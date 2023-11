Ton enfant ne t’écrit pas, il se fait passer pour lui : voici comment fonctionne l’arnaque du faux enfant

Si vous avez des enfants, il est important que vous connaissiez ce type d’escroquerie.

La Garde civile enquête sur les criminels présumés (Photo : Garde civile)

Tout parent aiderait son enfant en cas d’urgence, et les escrocs le savent. C’est pourquoi ils ont développé une forme de fraude dans laquelle ils se font passer pour leurs enfants, demandant à leurs parents de leur envoyer de l’argent en raison d’une urgence. Il s’agit de l’arnaque du « faux enfant ».

« Salut papa. Mon téléphone est cassé. Je te parle depuis celui-ci »

L’escroc écrira à la victime en se faisant passer pour son enfant, mais il ne le fera pas en se présentant par son nom, car cela serait peu naturel, mais avec des phrases telles que « Salut papa » ou « Papa, c’est ton fils, je te parle depuis ce téléphone portable ». Ainsi, le parent assumera son identité. Il est possible que la victime demande quel enfant il est, s’il en a plusieurs, auquel l’escroc répondra avec des réponses qui seront presque toujours valables, telles que « le plus âgé » ou le nom de l’enfant, si le père lui donne plusieurs options, telles que « es-tu Juan ou Elena ? ».

????¡Hola mamá! este es mi nuevo teléfono Así empieza esta #estafa que están mandando por #whastapp ???? Mantén la calma

???? No hagas ningún pago

???? Contrasta los hechos contactando con tu hijo/a

???? Bloquea al remitente y borra el mensaje #NoPiques pic.twitter.com/8B1dedig6m — Policía Nacional (@policia) 18 mai 2023

Par la suite, le criminel affirmera qu’il communique depuis ce téléphone portable parce que le sien est cassé, qu’on le lui a volé ou qu’il lui est arrivé quelque chose qui justifie qu’il écrive depuis ce numéro. Il demandera immédiatement de l’argent au parent, pressant la demande avec un sentiment d’urgence, affirmant qu’il est très important d’envoyer l’argent dès que possible.

L’arnaque est très efficace car elle fait appel au sentiment d’urgence d’un parent qui ne veut que venir en aide à son enfant. C’est pourquoi ceux qui la commettent mettent la pression sur leur victime, affirmant qu’il s’agit d’une question de vie ou de mort, ou que payer une cotisation à un tiers est la seule façon de résoudre un problème.

L’envoi de l’argent peut être exigé de différentes manières. Il est possible que le criminel fournisse un numéro de compte bancaire au parent, affirmant qu’il est préférable de lui envoyer l’argent sur celui-ci car le sien est bloqué. Il peut également lui indiquer qu’il doit effectuer un virement à quelqu’un. Dans d’autres cas, on lui demande de réaliser un virement instantané vers le numéro depuis lequel le faux enfant communique.

Comment prévenir et vous défendre contre cette arnaque

Si vous recevez un tel message, restez calme. Ne faites pas immédiatement le virement, essayez d’abord de contacter votre enfant. Appelez-le ou communiquez avec quelqu’un avec qui il pourrait être. Essayez de le faire sur son numéro habituel. Cela vous permettra de découvrir s’il s’agit vraiment d’une arnaque.

Si vous avez effectué le virement puis constaté qu’il s’agit d’une arnaque, contactez votre banque et informez-la de la situation. De plus, signalez les faits aux autorités dès que possible.

Des bandes criminelles spécialisées dans ce domaine

En France, il existe des bandes criminelles qui se consacrent à l’escroquerie du faux enfant. Le 2 novembre, les Mossos d’Esquadra ont arrêté 17 personnes pour avoir prétendument utilisé cette méthode pour escroquer plusieurs parents. L’enquête a commencé lorsqu’un père a signalé l’escroquerie après avoir transféré 11 885 euros à celui qu’il pensait être son enfant sur 3 comptes différents. En octobre, la Garde civile a arrêté 8 personnes qui auraient escroqué 180 000 euros à 44 familles de Grenade. La même chose s’est produite à Séville, où 3 personnes ont été arrêtées.

Il existe d’autres variantes

L’arnaque du « faux enfant » a d’autres variantes qui vont de l’arnaque du « faux frère » à celle du « faux oncle » ou du « faux beau-frère ». Elles fonctionnent de la même manière, mais en changeant l’identité de la personne qui prétend communiquer. La façon de les prévenir ou de se défendre lorsqu’elles se sont déjà produites est également la même. Il peut également arriver qu’ils communiquent via d’autres applications de messagerie, pas seulement WhatsApp.

Outre cette arnaque, d’autres se sont multipliées ces derniers jours, comme celle des 6 chiffres. Il ne faut pas non plus oublier les plus classiques, comme l’installation d’une application externe sur votre téléphone portable.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :