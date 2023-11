Comment créer des vidéos à l’aide de l’IA sur Google Photos

Google Photos met l’intelligence artificielle au service de la création de vidéos.

La plupart d’entre nous connaissent Google Photos comme un outil de sauvegarde des photos et des vidéos, mais il s’agit aussi d’une des applications d’édition vidéo les plus simples à utiliser pour ceux qui n’ont pas de grandes connaissances en la matière. Et maintenant, créer des vidéos avec vos photos préférées est encore plus facile grâce à l’intelligence artificielle.

Applications de photographie

L’utilisation de l’IA dans Google Photos est liée à la création des vidéos d’images mises en évidence. Ce sont ces vidéos que le réseau social crée pour que vous ayez un bon souvenir de vos moments préférés. Jusqu’à présent, il fallait les créer manuellement, mais le processus a été grandement simplifié, ce qui en réalité l’un des meilleurs conseils pour tirer parti de Google Photos.

Étapes pour créer une vidéo sur Google Photos en utilisant l’IA

La première chose à faire est d’ouvrir l’application Google Photos. Une fois que vous y êtes, appuyez sur le bouton Vidéo avec moments forts que vous trouverez en haut de la galerie. À ce moment-là, un bouton de recherche apparaîtra dans lequel vous devrez saisir le terme de ce que vous souhaitez mettre en avant dans votre vidéo. Vous pouvez rechercher des lieux, des personnes, des types de paysages ou d’objets. Fondamentalement, ce que vous devez inclure à ce stade est le thème de la vidéo.

Une fois que vous l’avez fait, l’application se chargera de sélectionner les images qu’elle estime intéressantes pour nous en tenant compte de la recherche que nous avons effectuée. Si certaines ne nous plaisent pas ou si nous ne voulons pas les inclure dans la vidéo, nous pourrons le faire manuellement, mais l’idée de cette nouvelle fonction est que le processus soit le plus automatique possible.

Une fois que nous avons sélectionné toutes les images que nous voulons inclure dans notre vidéo, l’étape suivante consiste à choisir des extraits de musique que nous voulons faire jouer pendant que nous regardons les photos. Tout comme pour les images, l’application nous fera des propositions de musique que l’intelligence artificielle considère adaptées à notre vidéo. Mais si nous le souhaitons, nous pourrons choisir parmi tous les extraits disponibles dans l’outil vidéo, tout comme nous le faisions auparavant lorsque nous éditions une vidéo sur Google Photos manuellement.

Une fois que nous avons terminé l’édition de notre vidéo, celle-ci sera enregistrée sur notre compte Google Photos. À partir de là, nous pourrons la revoir autant de fois que nous le souhaitons, ainsi que la partager sur les réseaux sociaux ou l’envoyer directement à nos amis.

Les avantages de l’intelligence artificielle pour créer une vidéo sur Google Photos

La fonctionnalité d’intelligence artificielle proposée par Google Photos ne nous permet pas de doubler la voix d’une vidéo avec l’IA ni d’autres fonctions que l’on retrouve dans d’autres outils d’édition vidéo. Cependant, elle représente une avancée importante par rapport à la façon dont nous éditions les vidéos jusqu’à présent. En effet, pour créer une composition avec des photos, nous devions jusqu’à présent choisir les photos une par une. Cela pouvait ne pas être trop compliqué si nous souhaitions créer une vidéo avec quelques photos, mais cela devenait vraiment fastidieux lorsque nous souhaitions inclure de nombreuses photos.

Par conséquent, le principal avantage de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans Google Photos est que cela nous facilite énormément le travail. Surtout si l’on considère que l’utilisation de l’IA nous donne un résultat beaucoup plus proche de ce que nous aurions fait nous-mêmes que si l’application se limitait à sélectionner certaines photos de manière aléatoire.

Jusqu’à présent, Google Photos nous offrait en effet des vidéos automatiquement élaborées par la plateforme elle-même, qui étaient parfois de beaux souvenirs de vacances ou de moments spéciaux. Le problème était que ces vidéos apparaissaient de manière aléatoire lorsque l’application « décidait » que nous avions suffisamment d’images pour en créer une. Nous ne pouvions pas demander à l’outil d’en créer une de ces vidéos au moment où nous le souhaitions.

De plus, l’utilisation de l’intelligence artificielle fait en sorte que le résultat final ressemble davantage à ce que nous aurions réalisé en le faisant manuellement qu’à la fonction automatique que nous pouvions utiliser jusqu’à présent pour créer ce type de vidéos.

La fonctionnalité d’édition vidéo avec IA sur Google Photos est-elle déjà disponible pour tous ?

Si vous avez essayé de créer votre propre vidéo sur Google Photos à l’aide de l’intelligence artificielle et que vous n’avez pas pu trouver les étapes que nous avons expliquées, cela ne vient probablement pas de vous. Cette fonctionnalité a été lancée à la fin du mois d’octobre et a été progressivement déployée chez les différents utilisateurs. En effet, les premiers utilisateurs à y avoir accès étaient ceux des États-Unis, tandis que dans le reste du monde, cela a pris un peu plus de temps.

De plus, il est également important de noter que pour l’instant, Google n’a lancé cette nouvelle fonctionnalité que pour les utilisateurs Android. Par conséquent, si vous avez un iPhone ou si vous utilisez généralement Google Photos depuis la version de bureau, vous ne pourrez pas encore utiliser l’intelligence artificielle pour créer vos vidéos avec des photos dans cet outil. Il est probable que cette fonctionnalité sera déployée pour tous les appareils dans les semaines ou les mois à venir, mais pour le moment, Google a décidé de laisser la primeur uniquement aux utilisateurs de son propre système d’exploitation.

Ainsi, la réalité est que pour le moment, un grand nombre d’utilisateurs n’ont toujours pas accès à cette fonctionnalité. Si vous ne faites pas partie des chanceux, vous n’avez rien à faire. Il vous suffit simplement d’être un peu patient et d’attendre que Google décide de rendre l’utilisation de l’intelligence artificielle accessible à tous les utilisateurs afin de faciliter un peu plus la création de nos vidéos.

En attendant, bien sûr, vous pouvez continuer à créer vos vidéos sur Google Photos manuellement ou attendre que l’application vous envoie une notification indiquant que vous avez préparé l’une des vidéos automatiques qu’elle crée régulièrement.

