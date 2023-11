Ubisoft offre Assassin’s Creed Syndicate: voici comment le garder pour toujours

Officiellement, le Black Friday est terminé, mais vous pouvez encore profiter des offres sur les jeux vidéo. Ubisoft a annoncé que vous pouvez obtenir Assassin’s Creed Syndicate gratuitement pour célébrer la Cyber Week. En plus de réductions incroyables sur de nombreux jeux numériques, la société offre la version PC de l’un des meilleurs opus de la saga des assassins. Nous vous expliquons comment le télécharger et il sera à vous pour toujours, mais l’offre est disponible jusqu’au 6 décembre.

Le jeu Syndicate approche de ses 10 ans, mais le temps lui rend justice. La meilleure preuve en est qu’Assassin’s Creed Mirage est revenu aux sources de la série de jeux vidéo pour retrouver les mêmes sensations. Syndicate est un jeu d’action et d’aventure se déroulant dans un Londres du XIXe siècle et mettant en scène les frères Jacob et Evie Frye.

La nouveauté de la saga est que le jeu permettait de contrôler les deux personnages qui ont des compétences différentes. Alors que Jacob est un combattant fort en corps à corps, Evie est douée pour les compétences de furtivité. Vous pourrez donc réaliser différentes actions dans un vaste monde ouvert qui recrée de manière très détaillée le Londres victorien.

Celebrate Cyber Week with a free copy of #AssassinsCreed Syndicate on PC!

Visit the Ubisoft Store to redeem your copy before the promotion ends Décembre 6.

???? https://t.co/Q5i8MAh6VL pic.twitter.com/cAupTkLaiM

— Ubisoft (@Ubisoft) 27 novembre 2023