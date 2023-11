Qu’est-ce que la mémoire cache et comment pouvons-nous la supprimer de notre Xiaomi pour améliorer ses performances

Au fur et à mesure que nous utilisons notre appareil en installant différentes applications et en les utilisant au quotidien, il accumulera certains fichiers temporaires qui peuvent nuire à ses performances et ne pas offrir la meilleure expérience possible. Ces fichiers sont appelés « cache », et heureusement, Android nous permet de les supprimer facilement pour que notre smartphone fonctionne correctement.

Dans cet article, nous allons faire un tour d’horizon complet sur ce qu’est le cache et les différentes façons de le supprimer facilement de votre téléphone Xiaomi sans avoir besoin d’installer des logiciels tiers, en utilisant uniquement les outils natifs du système.

Qu’est-ce que le cache et que devez-vous savoir si vous le supprimez

Comme nous l’avons mentionné, le cache est constitué d’un « ensemble de fichiers temporaires ou résiduels utilisés pour que les applications fonctionnent de manière plus fluide et rapide » en évitant de générer ou de télécharger à nouveau tous les fichiers et les données nécessaires chaque fois que nous les ouvrons.





Au départ, ce type de fichiers est bénéfique pour les performances de notre appareil, mais avec le temps, il peut y avoir une accumulation excessive qui prendra beaucoup d’espace de stockage. C’est pourquoi il est recommandé de nettoyer régulièrement ce type de fichiers pour libérer de l’espace et éviter des problèmes tant au niveau du stockage que des performances générales du dispositif.

Il est important de noter que « la suppression du cache ne supprimera pas les données de l’utilisateur ni aucun fichier important », seuls les fichiers temporaires que l’application est capable de créer et de récupérer lorsque cela est nécessaire seront supprimés.

Par ailleurs, il n’est pas recommandé de supprimer le cache des différentes applications installées sur votre téléphone de manière abusive. Il n’est pas nécessaire de le faire tous les jours, car cela pourrait augmenter le temps de chargement des applications et entraîner une baisse des performances de votre smartphone.

Comment supprimer le cache de votre téléphone Xiaomi

Une fois que nous avons passé en revue les informations sur ce qu’est le cache et les conséquences de sa suppression, nous allons vous montrer les deux meilleures façons de le supprimer facilement de votre téléphone Xiaomi sans avoir besoin d’installer d’application tierce, en utilisant les solutions fournies par la couche de personnalisation MIUI de manière native.

La première méthode peut être utilisée sur n’importe quel appareil Android, car elle est présente sur tous les appareils équipés de ce système par défaut. Pour cela, suivez ces étapes :





Ouvrez les paramètres de votre téléphone Xiaomi

Sélectionnez la section « Applications » et accédez à l’option « Gérer les applications »

Une fois à l’intérieur, appuyez sur l’application dont vous souhaitez supprimer le cache, puis dans le coin inférieur droit, appuyez sur « Effacer les données »

Ensuite, sélectionnez simplement l’option « Effacer le cache » pour lancer le processus

D’autre part, comme c’est généralement le cas dans ce type de tutoriels visant à optimiser les performances de votre téléphone Xiaomi, vous devrez utiliser l’application Sécurité installée par défaut sur vos appareils. À l’intérieur de cette application, vous trouverez un outil qui vous permettra de supprimer automatiquement tous les fichiers temporaires que le système considère comme devant être supprimés pour un bon fonctionnement.

Pour exécuter cet outil, il suffit de suivre les étapes suivantes :





Ouvrez l’application « Sécurité » de votre téléphone Xiaomi

Une fois à l’intérieur, accédez à l’outil « Nettoyeur » et laissez le système effectuer automatiquement l’analyse

Une fois l’analyse terminée, sélectionnez simplement l’option « Nettoyer » dans la partie inférieure de l’écran, et le système s’occupera du reste

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :