 décembre sera marquée par la célébration des Game Awards 2023 et le public peut déjà voter en suivant quelques étapes très simples.

Voici comment voter pour vos jeux préférés aux Game Awards 2023

Comme beaucoup d’entre vous le savez déjà, surtout si vous êtes fans de jeux vidéo et de tous les événements liés à ceux-ci, la semaine prochaine, le 4 décembre prochain, marquera le début d’une semaine très spéciale pour l’industrie, car cette même semaine aura lieu la célébration des Game Awards 2023, la cérémonie annuelle qui récompense les meilleurs jeux de l’année et nous apporte différentes nouveautés et annonces sur les prochains titres à venir. Pour être plus précis, la cérémonie se déroulera dans la nuit du 7 au 8 décembre (heure française de la péninsule, elle commencera vers 1h30 du matin avec son émission préliminaire habituelle).

Étant donné que l’événement aura lieu dans quelques jours à peine, nous connaissons déjà les nominés dans toutes les catégories des Game Awards 2023, y compris ceux qui sont en lice pour le jeu de l’année (les GOTY de 2023) ou les meilleurs jeux pour mobile, entre autres. Tout cela, nous le savons depuis le 13 novembre dernier, et depuis ce moment-là, nous pouvons déjà voter pour nos titres préférés dans chacune des catégories qui seront récompensées. Cependant, si vous n’avez pas encore voté et que vous ne savez pas comment le faire, ne vous inquiétez pas, car nous allons vous expliquer comment faire.

Comment voter aux Game Awards 2023

Avant de détailler les étapes, qui sont très simples, il convient de mentionner que les gagnants de chaque catégorie sont choisis par un vote mixte entre le jury et le public. Bien sûr, l’opinion du jury a plus de poids dans les votes, car il est composé de journalistes spécialisés et d’autres membres de l’industrie du jeu vidéo, et ils représentent 90% du verdict, tandis que le vote des spectateurs, du public, ne compte que pour 10%. Bien que la différence soit significative, cela reste juste, et en plus, le vote du public peut être décisif lorsque les choses sont très serrées.

D’accord, maintenant nous pouvons voir les étapes à suivre pour voter pour nos jeux préférés dans les différentes catégories des Game Awards 2023, que ce soit pour choisir le meilleur jeu de l’année ou pour toute autre section de la cérémonie. Comme nous l’avons dit précédemment, le processus est extrêmement simple, vous pouvez donc le faire pendant que vous lisez cet article. Voyons comment voter pour l’événement présenté par Geoff Keighley :

Pour commencer, vous devez accéder au site officiel des Game Awards, car c’est là que se déroulent les votes, et vous connecter ou vous inscrire sur la page, ce que vous pouvez faire avec votre profil de réseau social ou votre propre adresse e-mail.

Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez cliquer directement sur le bouton « Voter maintenant » et ensuite sur le bouton « Commencer à voter ».

Une fois que vous avez cliqué sur ce dernier bouton, vous pouvez commencer à voter en choisissant le meilleur jeu de l’année pour vous, en sélectionnant toujours l’un des nominés, bien sûr.

Après avoir voté pour cette première catégorie, une fenêtre s’ouvrira qui vous permettra de choisir entre partager votre vote ou continuer à voter dans la catégorie suivante.

Logiquement, pour continuer à voter, vous devrez cliquer sur « Catégorie suivante », et ainsi de suite à chaque fois que vous votez pour pouvoir arriver à la dernière catégorie qui sera récompensée.

Here are your six nominees for GAME OF THE YEAR at #TheGameAwards Vote now: https://t.co/ExP93r9hmS Tune in Décembre 7 to see who wins! pic.twitter.com/pR8S3ZExJW — The Game Awards (@thegameawards) Novembre 13, 2023

Comme vous pouvez le voir, voter aux Game Awards 2023 est plus que simple et cela ne vous prendra pas beaucoup de temps, et n’oubliez pas que vous pouvez le faire jusqu’au 7 de ce mois, qui commence aujourd’hui. Pour terminer, il suffit de rappeler que la cérémonie de cette année aura lieu dans la nuit du 7 au 8 décembre à 1h30 (heure française de la péninsule) et sera présentée, comme toujours, par le très reconnu Geoff Keighley.



