Qu’est-ce qu’une clé USB bootable et comment en créer une gratuitement

USB sur l’écran d’un ordinateur.

Si vous avez essayé d’installer un nouveau système d’exploitation sur un ordinateur, vous avez peut-être lu qu’un USB bootable peut être utile. Il est également possible que le concept ne vous dise rien, ou même que vous ayez envisagé la possibilité qu’il s’agisse d’une nouvelle norme USB dont vous n’avez jamais entendu parler. Mais la réalité n’est pas tout à fait celle-là. Pratiquement tous les types d’USB peuvent être bootables, un mot qui vous indique simplement qu’il vous servira à installer un nouveau système d’exploitation sur un ordinateur sur lequel nous n’en avons pas pour le moment.

Qu’est-ce qu’un USB bootable

Bootable est un terme qui vient du mot anglais « boot », qui signifie démarrage. Par conséquent, ce que nous indiquons lorsque nous parlons d’un USB bootable, c’est qu’il s’agit d’un dispositif USB que nous pouvons utiliser comme disque de démarrage.

Ce que nous entendons donc par USB bootable est une clé USB capable de s’exécuter sans avoir besoin d’un système d’exploitation. C’est donc une alternative aux CD avec le système d’exploitation que nous utilisions il y a des années lorsque nous voulions installer un nouveau système d’exploitation. Étant donné que de nombreux ordinateurs n’ont même pas de lecteur CD de nos jours, une clé USB est souvent le seul moyen d’apporter un système d’exploitation à un ordinateur qui n’en a pas actuellement.

Si vous avez récemment acheté un ordinateur, il est fort probable qu’il soit déjà livré avec le système d’exploitation installé, il ne sera donc pas nécessaire d’utiliser un USB bootable pour le faire fonctionner. Mais si vous avez acheté un ordinateur d’occasion ou si vous lui avez apporté des modifications importantes, il est possible que vous en ayez besoin.

En général, l’utilisation d’un USB bootable n’est pas quelque chose dont le grand public a généralement besoin, mais plutôt destinée aux professionnels de l’informatique ou aux personnes qui aiment « bricoler » avec leurs ordinateurs et les personnaliser au maximum. Si vous souhaitez installer un nouveau système d’exploitation et que vous disposez d’un ordinateur sans lecteur CD ou si quelqu’un vous a transmis ce système d’exploitation sous forme de disque, il est possible que vous ayez réellement besoin de ce type de clé USB pour effectuer votre travail.

Comment créer un USB bootable

Pour créer un USB bootable, nous avons besoin de trois choses. Tout d’abord, nous avons besoin d’une image ISO du système d’exploitation que nous voulons utiliser. Par image ISO, nous entendons les fichiers utilisés pour créer une copie exacte d’un système de fichiers d’un support optique. En d’autres termes, ce dont nous avons besoin, c’est d’une image, comme si c’était le reflet dans un miroir, du CD ou du DVD contenant le système d’exploitation ou l’application que nous voulons installer à l’aide de cette clé USB.

Le deuxième point dont nous avons besoin est la clé USB elle-même que nous voulons rendre bootable. Le premier point à prendre en compte est d’avoir suffisamment d’espace pour stocker l’image ISO. Avec les capacités utilisées habituellement, il est normal de ne pas avoir de problèmes, mais si nous utilisons une clé USB ancienne, nous devons en tenir compte. Et nous devons également éviter les types de clés USB très anciennes. Bien qu’il existe certaines différences entre l’USB 2.0 et 3.0, il est généralement possible de les rendre bootables sans problèmes, mais il n’est pas recommandé d’utiliser une clé avec un modèle antérieur.

Enfin, nous aurons besoin d’ une application capable de créer un disque de démarrage sur une clé USB en installant les fichiers ISO. Le simple fait de copier-coller les fichiers ne suffira pas, pour pouvoir réellement convertir une clé USB que nous avons à la maison en un USB bootable, nous devrons faire appel à l’aide d’un périphérique externe. Il existe de nombreux programmes de ce type pour Windows et Linux, et en général, ils ne sont pas trop difficiles à utiliser, bien qu’il soit important de noter que cette procédure est principalement effectuée par des personnes ayant des connaissances en informatique.

Programmes pour créer un USB bootable

Un des programmes les plus intéressants pour créer un USB bootable est Rufus. Il s’agit d’une application avec laquelle vous pouvez créer des unités bootables pratiquement pour n’importe quelle distribution de GNU/Linux ou même pour n’importe quel autre système d’exploitation. Il nous permet même de créer des disques de démarrage qui conservent les modifications pour les sessions suivantes. Il est conçu pour être utilisé sur des ordinateurs Windows, et vous pouvez le télécharger sur le lien suivant.

Si vous souhaitez installer Windows 10 sur un autre ordinateur, un programme qui peut vous être très utile est l’Outil de création de supports d’installation de Windows 10. Il est spécialement conçu pour créer une image ISO de ce système d’exploitation à sauvegarder sur une clé USB, afin de procéder ensuite à l’installation sur un nouvel ordinateur de la manière la plus simple possible. Vous pouvez le télécharger ici.

Unetbootin est un outil très similaire aux précédents, mais il a l’avantage de pouvoir être utilisé non seulement sur Windows, mais aussi sur Linux ou Mac. Si vous n’avez pas l’image ISO du système que vous voulez utiliser, l’application elle-même dispose d’une liste de sources qui vous permettront de la télécharger automatiquement et de la mettre sur la clé USB. Il s’agit donc de l’une des options les plus pratiques du marché. Vous pouvez le télécharger sur ce lien.

Et si vous recherchez une interface simple et un peu plus colorée pour rendre le processus un peu plus animé, vous avez toujours la possibilité d’utiliser Linux Live USB Creator. Cette application est uniquement disponible pour les ordinateurs Windows, mais elle vous permet de créer facilement des distributions de GNU/Linux. Il s’agit d’une application libre et open source, vous pouvez donc l’utiliser en toute tranquillité d’esprit. Pour la télécharger, vous devrez vous rendre sur ce lien.

