Comment demander le certificat de naissance en ligne

Site Web du ministère de la Justice pour faire une demande de certificat numérique.

Le certificat de naissance est un document dont nous pouvons avoir besoin pour effectuer un grand nombre de démarches. Jusqu’à il y a quelques années, il était nécessaire de se rendre au Registre Civil et de remplir les formulaires qui vous étaient fournis sur place pour l’obtenir. Mais maintenant, bien que l’option de faire la démarche en personne existe toujours, dans le cas où vous êtes né après 1950, vous pouvez également le demander en ligne, ce qui est beaucoup plus simple et pratique. Il n’est même pas nécessaire d’obtenir un certificat numérique de la FNMT, bien que cela soit recommandé car cela simplifie énormément la procédure.

Nous allons maintenant vous expliquer comment demander votre certificat de naissance, que vous ayez ou non un certificat numérique.

Avec certificat numérique

Sans certificat numérique

Avec certificat numérique

La demande de certificat de naissance est l’une des procédures que vous pouvez effectuer avec votre certificat numérique. Pour cela, vous devez accéder au site Web de la Sede Electrónica du ministère de la Justice, que vous pouvez trouver à ce lien. Une fois à l’intérieur, vous devez aller dans la colonne Trámites (Démarches) et dans celle-ci, accéder à Certificado/Certificación de nacimiento (Certificat/Certification de naissance).

Ensuite, vous verrez que vous avez deux options : obtenir la note simple du registre civil ou la certification électronique de naissance pour vous-même. Le plus courant est que vous ayez besoin de la deuxième option, alors vous devez cliquer sur Tramitación on-line con Cl@ve de Solicitud de certificación electrónica de Nacimiento (Traitement en ligne avec Cl@ve pour la demande de certification électronique de naissance).

Une fois que vous l’avez fait, vous serez redirigé vers la page du système Cl@ve, où vous trouverez toutes les options disponibles pour vous identifier. Comme nous avons un certificat numérique installé sur notre ordinateur, nous sélectionnerons l’option Acceder de DNIe/Certificado electrónico (Accéder avec DNIe/Certificat électronique). Ensuite, nous devrons choisir le certificat que nous voulons utiliser parmi ceux installés sur notre ordinateur, si nous en avons installé plusieurs.

Ensuite, nous aurons deux méthodes pour faire la demande de notre certificat de naissance. La première est d’utiliser les Données de l’enregistrement de naissance. Si vous choisissez cette option, il vous suffit de remplir ces données et de cliquer ensuite sur Continuer.

L’option la plus simple consiste à sélectionner Autres données. Dans ce cas, les données demandées pour finaliser le processus sont beaucoup plus simples. Tout ce que vous aurez à ajouter est la municipalité où vos parents vous ont enregistré, la date de naissance et les noms de vos parents. Ensuite, il vous suffira de cliquer sur Continuer, puis de vérifier vos données pour vous assurer que tout est correct et que vous pouvez recevoir votre certificat.

Si vous n’êtes pas sûr de l’une des données demandées dans le processus, nous vous recommandons d’accéder à Mi carpeta ciudadana (Mon dossier citoyen), un service qui vous permet d’accéder à toutes les données vous concernant que vous pouvez trouver dans n’importe quelle administration publique. Il est normal que vous n’ayez pas de doutes car les données demandées sont assez simples. Mais si, par exemple, vous ne savez pas exactement dans quelle municipalité vous êtes enregistré, ce service peut vous aider.

Une fois que vous avez terminé tout ce processus, vous verrez que votre certificat de naissance apparaît au format PDF. Vous pourrez maintenant l’imprimer ou simplement le télécharger pour l’avoir au format électronique. Il est important de noter que ce certificat est signé numériquement, il est donc tout aussi officiel que celui que vous auriez pu recevoir si vous vous étiez rendu au Registre en personne. Comme vous pouvez le constater, le processus a été grandement simplifié et il n’a pas été nécessaire de prendre rendez-vous ou de se déplacer en aucun lieu. Par conséquent, cela démontre une fois de plus que l’administration électronique est l’option la plus recommandée si vous avez besoin d’effectuer une démarche.

Sans certificat numérique

Bien que demander votre certificat de naissance avec un certificat numérique soit sans aucun doute la manière la plus simple, la réalité est que si vous n’en avez pas, il n’est toujours pas nécessaire de vous déplacer jusqu’au registre pour effectuer cette démarche. C’est juste que pour pouvoir vous identifier dans le système, vous ne disposez pas de l’un des certificats approuvés par les administrations, vous devrez donc trouver un autre moyen de prouver que c’est bien vous. Par conséquent, lors de la procédure de demande, un plus grand nombre de données vous seront demandées que vous devrez remplir manuellement, ce qui est toujours plus inconfortable.

Dans ce cas, lorsque vous accédez au site pour effectuer des démarches en ligne du ministère de la Justice, vous devrez sélectionner l’option Tramitación on-line sin certificado digital (Traitement en ligne sans certificat numérique). Dans ce cas, au lieu de vous emmener sur la page du système Cl@ve, vous serez dirigé vers un formulaire dans lequel un grand nombre de données vous seront demandées afin de prouver que personne ne tente de demander votre certificat numérique sans votre autorisation. Une fois cela fait, il vous suffira de cliquer sur Continuer et vous pourrez obtenir votre certificat de naissance sans trop de complications.

Si vous n’avez pas de certificat numérique mais que vous êtes enregistré dans le système Cl@ve, le processus sera le même que celui expliqué dans la section précédente pour obtenir votre certificat de naissance avec un certificat numérique. Simplement, lorsque le système vous demandera Cl@ve, vous devrez sélectionner Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente (Cl@ve PIN ou Cl@ve Permanente). Ensuite, indiquez les données qui vous seront demandées et vous recevrez sur votre téléphone portable le code avec lequel vous devrez vous identifier dans le système.

Cette option est plus rapide que de le faire sans aucun certificat, et elle est idéale pour demander des documents à partir de votre téléphone portable ou d’un autre ordinateur que celui que vous utilisez habituellement.

Quoi qu’il en soit, nous vous recommandons que si vous devez effectuer des démarches administratives fréquemment, vous obteniez votre certificat numérique, car c’est sans aucun doute la manière la plus rapide de demander n’importe quel document. Cette option de demander le certificat de naissance sans certificat numérique peut être utile si c’est quelque chose d’occasionnel, mais si vous avez l’intention d’avoir des relations numériques fréquentes avec l’administration, le certificat est sans aucun doute quelque chose que vous devriez avoir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :