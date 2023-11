Ton PC sous Windows 11 consommera bientôt moins d’électricité : voici comment Microsoft souhaite te faire économiser sur ta facture d’électricité.

La facture d’électricité se sentira soulagée lorsque Microsoft lancera sa nouvelle fonctionnalité permettant d’économiser de l’électricité

Microsoft va lancer une nouvelle fonctionnalité dans Windows 11 qui permettra aux ordinateurs de bureau de consommer moins d’électricité.

Microsoft prépare une mise à jour pour Windows 11. Cette nouvelle version du système d’exploitation des ordinateurs portables et de bureau intégrera plusieurs fonctionnalités, mais celle qui a le plus retenu l’attention est celle qui vise à faire en sorte que votre PC avec Windows 11 consomme moins d’électricité et vous fasse ainsi économiser sur votre facture d’électricité.

Les personnes de Redmond cherchent à rendre les ordinateurs de bureau et les portables beaucoup plus efficaces grâce à Windows 11. Dans le cas des ordinateurs portables, l’objectif est de permettre une gestion de l’énergie qui prolonge la durée de la batterie et permet ainsi une utilisation prolongée.

Bientôt, votre PC avec Windows 11 aura besoin de moins d’électricité pour fonctionner correctement

Windows Central a découvert cette nouvelle fonctionnalité à l’intérieur de la version 26002 de Windows 11. Il n’est pas nouveau que Microsoft mise sur des améliorations de l’efficacité et de la consommation d’énergie, en effet, la société intègre généralement des nouveautés en la matière dans chaque version de Windows.

La nouveauté cette fois-ci réside dans l’approche adoptée par Microsoft. Jusqu’à présent, l’accent a été mis sur l’amélioration de la consommation énergétique des ordinateurs portables, améliorant ainsi leur consommation et les heures d’utilisation qu’ils peuvent offrir. À présent, les PC de bureau appliqueront également ces améliorations, bien que de manière différente.

Cette fonctionnalité s’intègre à la fonctionnalité actuelle qui améliore l’économie d’énergie des appareils sous Windows 11. Ce que l’on a pu constater, c’est qu’un mode d’économie d’énergie sera introduit, qui, sur les portables, réduira la consommation en réduisant les performances du CPU et du GPU.

Dans le cas de l’ordinateur de bureau, l’option peut être activée de manière à ce que, en réduisant la puissance des composants, cela se traduise par une consommation électrique moindre, nécessitant ainsi moins d’énergie et donc une facture d’électricité légèrement réduite.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :