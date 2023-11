Comment écrire le symbole copyright

Ordinateur avec le symbole copyright sur la couverture.

Lorsque nous écrivons un texte sur un ordinateur, que ce soit dans un traitement de texte ou pour le publier sur un réseau social, nous pouvons rencontrer des difficultés pour écrire le symbole copyright, car nous ne pouvons pas le trouver sur le clavier. Il en va de même lorsque nous voulons taper le symbole Apple, ajouter le prix en euros ou, en général, ajouter tous types de caractères qui ne se trouvent pas facilement sur le clavier de notre PC.Heureusement, le fait que ce soit un peu plus difficile que d’écrire simplement une lettre que nous pouvons trouver sur notre clavier ne signifie pas du tout que cela soit impossible. En réalité, nous avons plusieurs options à notre disposition qui nous le permettent.

En copiant et en collant

Cette méthode n’est pas la plus pratique si nous devons écrire le symbole copyright ou tout autre symbole de manière constante, mais cela peut nous dépanner si c’est occasionnel. Il s’agit simplement de copier le symbole dans un autre texte dans lequel nous avons constaté qu’il est déjà écrit, puis de le coller à l’endroit où nous voulons l’écrire.

La méthode la plus courante consiste à trouver un texte dans lequel le symbole que nous voulons ajouter est déjà écrit, le copier et le coller ensuite. Mais si nous n’avons pas de texte sous la main dans lequel nous savons que le symbole copyright apparaît et que nous ne voulons pas perdre notre temps à chercher, il existe également des sites web qui proposent une liste complète de symboles à copier et coller. Tout ce que nous avons à faire est de rechercher le symbole que nous voulons, le copier, puis le coller. Chaque liste a ses propres symboles, mais le copyright est l’un des plus courants et nous le trouverons normalement dans toutes les listes.

Cette option est particulièrement recommandée si nous n’allons pas écrire dans un document texte, mais si nous allons publier du contenu sur un réseau social ou dans toute autre application. En effet, de nombreux traitements de texte permettent d’ajouter des symboles, mais cette fonctionnalité n’est généralement pas disponible sur les réseaux sociaux. Par conséquent, parfois, copier et coller n’est pas seulement la meilleure façon d’ajouter des symboles, c’est la seule façon. Avoir une liste de symboles à portée de main peut donc être très utile si nous les utilisons régulièrement.

Avec la fonction « Insérer un symbole »

Si vous souhaitez ajouter le symbole copyright dans un texte que vous rédigez dans un traitement de texte, il n’est pas nécessaire de rechercher le symbole à un autre endroit pour pouvoir l’insérer dans votre document. En effet, les principaux traitements de texte vous permettent d’insérer différents symboles afin que vous n’ayez pas besoin de les chercher ailleurs. Microsoft Word, LibreOffice et Google Docs, qui sont ceux qui sont le plus souvent utilisés, disposent de cette fonctionnalité. Par conséquent, pratiquement chaque fois que vous utilisez un traitement de texte, vous pouvez le faire plus facilement.

Si vous utilisez Microsoft Word, le processus consiste simplement à aller à l’onglet « Insérer » puis à entrer dans Symbole>Symbole. Vous trouverez une liste avec de nombreux symboles à votre disposition. Il vous suffit de rechercher le symbole copyright et de l’ajouter dans le texte que vous êtes en train d’écrire. Dans LibreOffice et Google Docs, la procédure est très similaire, bien que dans ce cas, les symboles soient appelés « Caractères spéciaux ». Il vous suffit donc d’indiquer « Insérer>Caractères spéciaux » pour ajouter les symboles que vous souhaitez.

Il est important de souligner que la boîte qui s’ouvre initialement lorsque nous accédons à la liste des symboles ne vous montrera pas tous les symboles disponibles. En général, le copyright apparaît parmi les premiers car il est l’un des plus couramment utilisés, mais si vous avez besoin d’un autre symbole, vous ne le verrez peut-être pas au premier coup d’œil. Ne vous inquiétez pas, il vous suffit de cliquer sur Autres symboles et vous trouverez de nombreuses autres options que vous pourrez ajouter à votre texte. La plupart des symboles dont l’utilisateur moyen peut avoir besoin se trouvent dans les listes de la plupart des traitements de texte.

En utilisant un raccourci clavier

Oui, les listes de symboles et la fonction « Insérer un symbole » que nous pouvons trouver dans pratiquement tous les traitements de texte sont deux fonctions très pratiques pour insérer le symbole copyright ou tout autre symbole. Mais la réalité est que lorsque nous écrivons sur ordinateur, il peut être un peu ennuyeux de devoir lâcher le clavier pour accéder à une autre page ou à un autre menu. Heureusement, sous Windows, nous pouvons trouver des raccourcis clavier qui nous permettent d’écrire des symboles facilement en connaissant simplement les touches à appuyer.

Dans le cas où nous voulons insérer le symbole copyright, qui est le plus intéressant dans cet article, le raccourci clavier est le suivant :

Alt + 0169

Mais bien sûr, ce n’est pas le seul raccourci clavier que nous pouvons utiliser. Il y en a d’autres qui peuvent être assez intéressants et qui peuvent nous aider à gagner du temps pendant que nous écrivons. Voici quelques-uns des plus recommandés :

Marque déposée : Alt + 0174

Marque commerciale : Alt + 0153

Symbole du dollar : Alt + 36

Ce ne sont là que quelques exemples de symboles que vous pouvez écrire en utilisant des raccourcis clavier. Si vous en voulez d’autres, vous pouvez les trouver dans le Tableau des caractères préinstallé dans le système d’exploitation Windows. Pour ce faire, il vous suffit de rechercher son nom dans la barre de recherche à côté du menu Démarrer sur votre ordinateur Windows. Vous verrez apparaître une liste avec une grande variété de symboles, et en cliquant sur l’un d’entre eux, vous verrez en bas son raccourci clavier afin de pouvoir l’écrire de manière plus directe.

Mémoriser une longue liste de raccourcis clavier peut ne pas être très pratique. Mais si vous utilisez un symbole spécifique fréquemment, cela est probablement la manière la plus pratique de l’ajouter dans vos textes.

