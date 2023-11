Comment restaurer une photo ancienne en ligne et sans dépenser un seul euro

Si vous avez encore l’album photo de vos grands-parents, il est très probable que vous ayez trouvé une image qui n’a pas été aussi bien conservée que vous l’auriez souhaité. Il est inévitable que le temps affecte les images et bien qu’il soit facile de profiter d’une photo des dernières années en cherchant des photos anciennes sur Google Photos, si nous parlons d’images datant de plusieurs décennies, il est possible que vous ayez besoin de les restaurer.

Image restaurée avec l’application GFPGAN.

Heureusement, restaurer une vieille photo ne nécessite pas forcément de dépenser de l’argent. En effet, tout comme vous pouvez trouver de nombreux sites web pour transformer des photos en dessins, il existe également de nombreux sites web consacrés à la restauration de photos anciennes. Nous avons sélectionné les meilleures options gratuites que vous pouvez trouver.

GFPGAN

Cet outil est un modèle d’intelligence artificielle qui a été formé pour restaurer des photographies. L’aide de l’IA fait que le résultat final est bien plus réaliste que celui de la plupart des éditeurs de photos avec des fonctions similaires. Le seul problème est qu’il ne s’agit pas d’un site web à proprement parler, mais son code est hébergé sur Github, et son installation peut être un peu compliquée si vous n’avez pas beaucoup de connaissances en informatique. Mais si vous voulez l’utiliser comme démo et explorer un peu ses possibilités, vous pouvez le faire en suivant ce lien.

Enhance It

À l’origine, cette application est conçue pour améliorer les photos floues de manière simple. Mais elle propose également d’autres fonctions intéressantes telles que la suppression du bruit, la conversion d’une photo en noir et blanc en couleur ou la légère restauration des photos endommagées. Si vous appliquez ces ajustements légers facilement, vous verrez finalement que vos vieilles photos sont parfaitement restaurées. Vous pouvez la trouver sur l’App Store ou sur Google Play.

GIMP

C’est probablement l’alternative gratuite à Photoshop la plus recommandée. Si vous voulez l’utiliser pour restaurer une vieille photo, vous devrez faire un clic droit sur le bouton de l’outil Clone, et vous verrez apparaître une fonction appelée Élimination des rayures, qui vous permettra de donner un nouvel élan à vos vieilles photos. Vous pouvez trouver cet outil en suivant ce lien.

ImageColorizer

Vous vous êtes sûrement demandé à quoi ressembleraient en couleur certaines de vos photos en noir et blanc héritées de famille. Cette application vous permet de le savoir de manière très simple. Il vous suffit de télécharger une photo et d’attendre qu’elle soit colorisée. Une fois le processus terminé, vous recevrez une notification indiquant que la photo est prête à être téléchargée. Vous pouvez trouver cette application à la fois sur Google Play et sur l’App Store.

Google FotoScan

Ce service de Google a été créé dans le but de nous permettre de numériser des photos papier avec notre téléphone portable. Pour cela, vous devrez prendre plusieurs photos, qui seront ensuite fusionnées en une seule, généralement de meilleure taille et résolution que celle que vous aviez initialement numérisée. Ce n’est pas une application spécialement conçue pour la réparation, mais elle peut légèrement améliorer le résultat de vos images. Elle est disponible sur Google Play et l’App Store.

Colorear/Restaurar Foto Vieja

Cette application que vous pouvez trouver sur Google Play ou l’App Store porte bien son nom. Son but est de nous permettre de restaurer des images anciennes que nous avons sur notre téléphone portable, ainsi que de donner de la couleur à des photos en noir et blanc. Il s’agit d’une application assez facile à utiliser, et les résultats ne sont pas parfaits mais assez acceptables. Le seul problème est qu’elle peut être un peu envahissante en termes de publicité, mais si les annonces ne vous dérangent pas, c’est une option intéressante.

Remini

Cette application utilise l’intelligence artificielle pour améliorer vos vieilles photos, en se concentrant particulièrement sur leur netteté.

Les résultats sont généralement assez impressionnants, bien qu’il faut prendre en compte que les outils d’intelligence artificielle interprètent toujours les photos à leur manière. Mais elle vous permet de voir avant et après avant de télécharger la photo, afin que vous puissiez décider si cela en vaut la peine ou non. Et en général, même si l’image est un peu différente de l’originale, le résultat est intéressant. Vous pouvez la trouver sur Google Play, sur l’App Store ou utiliser la version web.

Mint AI

Enfin, cette application nous permet d’améliorer les photos grâce à l’intelligence artificielle. Parmi ses fonctions, citons la suppression de petites rayures qui peuvent apparaître sur l’image, la définition des visages qui sont un peu flous et la colorisation d’images en noir et blanc. Le seul problème est que si vous utilisez la version gratuite, les photos auront un filigrane, mais vous avez toujours la possibilité de payer pour le supprimer. Vous pouvez trouver cette application sur Google Play ou l’App Store.

