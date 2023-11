Comment demander la retraite en ligne étape par étape

Un personne âgée effectuant des démarches sur un ordinateur.

Après toute une vie de travail, vient enfin le moment mérité de la retraite. Et même si de nombreuses personnes continuent de se rendre aux bureaux de la Sécurité sociale pour effectuer ces démarches, il est également possible de le faire sans quitter son domicile. En effet, la demande de retraite en ligne est l’une des démarches que vous pouvez faire avec votre certificat numérique.

Bien que cela soit une démarche importante et qu’il soit donc essentiel de ne commettre aucune erreur, la réalité est que demander sa pension de retraite en ligne n’est pas trop compliqué. Tout ce dont vous avez besoin est de savoir si vous répondez aux critères nécessaires et de suivre les étapes que nous vous expliquerons pour résoudre tout cela sans avoir à vous déplacer.

Conditions pour pouvoir demander sa retraite

Étapes pour demander sa pension de retraite en ligne

Conditions pour pouvoir demander sa retraite

Bien qu’il existe plusieurs sites web permettant de calculer la pension, la réalité est qu’avant de savoir combien vous allez toucher, il est important de savoir si vous avez déjà le droit de demander votre retraite. Pour cela, il est important de savoir qu’il existe deux types de pensions. Les pensions contributives sont celles que reçoivent les personnes ayant cotisé un certain nombre d’années pour bénéficier de ce droit. Et les pensions non contributives, de moindre montant, sont destinées à ceux qui, pour une raison quelconque, n’ont pas pu cotiser le nombre d’années nécessaires pour prendre leur retraite.

Les conditions pour pouvoir accéder à une pension contributive sont les suivantes :

Avoir au moins 66 ans et 2 mois. Si vous avez cotisé pendant 37 ans et 6 mois ou plus, vous pouvez la demander dès 65 ans.

Avoir cotisé pendant au moins 15 ans.

Avoir cotisé au moins 2 ans au cours des 15 années précédant immédiatement la retraite.

Si vous ne remplissez pas ces conditions mais pensez pouvoir accéder à une pension non contributive, les conditions à remplir sont les suivantes :

Avoir 65 ans ou plus.

Avoir des revenus annuels inférieurs à 5 899 euros.

Résider en France.

Avoir résidé en France pendant au moins 10 ans entre l’âge de 16 ans et le moment de la demande de pension.

Il faut prendre en compte que ces conditions s’appliquent aujourd’hui. Cependant, on s’attend à ce que l’âge minimum de la retraite augmente progressivement jusqu’en 2027. À partir de ce moment, il sera exigé d’avoir 67 ans ou 65 ans avec une cotisation minimale de 38 ans.

En ce qui concerne le montant que vous recevrez en tant que pension, cela dépend de nombreux facteurs. Le nombre d’années cotisées et les revenus pour lesquels vous avez cotisé sont les principaux, mais le calcul n’est pas simple. Si vous n’êtes pas sûr du montant de vos revenus à partir du moment où vous prendrez votre retraite, vous pouvez simuler votre pension de retraite en ligne sur un site dédié à cet effet, afin de savoir au moins à quoi vous attendre au début, même si cela peut augmenter ou diminuer par la suite.

Il n’y a aucune condition supplémentaire à suivre si vous souhaitez faire une demande de retraite en ligne. Toute personne pouvant la demander en se rendant physiquement à la Sécurité sociale peut également le faire en ligne sans avoir besoin de quoi que ce soit de plus.

Étapes pour demander sa pension de retraite en ligne

Maintenant que vous savez que vous remplissez les conditions pour demander votre retraite, il est temps d’apprendre comment le faire.

La première étape consiste à accéder à l’Espace électronique de la Sécurité sociale. Dans la partie supérieure de la page, vous verrez un onglet appelé « Citoyens ». Lorsque vous l’aurez sélectionné, vous devrez cliquer sur « Pensions ». Une liste de toutes les démarches liées aux pensions que vous pouvez effectuer apparaîtra. À partir de cette liste, vous devrez accéder à « Retraite nationale » puis cliquer sur « Obtenir accès » pour commencer.

Vous verrez maintenant que la page vous amène à une passerelle d’identification. Vous aurez alors trois options pour vous identifier : utiliser le certificat numérique, la Cl@ve Permanente ou le DNIe. Vous pouvez choisir l’une de ces trois options pour poursuivre le processus. Une fois que vous serez connecté, le système vérifiera votre identité et ne vous permettra pas de continuer si vous avez moins de 52 ans. Si vous en avez plus, vous pourrez continuer sans problème.

Une fois que vous aurez vérifié que vous pouvez continuer, la première chose à faire est de remplir certaines données personnelles. On vous demandera principalement votre nom, votre numéro de DNI et votre numéro de sécurité sociale. Nous vous recommandons d’avoir à portée de main tous les documents dont vous pourriez avoir besoin pour répondre facilement à toutes les questions qui vous seront posées.

Ensuite, nous passerons à une autre section où vous devrons fournir des informations sur notre famille ou les personnes à notre charge. On nous demandera également des informations sur notre emploi, notamment notre occupation, la raison de notre retraite et la date du dernier jour travaillé.

Une autre information qui vous sera demandée est le montant de l’IRPF que vous souhaitez retenir sur votre pension de retraite. Il peut être tentant de choisir un pourcentage bas pour recevoir une plus grande somme chaque mois, mais la réalité est que dans ce cas, lorsque vous ferez votre déclaration de revenus, vous devrez payer un montant important. Nous vous recommandons donc d’être un peu flexible pour ne pas vous faire peur par la suite.

Une fois que vous aurez terminé de remplir toutes les informations, vous devrez saisir votre numéro de compte et signer la déclaration de manière numérique. Une fois que la demande aura été envoyée, la Trésorerie de la Sécurité sociale commencera toutes les démarches pour que vous obteniez votre pension. C’est une procédure qui peut prendre plusieurs semaines pour être résolue, il faut donc faire preuve de patience. Enfin, lorsque toutes les démarches seront terminées, vous recevrez chez vous une lettre confirmant que votre retraite a été correctement traitée.

Comme vous pouvez le voir, les démarches pour demander sa pension de retraite en ligne ne sont pas trop compliquées. En réalité, les informations que vous devez fournir sont exactement les mêmes que lorsque vous le faites en personne. Par conséquent, à moins que vous n’ayez des doutes, il n’est pas nécessaire de vous déplacer pour commencer à profiter de votre pension.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :