Comment avoir Internet sur son téléphone portable en voyageant aux États-Unis

Si vous voulez éviter une facture de plusieurs milliers d’euros, vous devez savoir comment fonctionnent les données mobiles aux États-Unis.

Y a-t-il du roaming aux États-Unis ?

Si vous voyagez aux États-Unis et que vous voulez continuer à naviguer sur Internet, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs. Dans cet article, nous vous expliquerons tout, des tarifs d’itinérance disponibles chez les principaux opérateurs à la meilleure alternative pour obtenir des données partout sans frais supplémentaires, ou encore lesquels des hotspots WiFi sont les plus recommandés. Voici tout ce que vous devez savoir sur Internet aux États-Unis.

Pouvez-vous utiliser vos données mobiles aux États-Unis ?

Il est possible de se connecter à Internet via vos données mobiles depuis presque tous les pays du monde. La question est de savoir si cela vaut la peine de le faire, car les coûts que nous devrons assumer peuvent atteindre des milliers d’euros. Cela dépend de l’opérateur. Passons en revue la situation des principaux opérateurs.

Movistar

Movistar propose un forfait de données qui est activé par défaut lorsque vous les utilisez aux États-Unis. Vous serez facturé 6,05 euros par jour pour 500 Mo aux États-Unis. Si vous dépassez les 500 Mo, un autre forfait vous sera accordé, qui sera également facturé. Par exemple, si vous utilisez 600 Mo (500 Mo + 100 Mo), cela comptera comme si vous aviez utilisé 2 forfaits (12,10 euros au total), même si vous avez seulement utilisé une petite quantité du second forfait.

Si l’opérateur vous enverra des SMs d’information sur vos dépenses, il est vrai qu’ils factureront forfait après forfait, ce qui peut entraîner des dépenses excessives dont vous n’êtes pas conscient. C’est pourquoi nous ne recommandons pas d’utiliser les données si vous êtes chez Movistar. Plus tard, nous vous montrerons une alternative beaucoup moins chère et avec plus de données, mais nous passerons d’abord en revue les autres principaux opérateurs.

Forfait de données aux États-Unis de Movistar

Vodafone

Si vous êtes client de Vodafone, vous êtes chanceux. L’itinérance aux États-Unis est incluse dans votre forfait, donc vous pourrez naviguer sur le territoire américain avec vos prestations habituelles sans frais supplémentaires. Vous pourrez vous connecter à Internet, utiliser des gigas, passer des appels ou envoyer des SMs en France.

Itinérance aux États-Unis de Vodafone

Orange

Orange propose le forfait Everywhere pour avoir Internet et des appels. Il y a deux types : l’itinérance Everywhere pendant 1 semaine, qui offre 3 Go par semaine pour 20 euros et 40 minutes d’appels pour 12 euros de plus, ou l’itinérance Everywhere pendant 1 jour, qui offre 100 Mo ou 30 minutes d’appels pour 7 euros par jour. Vous devez choisir l’un ou l’autre.

3 Go par semaine, ce n’est pas mal, tout comme 100 Mo, ce qui suffira pour les tâches de base. Ce n’est pas la meilleure alternative, mais c’est une option décente. Vous pouvez l’activer par SMs en envoyant EWS au 22095, en appelant gratuitement le 1470, depuis un store Orange, depuis l’application Orange ou depuis l’espace client.

Forfait Everywhere d’Orange

Yoigo

Yoigo ne propose pas d’itinérance aux États-Unis, vous ne pourrez donc pas naviguer sur Internet selon votre forfait. Les prix sont très élevés, nous vous recommandons donc de ne pas vous connecter via votre forfait au réseau, bien que l’opérateur vous avertisse lorsque vous atteignez une dépense de 48,40 et 60,50 euros.

Itinérance de Yoigo

Les opérateurs les plus petits

Les opérateurs mentionnés ci-dessus sont les quatre principaux opérateurs mobiles du marché, mais la situation avec les MVNO (opérateurs de réseau mobile virtuel), qui louent les réseaux des opérateurs mobiles, n’est pas meilleure. Chaque mégaoctet consommé aux États-Unis a un prix beaucoup trop élevé, par exemple, le prix par Mo de Lowi aux États-Unis est de 6,05 euros, ce qui équivaudrait à 6 050 euros pour un giga.

En raison de cela, la meilleure option est de ne pas utiliser les données mobiles, car vous pourriez vous ruiner à cause de la consommation. Si vous avez des doutes, consultez les tarifs et les prix sur le site web de votre opérateur.

Désactivez l’itinérance des données

Pour éviter les frais supplémentaires, nous vous recommandons de désactiver l’itinérance des données lorsque vous ne pouvez pas vous connecter au réseau mobile. De cette façon, vous n’accumulerez pas de frais supplémentaires et pourrez voyager en toute tranquillité. L’itinérance des données désigne la capacité de votre téléphone à se connecter à des réseaux mobiles à l’étranger ; en la désactivant, vous ne pourrez pas le faire.

Voici comment désactiver l’itinérance des données sur Android :

Ouvrez l’application Paramètres

Sélectionnez Réseaux mobiles

Appuyez sur Itinérance des données

Désactivez l’itinérance des données

Voici comment désactiver l’itinérance des données sur iPhone :

Ouvrez l’application Paramètres

Appuyez sur Mobile ou Données mobiles

Sélectionnez Options de Données mobiles

Désactivez l’itinérance des données

Limite de consommation mensuelle

Par ailleurs, la plupart des opérateurs ont une limite de consommation mensuelle. Cela dépend de chaque opérateur, mais la limite est généralement fixée entre 50 et 60 euros. De plus, votre opérateur devrait vous informer de votre consommation lorsque vous approchez de ces montants. Il est également possible de définir une limite.

Quoi qu’il en soit, nous vous conseillons que si vous voyagez en dehors de l’Union européenne, comme aux États-Unis ou au Japon, vous désactiviez l’itinérance des données pour éviter les problèmes, au cas où votre opérateur n’aurait pas d’itinérance (comme la plupart).

La meilleure alternative aux données mobiles

La meilleure alternative aux données mobiles sont les cartes eSIM, qui offrent une quantité de données prépayées. Chacune dispose d’une quantité fixe de données que vous ne pouvez pas dépasser, à moins qu’elle ne soit illimitée. Il ne faut pas confondre les eSIM, les SIM et les iSIM.

Les eSIM sont des cartes virtuelles activées numériquement. Dans ce cas, il s’agit d’une eSIM pour les États-Unis, vous pouvez donc utiliser la quantité de données indiquée sur la carte tant que vous vous trouverez sur le territoire américain. Les SIM sont identiques, mais physiques, et doivent être insérées manuellement dans votre appareil. Elles sont appelées SIM car il s’agit du même type de carte que celle de votre opérateur que vous insérez dans votre appareil pour vous connecter à son réseau. Elles ne changent pas votre numéro de téléphone ni rien d’autre.

Nous recommandons les eSIM car elles sont plus faciles à mettre en place, généralement vous recevez un code QR à scanner avec votre téléphone portable, ou une clé à échanger. De plus, certaines d’entre elles permettent d’augmenter la quantité de gigaoctets moyennant un paiement supplémentaire une fois que vous avez épuisé la quantité initiale de données. Les SIM fonctionnent de la même manière, mais elles sont physiques et donc un peu plus compliquées que de scanner un code ou d’insérer une clé. De plus, elles ne vous permettent que rarement d’augmenter la quantité de gigaoctets.

Pour que vous n’ayez pas à les chercher, nous allons vous montrer 3 options de cartes eSIM pour les États-Unis.

eSIM de Holafly

Il s’agit de l’option la plus classique et la plus répandue, et la meilleure des 3, car elles offrent également les meilleures données/prix. En cliquant sur le lien suivant, vous pouvez obtenir une carte eSIM pour les États-Unis avec des données illimitées. Elles sont valables quelques jours, de 5 à 90, donc choisissez l’option qui correspond le mieux à la durée de votre séjour. Elles fonctionnent en scannant un code QR, qui les active.

Achetez une eSIM de Holafly

eSIM d’Airalo

Une autre alternative sont les cartes eSIM d’Airalo. Elles ont une quantité de données et une durée de validité limitée, car elles commencent à compter le temps dès qu’elles se connectent à un réseau.

Achetez une eSIM chez Airalo

eSIM de Maya Mobile

Enfin, nous avons les eSIM de Maya Mobile. Vous pouvez en acheter une avec une quantité de données limitée ou illimitée. Nous avons inclus cette entreprise car elle propose de nombreuses options en termes de quantité de données et de durée. Cliquez sur le lien ci-dessous et choisissez entre la quantité de données (limitée ou illimitée), le nombre de gigaoctets et le nombre de jours de validité.

Il est très important que, avant d’effectuer votre achat, vous choisissiez correctement la date de début du plan (image ci-dessous).

Achetez une eSIM chez Maya Mobile

Utilisez le WiFi disponible… mais faites attention

N’oubliez pas que vous pouvez toujours vous connecter à des réseaux WiFi pour éviter de consommer vos données mobiles ou les gigaoctets de votre carte eSIM. Cependant, ne vous connectez pas à n’importe quel réseau que vous trouvez. Bien que les États-Unis soient un pays relativement sûr pour les touristes, il est toujours une erreur de se connecter à n’importe quel réseau ouvert, car il peut être contrôlé par des hackers qui cherchent à vous voler des informations personnelles, financières ou des mots de passe.

La chose la plus sûre consiste à ne se connecter qu’à des réseaux de restaurants, d’hôtels et d’établissements sécurisés. De cette façon, vous vous assurez de donner la permission à votre téléphone de se synchroniser avec un réseau sécurisé, non contrôlé par des criminels.

