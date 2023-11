Débarrasse-toi d’elle pour toujours : voici comment désactiver la notification flottante du navigateur Mi qui réapparaît toujours sur ton Xiaomi

Un problème partagé par de nombreuses applications est qu’elles sont très intrusives dans l’interface de notre téléphone. Cela peut nous pousser à arrêter de les utiliser car elles s’intègrent souvent directement dans notre panneau de notifications avec certains éléments que nous ne voulons pas voir, et c’est précisément le cas du navigateur natif de Xiaomi.

Cette application affiche une notification qui nous donne des informations sur la météo, des actualités, des raccourcis vers le moteur de recherche Google et même un réglage rapide pour nettoyer les déchets présents dans la mémoire interne du téléphone. Cependant, même si nous la supprimons, elle réapparaîtra constamment si nous ne le faisons pas correctement, ce que nous vous montrons dans cet article.

Comment supprimer la notification du navigateur Mi sur votre téléphone Xiaomi

Comme nous l’avons dit, même si nous faisons glisser la notification pour la supprimer définitivement, elle réapparaîtra après un certain temps. Par conséquent, si vous souhaitez la supprimer définitivement, il est recommandé de suivre la méthode que nous allons vous montrer dans cet article, car c’est la plus efficace pour qu’elle n’apparaisse plus jamais.

Pour cela, nous devrons utiliser la notification elle-même, car c’est la manière la plus simple de la supprimer sans avoir à naviguer dans les menus complexes de MIUI. Cela étant dit, il vous suffit de suivre ces étapes pour supprimer cette notification définitivement :





Une fois que vous êtes dans le panneau de notifications, maintenez enfoncée la notification du navigateur Mi et accédez à la section « Plus »

Maintenant, désactivez simplement l’option « Afficher les notifications » en haut de la page

