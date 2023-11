Qu’est-ce que Google Classroom, à quoi ça sert et comment ça fonctionne?

Découvrez ce qu’est Google Classroom, quelles sont ses fonctions et comment en tirer le meilleur parti dans votre quotidien en tant qu’enseignant.

Logo de Google Classroom.

Dans ce guide, je vais tout vous dire sur Google Classroom. Je vais vous montrer ce que c’est exactement, quelles sont toutes ses fonctions, à qui ce produit est destiné et comment vous pouvez en tirer le meilleur parti dans votre quotidien, surtout si vous travaillez en tant qu’enseignant. Découvrez tout ce que cette application de Google peut apporter à votre travail et comment exploiter au maximum ses fonctions.

Qu’est-ce que Google Classroom?

Google Classroom est une plateforme d’éducation de Google lancée en août 2014. Elle comprend un ensemble d’outils qui facilitent la gestion des cours dispensés par les établissements scolaires, en plus de favoriser la communication entre les enseignants, les parents et les élèves.

Actuellement, il est possible d’utiliser ce service gratuitement avec n’importe quel compte Google. Les organisations éducatives peuvent également l’inclure dans le package commercial Google Workspace for Education. Dans tous les cas, quel que soit le compte associé à Classroom, ses fonctions restent les mêmes.

Le fait que Google Classroom soit disponible pour tous les types d’utilisateurs en a fait une solution éducative répandue sur le marché. Même un enseignant particulier peut l’utiliser avec ses élèves grâce à son propre compte Gmail.

Un autre avantage de cette plateforme est son intégration avec d’autres applications Google, telles que Docs, Drive ou Meet. Toutes ces applications sont assez connues des utilisateurs, ce qui permet à Classroom d’être, dès le départ, une solution conviviale pour la plupart des utilisateurs.

Fonctions principales de Google Classroom

Classroom est disponible sur mobile ainsi que sur le web. Cela signifie que vous pouvez facilement profiter de ses fonctionnalités depuis n’importe quel appareil, tout comme vous le faites en utilisant Drive depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur. Mais quelles sont ses fonctions? Ce que vous pouvez faire dans Classroom dépend du rôle qui vous a été attribué.

Cela signifie que ce n’est pas la même chose d’être à l’intérieur de cette plateforme en tant qu’enseignant, élève ou parent. Voyons plus en détail quelles sont les possibilités dans chaque cas.

Enseignants

Si vous êtes un enseignant, même si vous donnez des cours particuliers, Classroom est une excellente solution pour vous organiser. Voici quelques-unes des fonctions qu’elle comprend:

Démarrer des appels vidéo . Une fonction idéale pour communiquer avec les autres utilisateurs.

. Une fonction idéale pour communiquer avec les autres utilisateurs. Créer et gérer des cours . À l’intérieur de chaque cours, des devoirs peuvent être assignés et des notes peuvent être attribuées en ligne sans avoir besoin d’utiliser du papier.

. À l’intérieur de chaque cours, des devoirs peuvent être assignés et des notes peuvent être attribuées en ligne sans avoir besoin d’utiliser du papier. Ajouter du matériel . Il peut être ajouté à l’intérieur des devoirs. Il est possible de télécharger tout type de contenu, des vidéos YouTube aux sondages des Formulaires Google. Il est également possible de joindre n’importe quel fichier de Google Drive.

. Il peut être ajouté à l’intérieur des devoirs. Il est possible de télécharger tout type de contenu, des vidéos YouTube aux sondages des Formulaires Google. Il est également possible de joindre n’importe quel fichier de Google Drive. Envoyer des commentaires directs et en temps réel . Cela est utile pour les cours en ligne ou pour organiser des groupes de travail.

. Cela est utile pour les cours en ligne ou pour organiser des groupes de travail. Activer un tableau d’affichage pour publier des annonces et poser des questions . C’est sans aucun doute un moyen d’améliorer la communication entre tous les élèves.

. C’est sans aucun doute un moyen d’améliorer la communication entre tous les élèves. Ajouter les parents de chaque élève. Comme vous le verrez plus loin, cela présente de nombreux avantages.

Élèves

Les élèves disposent de certaines fonctions spécifiques qui leur permettent de discuter avec d’autres participants de la classe ou de demander de l’aide à leur enseignant. Parmi les fonctions que Classroom propose aux élèves, vous trouverez les suivantes:

Rester informé du travail en classe et remettre les devoirs.

Consulter les rapports, les commentaires des enseignants et les notes.

des ressources et interagir sur le tableau d’affichage ou par email.

Parents

Quant aux parents invités, ils peuvent obtenir des informations sur les performances de leurs enfants au sein de l’établissement scolaire. Par exemple, ils reçoivent des notifications sur les progrès réalisés par l’élève dans les devoirs qui lui ont été assignés. D’autre part, ils peuvent également consulter les annonces et les activités programmées.

Autres rôles

Si Classroom est utilisé dans un établissement scolaire, il est également possible d’attribuer des utilisateurs en tant que responsables pédagogiques. Parmi leurs fonctions, ils peuvent effectuer des appels vidéos, ajouter du matériel, publier des annonces et bien plus encore. Il existe également le rôle d’administrateur, qui est responsable de la gestion de toute la plateforme, en ajoutant des utilisateurs ou en configurant les cours.

Comment utiliser Google Classroom étape par étape

Passons à la pratique. Maintenant que vous disposez de toutes les informations théoriques sur Google Classroom, il est temps de découvrir comment cela fonctionne exactement et ce que vous devez faire pour commencer à utiliser cette plateforme. Je tiens à préciser que j’ai accédé à ce service avec mon compte personnel Gmail, mais ce que je vais vous expliquer ici s’applique également si vous accédez à Classroom avec un compte de votre établissement scolaire.

La première étape consiste à accéder à la page principale de Google Classroom. Connectez-vous si nécessaire. Ensuite, cliquez sur Rejoindre la classe si vous allez l’utiliser en tant qu’élève. Vous devrez saisir un code fourni par votre établissement ou votre professeur.

En revanche, si vous êtes un enseignant qui souhaite organiser un cours, cliquez sur Créer une classe. Ensuite, saisissez les détails de la classe en donnant un nom, une section, une matière et une salle de classe.

Vous serez immédiatement redirigé vers le tableau de bord de la classe, où vous pourrez commencer à tout organiser. En haut, un code apparaît, que vous devez fournir aux élèves pour qu’ils rejoignent la classe. Ensuite, cliquez sur Paramètres du tableau de bord pour modifier les autorisations de cet espace principal.

Le tableau de bord vous permet de publier du contenu, comme du texte, des vidéos, et bien plus encore. C’est un moyen rapide de communiquer avec les élèves et de leur fournir des ressources supplémentaires qui les aideront à accomplir leurs tâches.

Si vous accédez à l’onglet Travail de classe, vous pourrez créer de nouvelles tâches. Il est également possible d’ajouter un questionnaire ou des ressources que les élèves pourront consulter.

Quant à l’onglet Personnes, il permet de gérer les élèves présents dans la classe, tandis que Calendrier est l’endroit où attribuer des notes aux travaux.

Par ailleurs, dans le menu latéral, vous avez la section A consulter. Vous y trouverez tous les travaux en attente de correction et auxquels vous devez attribuer une note. Vous pouvez filtrer les tâches complétées par classe, mais aussi afficher les révisions en attente de toutes les classes.

Essentiellement, voici tout ce que vous devez savoir sur Google Classroom. Sans aucun doute, c’est une plateforme très simple, où faire vos premiers pas sera un jeu d’enfant. De plus, cerise sur le gâteau, elle est entièrement gratuite et entièrement fonctionnelle, même avec des comptes Google personnels.

