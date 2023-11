watchOS 10.2 récupère l’un des gestes les plus utiles de l’Apple Watch : voici comment l’activer

watchOS 10.2 ramènera l’un des gestes emblématiques de l’Apple Watch pour permettre un changement de cadran facilement.

watchOS 10.2 sera lancé avec iOS 17.2

Apple a de nouveau ajouté l’un des gestes les plus utiles de l’Apple Watch dans la troisième version bêta de watchOS 10.2 : la possibilité de changer le cadran de la montre en faisant glisser de gauche à droite. Grâce à un nouveau réglage, il est maintenant possible de le récupérer, car il avait été supprimé lors du lancement de watchOS 10 il y a quelques semaines.

Nous allons maintenant vous expliquer les étapes à suivre pour récupérer le geste permettant de changer de cadran grâce aux gestes de balayage sur l’Apple Watch grâce à watchOS 10.2 Beta 3. Une action vraiment utile qui facilitera le changement de cadran une fois que la version sera disponible pour tous.

Comment récupérer le changement de cadran sur l’Apple Watch avec des gestes

Dans les versions précédentes de watchOS 10, le changement de cadran était très facile. Il suffisait de faire glisser vers la gauche ou la droite et les cadrans se changeaient et se remplaçaient selon leur ordre dans la galerie de cadrans créés. Cependant, cette fonctionnalité n’était plus disponible dans watchOS 10, et il fallait appuyer longuement sur un cadran et ensuite effectuer les gestes appropriés vers la gauche ou la droite.

Une possibilité qui a été supprimée car, parfois, le changement de cadran pouvait être si facile qu’il se faisait accidentellement, ce qui a suscité de nombreuses plaintes de la part des utilisateurs. Cependant, j’apporte de bonnes nouvelles pour les utilisateurs qui s’en plaignaient, moi y compris : ces gestes pour changer de cadran sont de retour. Mais ils sont revenus en option grâce à un nouveau réglage de watchOS 10.2.

Pour activer ce nouveau réglage, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Réglages sur votre Apple Watch. Rendez-vous dans la section Horloge. Activez l’option Changer de cadran par glissement.

Ainsi, tous les utilisateurs seront satisfaits. Qu’ils préfèrent un changement de cadran rapide grâce aux gestes, ou que cela soit un peu plus « compliqué » afin d’éviter les changements accidentels. Il est également possible de changer de cadran grâce aux modes de concentration ou automatiquement, il n’est donc pas nécessaire de le faire manuellement.

Les cadrans sont une partie essentielle de l’Apple Watch, tout comme les bracelets, que nous pouvons garder propres en suivant ce guide. Rappelons également que watchOS 10.2 est actuellement en version bêta, il faudra donc attendre un certain temps pour profiter de ce nouveau réglage. Une mise à jour qui arrivera avec iOS 17.2, version qui apportera des nouveautés intéressantes comme l’application Journal, qui a été retardée et que nous n’avons pas vue lors du lancement d’iOS 17.

Quelles Apple Watch sont compatibles avec watchOS 10

Une grande partie des Apple Watch sont compatibles avec watchOS 10, donc la plupart des utilisateurs pourront profiter de la prochaine version d’Apple. Voici les modèles compatibles :

Apple Watch Series 4.

Apple Watch Series 5.

Apple Watch SE.

Apple Watch Series 6.

Apple Watch Series 7.

Apple Watch Series 8.

Apple Watch SE (2e génération).

Apple Watch Ultra.

Apple Watch Ultra 2.

Apple Watch Series 9.

