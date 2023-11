Permanence avec un opérateur : quels sont vos droits et comment rompre le contrat

Dans certains cas, vous pouvez quitter l’entreprise malgré un engagement de durée.

La conformité est l’un des problèmes les plus gênants à traiter avec les opérateurs. Cet article vous expliquera tout ce que vous devez savoir à ce sujet, vos droits ainsi que les moyens de quitter une entreprise sans être pénalisé. Nous aborderons également les questions les plus courantes sur ce sujet.

Qu’est-ce que la conformité

La conformité est la période minimale pendant laquelle un client doit rester chez un opérateur de télécommunications. L’opérateur doit la détailler dans le contrat, bien qu’elle puisse également être mise en place si vous modifiez les conditions ou les services contractés, ou si vous achetez un téléphone portable avec elle.

Il est également important de noter que votre entreprise ne peut pas vous obliger à payer l’intégralité de la pénalité. Il n’a aucun sens de payer la même somme deux jours avant la fin de la période d’engagement que six mois avant. Cela doit être proportionnel au temps qu’il vous reste.

Ce qui se produit dans certains cas, c’est que les clients ne paient pas réellement une pénalité pour l’engagement de conformité, mais une autre clause qui fonctionne de manière similaire. Par exemple, un opérateur qui prétend ne pas avoir de clause de conformité, mais qui, si vous quittez l’entreprise, vous devez payer 80 euros pour l’installation du routeur, qui est gratuite si vous restez 12 mois. Cela est légal, mais ni la pénalité ni la durée de la conformité ne peuvent être abusives.

Pouvez-vous partir gratuitement en ayant une période d’engagement ?

La première chose que nous devons préciser est que vous pouvez toujours quitter un opérateur. Il est vrai que si vous avez une période d’engagement, il est normal que vous payiez la pénalité, mais une fois que vous l’avez payée, vous êtes libre de simplement partir ou de passer à un autre opérateur.

Dans certains cas, vous pouvez partir gratuitement malgré la période d’engagement. Ce n’est pas courant, car les opérateurs protègent leurs contrats pour vous faire respecter la durée minimale, mais en raison de certaines raisons, vous pourrez les quitter sans pénalités.

Vous pouvez partir gratuitement dans ces cas :

Augmentation des prix ou modifications des tarifs

Service défaillant

Augmentation des prix ou modifications des tarifs

Si votre entreprise augmente le tarif d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat, vous pouvez la quitter sans pénalités. Nous devons souligner que cela ne s’applique que si cela n’est pas prévu dans le contrat, car il peut inclure une clause dans laquelle une augmentation hypothétique est introduite, comme dans le cas de Vodafone, avec son augmentation de prix basée sur l’IPC.

Dans le cas où l’augmentation n’est pas prévue par une clause quelconque, les opérateurs doivent informer l’utilisateur des modifications contractuelles avec une notification d’au moins un mois. Cette notification indiquera le droit de résilier le contrat sans pénalité. Cela est prévu à l’article 9 du décret royal 899/2009 du 22 mai.

Notre entreprise doit également nous informer de tous les changements concernant notre tarif. Nous ne parlons pas seulement des augmentations ou des changements de prix, mais aussi de l’inclusion de nouveaux services ou de modifications de leur fonctionnement.

Service défaillant

Enfin, il y a le scénario du service défaillant. Dans ce cas, il ne s’agirait pas d’une résiliation mais d’une résolution de contrat en raison du non-respect préalable de l’entreprise. Il n’est pas permis à une entreprise de vous proposer des services à un prix et de ne pas les respecter ensuite, c’est pourquoi vous avez le droit de résilier votre contrat avec elle. C’est ce que prévoit l’article 1.124 du Code civil.

De plus, vous pouvez obtenir une indemnisation de l’entreprise pour un service défaillant qui ne correspond pas à ce qui a été signé. La compensation sera calculée en fonction des jours pendant lesquels le service n’a pas atteint le niveau attendu. Cette possibilité est établie dans le décret royal 899/2009 du 22 mai.

Questions les plus fréquentes sur la conformité

Voici 3 des questions les plus courantes sur la conformité.

L’IVA est-il inclus dans les pénalités ?

Non, la conformité ne peut pas inclure la TVA. Comme l’indique la FACUA – Consumidores y Usuarios, les pénalités ne représentent pas une facturation de service, elles ne sont donc pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Faites attention à cela, ne laissez pas votre opérateur vous facturer la TVA. Si vous l’avez déjà payée, réclamez-la.

On ne m’a pas informé de la conformité, que se passe-t-il maintenant ?

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, l’opérateur doit vous informer de la période d’engagement avant de signer le contrat, qui doit être inclus dans celui-ci. Sinon, il ne sera pas considéré que vous avez une période d’engagement. C’est à l’entreprise de prouver qu’il y avait une clause de durée d’engagement.

Il se peut que vous l’ayez négligé, dans ce cas, nous vous recommandons de vérifier le contrat que vous avez signé (il est conseillé de conserver ces documents). Sinon, contactez l’opérateur pour qu’il vous l’envoie.

J’ai acheté un téléphone portable avec l’opérateur, puis-je le garder ?

Lorsque vous achetez un téléphone via un opérateur, il est courant de le payer en plusieurs fois ou de le recevoir gratuitement ou à un prix inférieur à sa valeur sur le marché, en échange d’une prolongation ou de l’acceptation d’une période d’engagement.

Le problème survient lorsque vous voulez quitter l’entreprise avec le téléphone. Cela peut entraîner différentes situations, selon l’entreprise. Vous pouvez peut-être partir avant la fin de la période d’engagement sans pénalité, mais en rendant le téléphone, ou vous pourriez avoir à payer un supplément et le garder. Dans d’autres cas, vous ne pourrez pas le garder, car le contrat stipule que l’entreprise vous le loue plutôt que de vous le vendre à crédit.

Quoi qu’il en soit, il existe une période de rétractation de 14 jours pendant laquelle vous pouvez rendre le téléphone. C’est ce que prévoit la loi 3/2014 sur la défense des consommateurs et des utilisateurs. Au cours de cette période, vous pourrez rendre le téléphone (ou tout autre terminal) sans frais, que vous l’ayez souscrit en ligne ou en store.

Peut-on saisir vos biens pour des impayés de factures ?

Une question très liée à la conformité est de savoir si un opérateur peut saisir vos biens en cas de non-paiement des factures. La réponse rapide est oui, il peut vous poursuivre en justice avec toutes les conséquences que cela implique, y compris la saisie. Cependant, cela ne se produit pas dans tous les cas, cela peut également entraîner d’autres actions.

Un opérateur peut vous poursuivre en justice et vous saisir, mais la possibilité d’engager une action en justice dépend principalement du montant d’argent que vous devez ou qu’il prétend que vous devez. Une entreprise ne trouvera pas rentable de faire face à une procédure coûteuse si le verdict ne compense pas les ressources qui y sont consacrées.

Ce qu’ils font généralement, c’est vous inscrire sur une liste de mauvais payeurs. C’est beaucoup plus rapide pour eux, car ils ne récupéreront peut-être pas l’argent, mais cela vous rendra plus difficile la souscription à d’autres services, même si vous pourrez passer à un autre opérateur, qu’il s’agisse d’une offre libre ou d’une portabilité. Les entreprises de télécommunications vérifient les informations bancaires et les dettes de leur client potentiel avant de signer le contrat, il sera donc difficile pour vous d’obtenir leurs services si vous êtes sur une liste de mauvais payeurs.

