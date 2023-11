Comment changer l’arrière-plan des stories Instagram étape par étape

Voici deux méthodes pour changer l’arrière-plan des Stories Instagram en quelques secondes.

Instagram ne propose aucune fonction qui permette de changer l’arrière-plan des Stories. Il faut utiliser le sticker « Photo sur photo » pour effectuer cette action.

Malgré le fait qu’Instagram ait été lancé il y a plus de 10 ans, il présente encore plusieurs lacunes en ce qui concerne les fonctionnalités. L’une de ces lacunes, et sans aucun doute la plus demandée par les utilisateurs, est celle qui devrait permettre de changer l’arrière-plan des Stories. Pour l’instant, sans aucun signe qu’elle sera ajoutée à l’avenir, il n’existe aucun outil qui permette aux utilisateurs de changer facilement et rapidement l’arrière-plan des stories.

Heureusement, il existe deux méthodes qui peuvent être effectuées manuellement pour réaliser cette action. Si vous souhaitez savoir lesquelles, nous tenons à vous informer que vous êtes au bon endroit. Cette fois-ci, nous vous expliquerons étape par étape comment changer l’arrière-plan des Stories Instagram sur Android.

Voici comment changer l’arrière-plan des Stories Instagram

Avant de présenter les différentes méthodes, il est nécessaire de préciser que celles-ci fonctionnent également sur iPhone. Cependant, sur ce système d’exploitation mobile, les étapes à suivre peuvent être différentes (selon la version d’iOS du dispositif mobile).

Méthode 1 – Utiliser l’outil « Créer »

Avec cette astuce d’Instagram, vous aurez la possibilité de personnaliser la couleur de l’arrière-plan de votre Story Instagram.

La première chose à faire est d’ ouvrir l’application Instagram , puis de cliquer sur « Votre story » .

, puis de . Vous devrez sélectionner l’option qui dit Appareil photo .

. Plusieurs options apparaîtront, vous devrez choisir celle qui dit Créer (elle contient deux lettres « A » à l’intérieur).

Pour changer la couleur de l’arrière-plan de l’storie Instagram, vous devrez cliquer sur l’icône qui apparaît dans le coin inférieur droit .

. Une palette de couleurs s’affichera, vous pourrez choisir la couleur que vous souhaitez à partir de cette option.

Une fois que vous avez terminé de choisir la couleur, vous devrez cliquer sur le sticker qui apparaît au centre supérieur de l’écran.

Ensuite, vous devrez sélectionner le sticker « Photo sur photo ».

Par la suite, vous devrez choisir la photo que vous voulez mettre dans votre Story Instagram .

. Enfin, vous devrez cliquer sur « Votre story » pour publier l’histoire.

Méthode 2 – Utiliser le sticker « photos sur photos »

D’autre part, si vous souhaitez utiliser une image spécifique ou un fond coloré qui attire l’attention, vous pouvez le faire en suivant chacune des étapes que nous allons vous montrer ci-dessous.

La première étape consiste à rechercher un fond personnalisé sur Google . Nous vous recommandons de taper les mots « fond coloré » (sans les guillemets) pour obtenir de meilleurs résultats.

. Nous vous recommandons de taper les mots « fond coloré » (sans les guillemets) pour obtenir de meilleurs résultats. Une fois que vous avez téléchargé le fond sur votre appareil mobile, vous devrez ouvrir l’application Instagram .

. Au sein de ce réseau social, vous devrez cliquer sur « Votre story », option située dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Ensuite, vous devrez sélectionner le fond que vous avez précédemment téléchargé.

que vous avez précédemment téléchargé. Ensuite, vous devrez cliquer sur l’icône en forme de sticker située en haut de l’écran.

située en haut de l’écran. Vous devrez sélectionner le sticker appelé « Photo sur photo ».

Vous devrez sélectionner l’image que vous souhaitez ajouter à votre Story Instagram.

Instagram. En cliquant dessus, vous pourrez lui donner une autre forme, ainsi que agrandir ou réduire la taille de l’image.

Enfin, vous devrez cliquer sur « Votre story » pour publier l’image sur votre compte Instagram.

Enfin, si vous souhaitez donner un style unique à vos Stories Instagram, vous pouvez combiner ces méthodes avec différentes applications qui permettent de créer des Stories spectaculaires.

