Comment mettre à jour votre téléphone portable Sony vers la dernière version d’Android disponible

Étape par étape, nous vous expliquons la procédure à suivre pour mettre à jour la version Android de votre téléphone mobile Sony afin de profiter des dernières nouveautés.

Il vous suffit de suivre quelques étapes simples pour mettre à jour la version de votre mobile Sony // Image : AndroAall.

Le déploiement d’Android 14 a déjà commencé, il est donc normal que vous souhaitiez savoir comment mettre à jour votre smartphone pour profiter des dernières nouveautés. Si vous avez un téléphone Sony, ce guide vous explique étape par étape la procédure à suivre pour le mettre à jour vers la dernière version d’Android disponible. En suivant ces étapes régulièrement, vous aurez l’assurance que votre mobile Sony est toujours à jour.

Avoir toujours la dernière version disponible du système d’exploitation signifie non seulement avoir accès aux fonctionnalités les plus récentes. C’est également important car cela signifie disposer des dernières mises à jour de sécurité et donc avoir un téléphone protégé contre toute menace. Heureusement, mettre à jour votre mobile Sony est très simple, vous n’avez pas besoin de connaissances avancées pour cela.

Comment mettre à jour votre mobile Sony vers la dernière version d’Android

Vous pourriez penser que mettre à jour Android sur votre mobile Sony est une tâche compliquée en raison de tout ce qu’elle implique, mais cela ne pourrait pas être plus simple. Il vous suffit de suivre les étapes que nous vous expliquons ci-dessous pour vérifier s’il y a une mise à jour disponible et, le cas échéant, procéder à son téléchargement et à son installation.

Ouvrez l’application « Paramètres« . Faites défiler vers le bas et entrez dans la section « Système« . Appuyez sur « Mise à jour du logiciel« . En haut, appuyez sur l’onglet « Système« . Si une mise à jour est disponible, le bouton « Mettre à jour » apparaîtra, vous devez cliquer dessus.

Dès que vous appuyez sur « Mettre à jour », le téléchargement du fichier de la nouvelle version d’Android et son installation commenceront. Après quelques minutes, la mise à jour sera installée et il ne vous restera plus qu’à redémarrer le téléphone mobile Sony pour que tous les changements prennent effet. Lorsque tout est terminé, vous verrez le message « L’appareil a déjà les dernières mises à jour du système disponibles » dans le menu « Mise à jour du logiciel ».

Il est important de noter que votre smartphone vous avertira normalement lorsqu’une mise à jour est disponible. Il le fera par le biais d’une notification dans la barre d’état qui vous amènera directement à l’écran de mise à jour. Cependant, il est possible que vous ratiez cette notification, il est donc toujours utile de vérifier manuellement en suivant le processus précédent.

Comme l’explique Sony dans son guide de l’utilisateur, il est essentiel de s’assurer que le mobile dispose d’un espace libre suffisant avant de procéder à l’installation de la dernière version d’Android. De plus, il est également recommandé de faire une sauvegarde si la mise à jour est importante, ainsi vous aurez la certitude de conserver toutes vos données.

Sony a déjà commencé à déployer la mise à jour vers Android 14 pour ses mobiles haut de gamme. C’est le cas du Sony Xperia 1 V, qui a été officiellement mis à jour vers Android 14. Si vous voulez savoir si votre mobile Sony fait également partie des heureux élus, vous savez maintenant quelle procédure suivre.

