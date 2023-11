Comment mettre un mot de passe à Messenger étape par étape

Nous vous expliquons les étapes à suivre pour mettre un mot de passe sur Facebook Messenger et éviter que vos discussions puissent être lues.

L’icône de Facebook Messenger avec un cadenas

Lorsque nous utilisons Messenger de Facebook ou toute autre application de messagerie instantanée, il est normal que nous ayons des conversations personnelles que nous ne voudrions pas que d’autres personnes puissent voir. Le fait que n’importe qui puisse espionner nos conversations ou même changer notre mot de passe de manière à ce que Facebook ne nous laisse pas accéder à notre compte est un problème important. Mais cela a une solution assez simple, qui consiste simplement à ajouter un mot de passe pour empêcher les autres de se connecter.

La première chose principale et la plus basique que nous devons faire est de mettre un mot de passe sur notre téléphone portable pour que personne ne puisse y accéder. Mais si nous ne voulons pas que même ceux qui ont accès à notre smartphone puissent accéder à notre Messenger, il est important d’aller un peu plus loin.

Téléchargez une application de verrouillage des applications

La sécurité par défaut de Messenger peut ne pas être suffisante pour empêcher les autres d’accéder à nos conversations. Par conséquent, la première étape consiste à installer une application générique pour protéger n’importe quelle application par mot de passe. Bien que nous puissions trouver de nombreuses applications sur le Google Play Store qui nous permettent d’accomplir cette fonction, nous recommandons particulièrement AppLock, qui est l’une des plus réputées.

Cette application, comme nous l’avons mentionné, n’est pas spécifique à Messenger, elle peut donc également être utilisée pour mettre un mot de passe sur WhatsApp, Instagram ou tout autre outil. Mais comme nous pouvons choisir l’application que nous voulons protéger contre les accès non autorisés, nous pouvons également le faire avec la messagerie privée de Facebook. Nous pouvons mettre un mot de passe ou même le configurer pour que nous devions utiliser notre empreinte digitale pour y accéder.

Lorsque vous entrez dans cette application, la première chose à faire est de créer un compte. Une fois que vous l’avez fait, vous verrez une liste de toutes les applications sur votre smartphone afin que vous puissiez choisir celles que vous souhaitez protéger par un mot de passe. Dans ce cas, nous devrons choisir Messenger. Ensuite, il vous demandera de choisir le mot de passe avec lequel vous voulez protéger l’application ou si vous voulez utiliser l’empreinte digitale. Sélectionnez l’option que vous souhaitez et appuyez sur Accepter. Une fois que vous avez terminé, Messenger sera protégé par un mot de passe.

AppLock de Messenger

Si vous n’êtes pas convaincu d’installer des applications tierces ou si vous voulez simplement ajouter une protection supplémentaire à votre smartphone, vous serez intéressé de savoir que Messenger dispose depuis un certain temps d’une fonction appelée AppLock qui vous permet de protéger l’accès à l’application de manière supplémentaire. Elle utilise la sécurité biométrique pour protéger l’accès à l’application, que ce soit par empreinte digitale ou reconnaissance faciale.

Il est important de noter que pour utiliser cette fonction, votre smartphone doit disposer de l’une de ces fonctionnalités. La plupart des téléphones Android qui sont sortis ces dernières années ont à la fois un lecteur d’empreintes digitales et un système de reconnaissance faciale, mais vous pourriez rencontrer des problèmes si vous avez un smartphone très ancien. Si vous avez un iPhone, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes, car vous pouvez utiliser Face ID.

Pour activer cette fonctionnalité, vous devez simplement ouvrir l’application Messenger et accéder à la section Paramètres. Dans le menu qui apparaît, sélectionnez l’option Confidentialité. Et à l’intérieur, vous trouverez la fonction AppLock. Si elle est désactivée, vous devrez l’activer. Une fois que vous l’avez fait, l’application sera protégée par la même empreinte digitale ou reconnaissance faciale que vous avez enregistrée sur votre téléphone pour le déverrouillage habituel de l’écran.

Si vous avez plusieurs empreintes digitales enregistrées sur votre smartphone, il vous suffit de choisir l’une d’entre elles pour accéder à votre téléphone.

Est-ce que la fonction AppLock protège également Facebook ?

Une question que certains utilisateurs se posent est de savoir si la fonction AppLock que l’on peut trouver dans Messenger sert également à protéger l’accès à Facebook. Étant un outil de messagerie lié au réseau social, cette question a tout son sens.

Mais en réalité, non. AppLock est un outil qui protège uniquement l’application de messagerie instantanée et non les autres applications liées au même compte.

Cependant, cela ne signifie pas que vous devez laisser votre compte Facebook non protégé. Comme nous l’avons expliqué au début de cet article, il est également possible de protéger n’importe quelle application grâce à une application externe telle que App Lock. Il vous suffit de suivre les mêmes étapes que nous avons indiquées dans la première étape pour mettre un mot de passe sur Messenger, mais cette fois, vous choisiriez Facebook. Une fois que vous avez suivi toutes ces étapes, vous verrez que lorsque vous essayez d’accéder au réseau social, il vous sera également demandé un mot de passe, de sorte qu’il soit totalement protégé.

Un avantage d’utiliser une application externe pour protéger votre compte est que vous avez également la possibilité de protéger votre galerie de photos. Ainsi, vous protégeriez non seulement les conversations que vous avez via le service de messagerie Facebook, mais aussi les images qui vous sont envoyées dans l’une de ces conversations et qui sont stockées sur votre téléphone. Par conséquent, c’est le meilleur moyen de préserver au maximum votre vie privée.

Pourquoi vous devriez avoir un mot de passe sur Messenger

Probablement beaucoup de ceux qui lisent cet article pensent qu’il n’est pas nécessaire de mettre un mot de passe sur leurs applications de messagerie. Certains d’entre elles ont même mauvaise presse, car certaines personnes pensent que celui qui cache quelque chose a quelque chose à cacher.

Mais la réalité est qu’il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il est intéressant de protéger notre compte, des raisons qui n’ont guère à voir avec des infidélités et autres choses similaires.

Pour commencer, personne n’est à l’abri de perdre son téléphone à un moment donné, ou de subir un vol et de voir notre appareil entre les mains de quelqu’un de malveillant. Dans ce cas, si nous ne protégeons pas correctement les informations stockées dans notre smartphone, nous ne savons pas qui pourra y accéder. À première vue, il est facile de penser qu’un code de déverrouillage pour le téléphone est suffisant. Mais la réalité est que la sécurité ne fait jamais de mal, et il est recommandé d’ajouter une protection supplémentaire aux différentes applications susceptibles de contenir des informations sensibles.

Et même lorsqu’il s’agit simplement d’empêcher notre partenaire, notre famille ou nos amis de lire nos conversations, cela ne signifie pas nécessairement qu’il y a quelque chose de sombre derrière. Il est possible que nous essayions simplement d’organiser une fête surprise ou d’acheter un cadeau pour l’un d’entre eux et que nous ne voulions pas qu’il puisse accéder à la conversation par accident (ou non). Ou il se peut que quelqu’un nous ait confié un secret que nous sommes les seuls à connaître, mais notre partenaire ou notre famille ne devraient pas le savoir. Les conversations devraient toujours être un espace personnel et non un nid de méfiance.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :