Comment désactiver l’accès au Centre de notifications avec l’iPhone verrouillé

Améliorez la confidentialité de votre iPhone avec un simple ajustement

La confidentialité sur les appareils Apple est l’un des aspects les plus importants. Il suffit de regarder l’iPhone qui dispose de différents réglages dans le but d’être plus sûr et plus privé pour les utilisateurs. Un de ces réglages est la possibilité de bloquer l’accès au Centre de notifications lorsque l’appareil est verrouillé. Une ressource qui peut nous être d’une grande aide.

Et comment cet ajustement améliore-t-il notre vie privée ? Eh bien, lorsqu’il est activé, cet ajustement n’autorise pas l’accès au Centre de notifications avec l’iPhone verrouillé. L’accès à cette section n’est autorisé que lorsque le Face ID est authentifié. Il en va de même pour le Centre de contrôle, qui permettra d’éviter l’activation du mode Avion.

Comment et pourquoi bloquer le Centre de notifications

Lorsque notre iPhone reçoit une notification, elle apparaît sur l’écran verrouillé et est automatiquement ajoutée au Centre de notifications. Pour accéder à cette section, il suffit de faire un geste de glissement vers le bas ou vers le haut avec le doigt pour les visualiser. Bien que le contenu lui-même ne soit pas visible avant l’authentification par Face ID, n’importe qui peut voir les notifications, ainsi que les applications d’où elles proviennent.

Une situation qui, si nous recherchons la confidentialité, n’est pas idéale. De plus, si nous voulons nous concentrer, avoir un accès aussi facile peut parfois être contre-productif, c’est pourquoi les modes de concentration de l’iPhone ont été créés. Heureusement, nous pouvons désactiver l’accès au Centre de notifications avec l’iPhone verrouillé. Il sera alors nécessaire d’utiliser Face ID ou Touch ID pour les visualiser. Voici les étapes à suivre :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone ou iPad. Accédez à Face ID et code ou Touch ID et code. Entrez le code de votre iPhone ou iPad. En bas, désactivez le Centre de notifications.

N’oublions pas que nous pouvons également désactiver d’autres options sur l’écran verrouillé, telles que Aujourd’hui et Recherche ou le Centre de contrôle, ce qui nous permettra d’avoir plus d’options de confidentialité sur notre iPhone. En bloquant la dernière option, l’accès au mode Avion.

