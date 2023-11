Qu’est-ce que Kahoot!, comment l’utiliser et les 6 meilleurs astuces

Écran d’accueil de l’application Kahoot!

Si vous êtes professeur ou étudiant au lycée, vous avez sûrement entendu parler de Kahoot!. Cet outil est devenu l’une des applications les plus populaires pour les étudiants ces dernières années. Il s’agit d’une application qui nous permet de créer ou d’utiliser des tests avec des questions sur n’importe quel sujet ou matière, que les étudiants répondront depuis leur téléphone portable comme s’il s’agissait d’un jeu. Ainsi, nous avons affaire à un outil simple et gratuit qui permet la gamification en classe, en ayant simplement besoin d’un ordinateur et des appareils des élèves.

Cet outil s’est popularisé pendant les mois de cours en ligne pendant le confinement et il est désormais l’un des favoris de nombreux enseignants et étudiants.

Pour quoi sert Kahoot!

L’objectif principal de Kahoot! est de permettre aux enseignants et aux étudiants de résipasser des concepts et d’évaluer les connaissances des étudiants de manière ludique. En fin de compte, lorsque nous utilisons cette application, nous ne faisons rien d’autre que des questions de type test pour nos étudiants. Mais le fait de le faire sous forme de jeu augmente la motivation des élèves. Si nous ajoutons un peu de compétitivité et de jeu aux questions que nous poserions normalement à nos étudiants, nous les enthousiasmerons et les impliquerons beaucoup plus dans leur propre apprentissage.

Mais Kahoot! ne nous permet pas seulement de jouer en classe, nous pouvons également attribuer des tâches à nos étudiants pour qu’ils les fassent à la maison ou même jouer seuls avec des questions et des réponses. Et nous pouvons créer nos propres Kahoot! ou utiliser ceux qui sont déjà élaborés. De plus, même si nous optons pour ceux qui sont déjà faits, nous pouvons trouver des jeux sur tous les sujets, de sorte que cette application peut nous servir à apprendre l’histoire comme à une soirée Trivial entre amis. Elle est conçue dans un but éducatif, mais on peut en tirer beaucoup plus parti.

Comment créer un Kahoot!

Si vous êtes l’enseignant, vous serez sûrement chargé de préparer le test. Pour cela, vous devez accéder au site web de Kahoot! ou télécharger son application, puis créer un compte. Pour ce faire, vous n’aurez qu’à saisir un nom d’utilisateur, une date de naissance et quelques informations supplémentaires. C’est un processus qui ne prendra qu’une minute environ.

Une fois que vous avez accédé à la plateforme, vous pouvez choisir de créer votre propre Kahoot! ou d’utiliser l’un de ceux déjà disponibles. Si vous souhaitez créer le vôtre, vous devrez cliquer sur Créer. À partir de là, vous entrerez les questions et les différentes réponses. Il existe plusieurs types de questions : choix multiples, test, vrai ou faux, classement… Lorsque vous avez terminé une question, appuyez sur Suivant jusqu’à ce que vous ayez terminé de créer le jeu.

Lorsque vous avez terminé de créer toutes vos questions, il vous suffit de cliquer sur Enregistrer. Une fois que vous l’avez enregistré dans votre compte, vous pourrez y revenir et le modifier à tout moment. Vous disposez également d’une option de Partage qui est idéale lorsque vous souhaitez que d’autres enseignants puissent également utiliser le Kahoot! que vous venez de créer dans leurs cours.

Comment jouer à Kahoot!

Maintenant que vous avez créé votre Kahoot!, il est temps de le mettre en pratique en classe avec vos étudiants. Pour ce faire, vous n’avez qu’à rechercher le Kahoot! que vous avez créé, qui apparaîtra probablement sur l’écran d’accueil dès que vous accéderez au site web ou à l’application. Allez dans Jouer et sélectionnez le type de jeu que vous souhaitez mettre en pratique.

Ensuite, vous verrez que le jeu génère un code que vous devrez fournir à vos étudiants pour qu’ils puissent rejoindre la partie. Les élèves peuvent entrer depuis l’application mobile s’ils le souhaitent, mais ils peuvent également accéder simplement via Kahoot.it et saisir le code que vous leur avez donné. Les élèves n’ont pas besoin de s’inscrire pour participer au jeu. Ils doivent simplement entrer un nom et rejoindre le jeu. Une fois que tous les élèves sont entrés, l’enseignant appuie sur Commencer et la compétition commence pour voir qui en sait le plus sur la matière.

Les étudiants peuvent jouer seuls ou en groupe, depuis la classe ou depuis chez eux. Le jeu offre de nombreuses possibilités pour rendre vos cours plus dynamiques.

Astuces pour tirer parti de Kahoot! en classe

La manière dont Kahoot! est utilisé en classe dépend de chaque enseignant. Comme dans tout, chacun a ses méthodes. Mais il y a quelques conseils que les enseignants qui ont essayé cette application en classe et qui ont obtenu de bons résultats donnent généralement. Parmi les conseils que nous pouvons vous donner pour que vos étudiants soient accrochés, voici les suivants :

Prenez le temps d’expliquer les réponses : Après chaque question, prenez le temps d’expliquer aux élèves pourquoi une question est vraie ou fausse. Il est toujours important de se rappeler que c’est un jeu, mais c’est aussi une partie de la classe.

: Après chaque question, prenez le temps d’expliquer aux élèves pourquoi une question est vraie ou fausse. Il est toujours important de se rappeler que c’est un jeu, mais c’est aussi une partie de la classe. Incluez des images : Les questions avec des images sont plus dynamiques et peuvent impliquer un apprentissage supplémentaire, surtout dans certaines matières. Ajouter des images à un Kahoot! demande un peu plus de travail, mais cela vaut la peine de consacrer du temps à cela.

: Les questions avec des images sont plus dynamiques et peuvent impliquer un apprentissage supplémentaire, surtout dans certaines matières. Ajouter des images à un Kahoot! demande un peu plus de travail, mais cela vaut la peine de consacrer du temps à cela. Utilisez des questions de différents types : Incluez des questions à choix multiples, des questions vrai ou faux, des questions à plusieurs réponses… Cela sera plus dynamique pour les étudiants et vous permettra également de poser différentes questions sur différents contenus.

: Incluez des questions à choix multiples, des questions vrai ou faux, des questions à plusieurs réponses… Cela sera plus dynamique pour les étudiants et vous permettra également de poser différentes questions sur différents contenus. Jouez avec le temps : Lorsque vous créez votre Kahoot!, vous pouvez choisir le temps que les étudiants auront pour répondre à chaque question. Assurez-vous qu’ils disposent du temps nécessaire pour chaque question, ni moins ni plus.

: Lorsque vous créez votre Kahoot!, vous pouvez choisir le temps que les étudiants auront pour répondre à chaque question. Assurez-vous qu’ils disposent du temps nécessaire pour chaque question, ni moins ni plus. Reliez les questions les unes aux autres : Si la question 1 est liée à la question 2, la question 2 à la question 3, et ainsi de suite, les étudiants feront des liens entre les différents sujets et seront plus impliqués dans le jeu et donc plus motivés.

: Si la question 1 est liée à la question 2, la question 2 à la question 3, et ainsi de suite, les étudiants feront des liens entre les différents sujets et seront plus impliqués dans le jeu et donc plus motivés. Profitez-en pour encourager la collaboration : Jouer à Kahoot! en équipe peut être un excellent moyen de promouvoir le travail collaboratif. De plus, les enfants et les adolescents sont généralement plus motivés et impliqués lorsqu’ils s’amusent avec leurs camarades.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :