Les comptes Google inutilisés seront supprimés à partir de la semaine prochaine : voici comment les éviter

Si vous ne voulez pas perdre votre compte Google et tout le contenu enregistré dans ses services, voici ce que vous pouvez faire pour le conserver.

Les comptes Google inactifs commenceront à être supprimés la semaine prochaine

En mai dernier, Google a annoncé qu’il allait commencer à supprimer les comptes inactifs de tous ses services. Loin d’être une simple menace de la part du géant technologique, le jour fatidique de fixer une date limite est arrivé. Si vous faites partie des millions d’utilisateurs de Gmail qui ne veulent pas perdre leur compte, vous pouvez encore suivre ces étapes simples pour l’éviter.

Tout d’abord, les comptes seront supprimés à partir du 1er décembre, vous pouvez donc rester calme, car vous avez encore suffisamment de temps pour l’empêcher. De plus, ils ne seront pas tous supprimés en une fois la semaine prochaine, car Google a déclaré qu’ils disparaîtraient progressivement, en commençant par ceux qui n’ont jamais été utilisés.

D’autre part, vous n’avez rien à craindre si vous utilisez votre compte de messagerie Google avec une certaine fréquence, car cette mesure ne concerne que les comptes qui n’ont pas été utilisés pendant deux ans ou plus. En réalité, le grand « G » a envoyé plusieurs notifications aux utilisateurs concernés au cours des mois précédents, donc si vous n’en avez reçu aucune dans votre boîte de réception Google ou dans votre boîte de récupération, votre compte n’est pas en danger.

Étapes pour maintenir votre compte Google actif

Comme nous l’avons dit au début, cette nouvelle politique concerne tous les produits Google : Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendrier et Photos. Par conséquent, si vous avez ouvert une session dans l’une de ces applications au cours des deux dernières années, Google ne considérera pas que votre compte est inactif.

Et la même chose s’applique dans l’autre sens : vous êtes surveillé si vous n’avez pas utilisé l’un de ces services depuis deux ans ou plus, et vous devez savoir que la suppression du compte de messagerie supprimera également tout le contenu enregistré dans ces applications.

Si c’est le cas, voici ce que vous pouvez faire pour l’éviter :

Lire ou envoyer un e-mail depuis Gmail.

des fichiers avec Google Drive.

Télécharger une application depuis le Google Play Store.

Effectuer une recherche sur Google.

Regarder une vidéo sur YouTube.

Utiliser le compte Google pour accéder à un service tiers.

Comme vous pouvez le constater, Google n’est pas non plus très exigeant pour permettre à ses utilisateurs de sauvegarder leurs comptes respectifs. Quoi qu’il en soit, nous vous recommandons de toujours effectuer une sauvegarde de Google pour ne pas avoir à regretter la perte de photos, vidéos, documents ou fichiers en cas de problème hypothétique.

