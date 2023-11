Voici Spotify Wrapped 2023 : comment savoir et partager depuis ton Xiaomi toutes les chansons et artistes que tu as écoutés cette année, es-tu un vampire ou un alchimiste

Nous sommes à moins d’un mois de Noël, mais directement à la fin de l’année. 2023 se termine dans 4 semaines, et cela signifie qu’il est temps de passer en revue tout ce que ces 12 mois nous ont apporté. Tous les réseaux, plateformes et services se concentrent dessus. Et l’un d’entre eux ne déçoit jamais : Spotify.

Chaque année, et toujours à la fin de ces dernières, le service de streaming musical présente son résumé annuel Spotify Wrapped, une expérience interactive personnalisée de toutes les chansons, artistes, groupes, podcasts et genres que vous avez le plus écoutés cette année.

Voir et partager Spotify Wrapped 2023

Pour voir votre Wrapped, assurez-vous que votre application Spotify est mise à jour, que ce soit sur iOS ou Android. Cette année, et pour la première fois, vous pouvez également voir le Wrapped depuis n’importe quel navigateur en visitant Spotify.com/Wrapped et en vous connectant à votre compte.





Voici ce que vous devez faire sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO :

Ouvrez l’application Spotify Regardez dans la rangée des sections en haut, vous verrez qu’il y en a une mise en avant appelée Wrapped. Appuyez dessus Vous êtes maintenant dans le hub de Wrapped, qui comprend plusieurs sections mêlant des résumés personnels et généralistes Si vous voulez voir un résumé général de vos goûts et choix de l’année, appuyez sur la grande section rouge qui dit « Votre Wrapped 2023 » Chaque section sous forme de carte qui apparaît, de la quantité de minutes que vous avez écoutées sur Spotify cette année à votre top des artistes/groupes ou au type d’auditeur que vous êtes, vient avec un bouton de partage pour le partager sur les réseaux, que ce soit sous forme de publication ou d’histoires.





Mais il y a plus de sections et d’histoires comme les suivantes :

Mon année 2023 montre une habitude de streaming qui a défini votre façon d’écouter de la musique cette année. Lorsque vous retournez votre carte, un personnage d’écoute spécifique à vos goûts et habitudes sur Spotify se révèle. Si vous aimez écouter de la musique très émotionnelle et atmosphérique, par exemple, vous serez un Vampire – c’est ce qui est apparu pour moi en écoutant Enya ; si vous aimez créer des playlists variées, vous serez un Alchimiste.

montre une habitude de streaming qui a défini votre façon d’écouter de la musique cette année. Lorsque vous retournez votre carte, un personnage d’écoute spécifique à vos goûts et habitudes sur Spotify se révèle. Si vous aimez écouter de la musique très émotionnelle et atmosphérique, par exemple, vous serez un – c’est ce qui est apparu pour moi en écoutant Enya ; si vous aimez créer des playlists variées, vous serez un Sound Town vous attribue une ville en fonction de votre affinité avec la musique et les artistes.

vous attribue une ville en fonction de votre affinité avec la musique et les artistes. Top 5 Genres vous montre vos cinq genres musicaux préférés dans une conception amusante inspirée d’un sandwich.





Top 5 Artistes vous permet de voir le mois où chaque artiste a atteint son pic d’écoute cette année, peignant une image plus complète de votre année sur Spotify et des artistes qui ont aidé à lui donner une bande-son.

vous permet de voir le mois où chaque artiste a atteint son pic d’écoute cette année, peignant une image plus complète de votre année sur Spotify et des artistes qui ont aidé à lui donner une bande-son. Vos messages d’artiste vous permettent d’écouter l’un de vos artistes préférés dans votre Wrapped personnalisé. Si vous en voulez encore plus, visitez le flux de Wrapped pour voir des messages vidéo de milliers d’artistes, tels que Taylor Swift, Bad Bunny, Peso Pluma, Dolly Parton, NewJeans, SZA et Jung Kook.

